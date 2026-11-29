Eine Äußerung des deutschen Außenministers sorgt für Kritik aus Russland. Kremlsprecher Dmitri Peskow spricht von „Ignoranz“.

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Kremlsprecher Dmitri Peskow hat Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) kritisiert. Seine Äußerungen, Frieden und Stabilität seien nur „gegen Russland und nicht mit Russland“ möglich, seien ein Ausdruck von „tiefgreifender Ignoranz“, sagte er laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass.



Dabei bezog er sich offenbar auf Äußerungen Wadephuls am vergangenen Montag. Laut dpa hatte er bei der 72. Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato in Berlin erklärt: „Wir müssen erkennen, dass wir Frieden und Stabilität in Europa nur gegen Russland haben werden, nicht mit Russland. Das ist unsere nüchterne Analyse.“

Uschakow nennt Äußerungen „ungewöhnlich“

„Ich hoffe, das wurde irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen und verzerrt“, sagte Peskow. Der außenpolitische Berater des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Juri Uschakow, fragte sich laut dpa im Staatsfernsehen, ob Wadephul dies wirklich in „nüchternem Zustand“ gesagt habe. „Es ist äußerst ungewöhnlich, von einem Außenminister solche Äußerungen zu hören“, so Uschakow.

Bereits am Donnerstag hatte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, gesagt: „Ich empfehle dem deutschen Minister, sich erneut den Geschichtsbüchern zuzuwenden.“ Konfrontationen zwischen Russland und Deutschland seien in der Vergangenheit immer zulasten der Deutschen gegangen, erklärte sie laut Tass.

Europas Sicherheitsarchitektur: Moskau bietet Gespräche an

Die russische Regierung hatte dpa zufolge zuletzt erneut Gespräche über eine künftige Sicherheitsarchitektur in Europa angeboten. Präsident Wladimir Putin erklärte laut Tass, Moskau habe über diplomatische Kanäle europäische Vertreter nach Russland eingeladen, damit diese ihre Positionen zur Sicherheit in der Region darlegen könnten. Die Einladung richtete sich an Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Eine konkrete Antwort aus Europa habe es bislang nicht gegeben, erklärte Peskow am 25. November.

Auch in den USA wird über die künftige Sicherheitsordnung in Europa gesprochen. Der US-Unterhändler Jared Kushner schrieb am Sonntag auf X, Sicherheitsgarantien für die Ukraine könnten nicht losgelöst von der europäischen Sicherheitsarchitektur der Nachkriegszeit vereinbart werden. Beide Fragen müssten gemeinsam betrachtet werden, so Kushner.

Bereits Mitte November hatten sich mehrere EU-Außenminister zurückhaltend zu möglichen Gesprächen mit Russland über eine neue europäische Sicherheitsordnung geäußert, bevor ein Waffenstillstand in der Ukraine erreicht sei, wie Reuters berichtete. „Das bietet Russland viele Möglichkeiten, etwas daraus zu ziehen“, sagte etwa der litauische Außenminister Kęstutis Budrys. (mit dpa)

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