Staatsoper Berlin mit CDU-Stempel: Verträge von Sobotka und Thielemann bis 2034

Der Stiftungsrat verlängert die Verträge der Opernspitze bis 2034, kurz nach der verlorenen Wahl der CDU. Das ist Machtpolitik im Umfallen. Ein Kommentar.

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Der Kultursenator und Stiftungsratsvorsitzende Stefan Evers (CDU) mit Elisabeth Sobotka und Christian Thielemann bei der Unterzeichnung der Vertragsverlängerung bis 2034

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Der Stiftungsrat der Stiftung Oper in Berlin hat bereits in seiner Sitzung am 8. Oktober die Verträge von Staatsopern-Intendantin Elisabeth Sobotka und Generalmusikdirektor Christian Thielemann bis zum 31. Juli 2034 verlängert. Das meldet die Kulturverwaltung am Mittwochnachmittag. Beide leiten die Staatsoper Unter den Linden seit dem 1. September 2024.

Evers: „Strahlkraft Berlins“

Der Kultursenator Stefan Evers (CDU) dankte dem Stiftungsrat, dem er selbst vorsteht. Die Verlängerung binde „zwei herausragende, international anerkannte Künstlerpersönlichkeiten“ an die Stadt, die „die Strahlkraft Berlins als Kulturmetropole auch künftig prägen“ würden.

Sobotka sprach von „Ehre und besonderer Freude“ und von einer Kontinuität, die es ermögliche, „gestärkt in die Zukunft zu gehen“. Thielemann kündigte an, das Kernrepertoire weiter zu pflegen und „Neues zu entdecken“. Die Zusammenarbeit mit der Staatskapelle und Sobotka nannte er menschlich wie künstlerisch „sehr harmonisch“.

Hintergrund: Timing nach verlorener Wahl

Eine so langfristige Weichenstellung ist in der aktuellen Lage Berlins ungewöhnlich. Die CDU hat die Abgeordnetenhauswahl verloren und wird aller Voraussicht nach nicht mehr den Kultursenator stellen, selbst wenn sich SPD und Grüne gegen eine Zusammenarbeit mit den Linken entscheiden und es zu einer Kenia-Koalition kommen sollte. Ihre Kulturpolitik der vergangenen Jahre gilt in weiten Teilen der Szene als gescheitert, sie ist geprägt von Streit um Kürzungen, Konflikten mit Institutionen und Personalwechseln an der Senatsspitze. Der Finanzsenator Evers hatte nach dem Ausscheiden von Joe Chialo und Sarah Wedl-Wilson das Ressort übergangsweise mit übernommen und bis zur Wahl alle Baustellen ruhen lassen.

Pflöcke für die Zeit nach der CDU

Mit der Verlängerung bis 2034 bindet der scheidende Interimskultursenator die künftige Landesregierung über zwei Legislaturperioden hinaus an ihre sehr kostspielige Personalentscheidung. Sie schafft damit Fakten für eine Zeit, in der die CDU in Berlin nichts mehr zu sagen haben dürfte. Üblich ist es, solche Grundsatzentscheidungen einer neuen Regierung zu überlassen, zumal die bestehenden Verträge noch frisch genug waren und eine Verlängerung auch noch in einem Jahr den Gepflogenheiten entsprochen hätte. In Berlin werden solche Entscheidungen normalerweise sehr spät getroffen. Diese vorfristige Entscheidung schützt die Interessen jener, die den kreativen Umgang einer rot-rot-grünen Regierung mit dem repräsentativsten Kulturposten der Stadt fürchten.

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