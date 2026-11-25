Die Esa-Sonde Hera hat zudem Hunderte bislang unbekannte Felsbrocken um das Asteroidenpaar entdeckt. Im Dezember soll sie bis auf 13 Kilometer heranfliegen.

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Heras Kamera zeigt Dimorphos im Orbit um Didymos. Der Krater des Dart-Einschlags von 2022 ist deutlich zu erkennen.

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Die Europäische Weltraumorganisation Esa hat am Mittwoch in Berlin die ersten Bilder ihrer Sonde Hera vom Asteroiden Dimorphos vorgestellt. Die von der Nasa-Sonde Dart 2022 getroffene Seite ist laut Mitteilung der Esa abgeflacht und trägt einen Krater von der Größe eines Sportstadions. Hera-Wissenschaftsleiter Patrick Michel vom Forschungszentrum CNRS sagte, der Krater reiche über die gesamte Breite des Asteroiden.

Dimorphos misst laut Esa 151 Meter und kreist um den 730 Meter großen Asteroiden Didymos. Am 26. September 2022 steuerte die Nasa ihre Sonde Dart gezielt in den kleinen Himmelskörper. Seine Umlaufzeit schrumpfte dadurch um 33 Minuten – weit mehr als vorhergesagt. Was der Einschlag mit dem Asteroiden selbst gemacht hatte, blieb offen, bis Hera Anfang November eintraf.

Krater, neue Form, alte Geröllfelder: Was Hera auf Dimorphos sieht

Unter Fachleuten war umstritten, ob Dart einen Krater geschlagen, Dimorphos verformt oder unverändert gelassen hatte. „Zu unserer großen Überraschung lautet die Antwort: alle drei zugleich!“, sagte Michel laut Esa (übersetzt).

Das an der Mission beteiligte Instituto de Astrofísica de Canarias beschreibt die getroffene Seite als vollständig umgestaltet, andere Regionen ähneln demnach weiter den Geröllfeldern auf den Dart-Bildern von 2022. Einen Vorher-nachher-Vergleich von Dart- und Hera-Bildern zeigt Euronews.

In der Kraterregion ist laut Popular Science eine Struktur zu sehen, die vorläufig als zigarrenförmig beschrieben wird.

Hunderte Felsbrocken kreisen um Didymos und Dimorphos

Mit jedem weiteren Bild sei klar geworden, dass Dimorphos seit dem Einschlag wild taumle, sagte Esa-Missionswissenschaftler Michael Kueppers. Auch das US-Portal Space.com berichtet über die Taumelbewegung. Als weitere große Überraschung nannte Kueppers Hunderte nur wenige Meter große Felsbrocken, die um das Asteroidenpaar kreisen.

Woher die Brocken stammen, ist laut dem Fachmagazin Astronomy Now noch offen. Infrage kommen demnach Auswurfmaterial von Dart, ältere Objekte oder Gestein, das der schnell rotierende Didymos abgestoßen hat.

Bilder im Dinosauriersaal: Bremer Firma OHB führte den Bau

Hera-Missionsleiter Ian Carnelli zeigte die Aufnahmen im Dinosauriersaal des Museums für Naturkunde Berlin.

Gebaut wurden Hera und ihre zwei Kleinsatelliten von einem Konsortium aus 18 Esa-Staaten unter Führung des Bremer Raumfahrtkonzerns OHB. Deutschland ist laut DLR mit 37,5 Prozent größter Geldgeber der Mission.

Juventas und Milani: Im Januar 2027 sollen zwei Mini-Sonden ausschwärmen

Derzeit umrundet die kleinwagengroße Sonde das Asteroidenpaar laut Esa in 25 bis 30 Kilometern Abstand. Wie Physics World beschreibt, hält sie mit ihren Triebwerken sehr langsame, rechteckige Bahnen. Im Dezember soll Hera bis auf etwa 13 Kilometer herankommen.

Für Januar 2027 plant die Esa, zwei schuhkartongroße Cubesats auszusetzen. Juventas soll per Radar erstmals ins Innere eines Asteroiden blicken, Milani soll Gestein und Staub untersuchen.

Eine Gefahr für die Erde geht laut der Nachrichtenagentur Reuters weder von Dimorphos noch von Didymos aus.

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