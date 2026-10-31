Staatsverachtung auf Staatskosten: Wenn der Generalverdacht zum Kunstwerk geadelt wird

Der Justizthriller „Staatsschutz“ erzählt von einem korrumpierten System – und erhält staatliche Förderung. Wie genau schaut der Kulturbetrieb eigentlich hin, wenn Kunst den Rechtsstaat anklagt?

Vor 35 Jahren charakterisierte Georg Seeßlen in der Zeit den Film „Terminator 2“ als Befindlichkeitsbulletin der Gegenwart: Der Kalte Krieg war vorbei, globale Konzerne, Cyborgs und Künstliche Intelligenz kündigten neue Machtverhältnisse an. Die Angst vor dem Atomkrieg blieb. Ein Science-Fiction-Blockbuster machte diese Unsicherheit zum Kinoereignis.

Die Befindlichkeitsbulletins von heute erzählen von Alltagsrassismus, ideologisch unterwanderten Behörden, wirtschaftlichem Niedergang, sozialer Verwahrlosung, sinkenden Bildungsstandards und unfähigen Politikern. Staatliche Institutionen verlieren an Autorität, Internet und soziale Medien beschleunigen diesen Prozess. Seit den Anschlägen vom 11. September haben Kriege, Fluchtbewegungen und Finanzkrisen Gewissheiten erschüttert. Europäische Stabilitätsversprechen haben sich als hohl erwiesen. Daraus erwächst bei manchen ein Verdacht: Hinter der demokratischen Schutzverheißung stehe nur noch eine Fassade.

Staatskritik als Befindlichkeitsindiz

Chen Emilie Yan als Staatsanwältin Seyo Kim in einer Szene von „Staatsschutz“. Der Film kam am 27. August 2026 in die deutschen Kinos. © Lotta Kilian/dpa

Im Februar 2026 erhält Faraz Shariats Film „Staatsschutz“ den Heiner-Carow-Preis der DEFA-Stiftung. Die Jury lobt einen Justizthriller, der „die Unterwanderung rechtsstaatlicher Einrichtungen durch menschenverachtendes und rassistisches Gedankengut entlarvt“. Entlarvt: Das klingt nach einer Recherche, die Verborgenes aufgedeckt hat. Es handelt sich jedoch um einen Spielfilm, dessen Botschaft anschließt an gängige linke Vorurteile.

Auch „Citizen Vigilante“ von Uwe Boll, dem die FSK zunächst eine Freigabe verweigerte, stellt das staatliche Schutzversprechen infrage: Selbstjustiz erscheint als Antwort auf Kriminalität durch Migranten und das Versagen von Medien und Justiz. Die Konsequenz sind vielfache Tötungen von Tatverdächtigen und Polizisten.

Danger Dans Lied „Keine Angst“ setzt dem Status des machtlosen Opfers die Aufforderung entgegen, Gruppen zu bilden, aktiv zu werden und keine Spuren zu hinterlassen. Das politisierte Motiv solcher Geschichten gibt vorhandenem und verbreitetem Misstrauen eine Form und reicht in die Nähe von Selbstjustiz. Behörden versagen in dieser Weltsicht nicht bloß. Ihr Versagen offenbart anscheinend einen verborgenen Willen.

Cover des neuen Musikalbums „Keine Angst“ von Danger Dan. Das Album erschien am 2. Oktober 2026. © Promojukebox/dpa

Erfundene Geschichten können gesellschaftliche Zustände sichtbar machen. Im Fall der genannten Produktionen erzeugen sie eine politische Erkenntnis über deutsche Behörden. Shariats Geschichte bietet dafür eine wirksame Konstellation. Die Staatsanwältin Seyo Kim wird Opfer eines rassistischen Anschlags und begegnet rechtsextremen Netzwerken innerhalb jener Ordnung, der sie dient. Die Filmwerbung spricht von einem „korrumpierten System“, das „von innen heraus“ verändert werden soll.

Was der Verdacht zusammenzieht

Wer staatlichen Stellen misstraut, braucht dafür kein Kino. Im Juli 2026 veröffentlichte der Beamtenbund eine Befragung, nach der nur noch 17 Prozent dem Staat zutrauen, seine Aufgaben zu erfüllen. Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes genießen indes weiterhin hohes Ansehen. Man kann den Staat also für überfordert halten und seinen Mitarbeitern dennoch vertrauen.

Kulturelle Delegitimierung durch Populärmedien ist wirkmächtig. Sie versinnbildlicht die Vermutung staatlicher Unredlichkeit und verstetigt sie. Denn wenn Ermittlungen als Ablenkung, Freisprüche als Beweis der Verstrickung und Reformen als Tarnung gelten, ist Kritik zum geschlossenen Weltbild geworden. Es bleibt nicht viel, was eine Institution noch tun könnte, um solchen Verdacht zu entkräften, der in Bild und Melodie binnen kurzem die Gesellschaft durchdringt.

Kunst kann Menschen eine Sprache für Verletzungen geben, negative Erfahrungen sichtbar und individuelles Unbehagen als gesellschaftliches Problem verständlich machen. Eine demokratische Öffentlichkeit braucht solche Störungen ihrer Selbstgewissheit. Umso genauer muss sie prüfen, welche Schlüsse sie daraus zieht.

Szene aus dem Film „Citizen Vigilante“ von Uwe Boll © Supplied by LMK/IMAGO

Für Kritik an politischen Zuständen und besonders Misstrauen gegen deutsche Sicherheitsbehörden gibt es schwerwiegende Gründe. Nach der Enttarnung des NSU wurden beim Bundesamt für Verfassungsschutz im November 2011 Akten zu V-Leuten vernichtet. Der Untersuchungsausschuss des Bundestages verlangte später ein Ende weiterer Aktenvernichtungen. Wer angesichts dessen um Vertrauen wirbt, muss erklären, wie sich eine Behörde kontrollieren lässt, die Material zur Kontrolle beseitigt. Solche Vorgänge erschweren es Betroffenen, zwischen Unfähigkeit, Selbstschutz und möglicher Mitverantwortung zu unterscheiden. Wo Akten fehlen, bleiben Fragen offen. Dafür tragen nicht diejenigen die Verantwortung, die diese Fragen stellen.

Wie weit die künstlerische Füllung von Informationslücken reicht, zeigt Danger Dans Lied „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“. Der Song erhebt einen weitreichenden Vorwurf hinsichtlich der Rolle des Verfassungsschutzes beim Aufbau des NSU. Die Kunstfreiheit schützt die Zuspitzung; ob sie zutrifft, beantwortet sie nicht. Die Zuspitzung kann aber existierende Vorurteile bestätigen. Das Goethe-Institut stellte das Lied auf seiner Website wohlwollend als musikalische Provokation vor. Zusammen mit der Preisbegründung für „Staatsschutz“ zeigt dies, wie zugespitzte Staatskritik kulturelle Anerkennung erhält.

Die Vorstellung eines durchgängig verdächtigen Apparats ordnet Erfahrungen: tatsächliche oder kolportierte Demütigungen, verschleppte Verfahren und große Skandale erscheinen als Ausdruck derselben Struktur. Menschen, die sich ohnmächtig fühlen, empfinden solidarisch und erheben Forderungen. Die Erklärung kann aber auch zu bequem werden. Steht der Befund fest, zählt jeder neue Fall als Bestätigung. Unterschiedliche Ursachen verschwinden hinter derselben Absicht. Ob ein Beamter rassistisch handelt, ein Vorgesetzter Fehler deckt, eine Behörde schlecht organisiert ist oder eine kriminelle Verbindung besteht, macht für die Gegenwehr einen erheblichen Unterschied. Der Generalverdacht aber erspart diese Prüfung und liefert stattdessen politische Orientierung.

Künstler dürfen übertreiben und die Welt so zeigen, wie ihre Figuren sie erleben. Jurys, Essays und politische Debatten müssen dennoch begründen, wann aus dieser Perspektive eine Aussage über die Verhältnisse insgesamt wird. Künstlerische Freiheit entbindet die Rezeption nicht von Urteilskraft.

Welche Wirkung ein Film hat, lässt sich weder aus seiner Handlung noch aus Auszeichnungen ablesen. Dass „Staatsschutz“ Vertrauen zerstört, wäre ebenso unbelegt wie die Gewissheit, er stärke automatisch die Demokratie. Gleichsam kann „Citizen Vigilante“ warnen oder ermächtigen. Ein Film kann Menschen ermutigen, Rechte einzufordern, oder sie in der Annahme bestärken, dass der Weg durch die Institutionen aussichtslos sei. Entscheidend ist, welche Handlungsmöglichkeiten neben der Anklage sichtbar bleiben.

Wer sich auf den Widerstand beruft

Eine verwandte Verschiebung findet außerhalb des Kinos statt. Im Juli schrieb Emily Laquer im Freitag zur Verteidigung der AfD-Blockaden von Widersetzen: „Stauffenberg hatte kein Konfetti in der Aktentasche.“ Sie begründete rechtzeitigen Widerstand und verteidigte Ungehorsam als mildestes noch wirksames Mittel. Damit übertrug sie die Autorität des Widerstands gegen die NS-Diktatur auf einen gegenwärtigen Konflikt.

Unterstützer des Bündnisses Widersetzen üben eine Sitzblockade beim Aktionstraining in der Kaufmannskirche in Vorbereitung des am 4. Juli 2026 geplanten AfD-Parteitages in Erfurt. Widersetzen ist ein bundesweites antifaschistisches Aktionsbündnis, das seit 2024 Großblockaden gegen AfD-Parteitage organisiert. © Bodo Schackow/dpa

Auch Uwe Steimle hatte sich auf Stauffenberg berufen, allerdings mit Bezug auf Friedrich Merz. Die Staatsanwaltschaft ermittelte; im September wurde das Verfahren eingestellt. Anlass und Aussage waren verschieden. Vergleichbar ist der Anspruch, die Gegenwart unter historischer Berufung zu kritisieren.

Dabei setzt ein Bezug zu Stauffenberg die demokratische Bundesrepublik in ein Verhältnis zur mörderischen NS-Diktatur. Hier können sich Gegner von links und rechts rhetorisch nahekommen, obwohl ihre Ziele weit auseinanderliegen. Gemeinsam ist der Anspruch, eine Wahrheit über den Staat erkannt zu haben, die außergewöhnliche Maßnahmen erfordere.

Die Deutsche Hochschule der Polizei berichtete 2024 aus ihrer MEGAVO-Studie über zwei Befragungswellen mit jeweils mehr als 40.000 Teilnehmern. Die Einstellungen waren überwiegend demokratisch und tolerant. Zugleich fanden sich eine kleine Gruppe mit menschen- und demokratiefeindlichem Weltbild sowie ein weiterer Kreis mit ambivalenten Einstellungen. Der Befund zeigt Probleme, ohne daraus die Haltung eines Berufsstands abzuleiten. Eine Befragung erlaubt weder umfassende Entwarnung noch das pauschale Bild einer rechtsextremen Polizei.

Für Einflussnahme auf Behörden muss derselbe Maßstab gelten, ob der Verdacht Rechtsextremisten, Linksextremisten oder organisierte Kriminalität betrifft. Belastbare Vorwürfe brauchen Angaben über Personen, Handlungen und Verbindungen. Politische Einstellung oder Herkunft allein belegen keine Unterwanderung. Ein Generalverdacht vermehrt nur die Zahl verdächtiger Gruppen und delegitimiert.

„Staatsschutz“ verdankt seine Existenz einer institutionellen Wirklichkeit, die der Annahme eines geschlossen feindlichen Apparats widerspricht, denn die Produktion erhielt Bundesförderung; für den Verleih wurden weitere 65.000 Euro bewilligt. Ein demokratischer Staat soll auch Kunst fördern, die ihn angreift. Seine Bereitschaft dazu gehört aber ebenfalls ins Urteil über ihn. „Citizen Vigilante“ erhielt keinerlei Förderung. Eine solche an sich begründet keine politische Vorgabe von Inhalten. Fragen nach kulturellen Erwartungen bleiben dennoch legitim: Welche Geschichten gelten bei Redaktionen, Jurys und Förderern als dringlich? Werden bekannte Verdachtsmuster schneller belohnt? Produktionen, die den Staat als handlungsunfähig oder -willig darstellen, lassen auch fragen: Was beruht auf persönlicher Erfahrung der Kreativen, was auf Recherche, was auf dramaturgischer Zuspitzung?

Der Schutz muss erreichbar bleiben

Wer individuelle Bedrohung erfährt, braucht einen Staat, der schützt und Recht verschafft. Ein pauschaler Verdacht trifft deshalb auch jene Instanzen, an die sich Bedrohte wenden müssen. Niemand muss Missstände zugunsten staatlicher Autorität verschweigen. Behörden sollen Vertrauen verdienen müssen: überprüfbar handeln, Fehler offenlegen, Konsequenzen ziehen. Doch eine kulturelle Öffentlichkeit, die pauschal unterstellt und anklagt, sollte fragen, ob sie Betroffenen hilft oder sich zum Sprachrohr macht.

Shariats Heldin ist selbst Staatsanwältin. In ihr begegnen sich die Erfahrung einer Bedrohten und der Anspruch einer Institution. Wie lässt sich der Rechtsstaat gegen seine eigenen Routinen verteidigen? Uwe Boll zeigt die Abkehr vom Recht und die Hinwendung zur Selbstjustiz. Danger Dan ruft zum klandestinen Widerstand auf. Ausschreitungen wie in Frankreich können auch in Deutschland die Folge unwidersprochener und etablierter Delegitimierung sowie ihrer popkulturellen Fortsetzungen sein.

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