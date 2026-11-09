Stärkster El Niño seit 1000 Jahren? Der Pazifik heizt sich bis Dezember auf 4 Grad auf

El Niño 2026: Der Pazifik liegt 3,3 Grad über normal. Modelle sehen den Höhepunkt im Dezember bei rund 4 Grad und 2027 als neues Hitzerekordjahr.

Brechende Welle vor der Waimea Bay auf Oahu (Hawaii) im Sommer 1997. Damals baute sich einer der bisher stärksten El Niños auf. Der aktuelle übertrifft ihn bereits deutlich (Archivbild).

Der El Niño im Pazifik bricht seit Wochen Rekorde, und er wächst weiter. Eine Auswertung von 656 Modellläufen durch das Klimaportal Carbon Brief sieht den Höhepunkt im Dezember bei rund vier Grad über normal. Die größte Wirkung auf das Weltklima steht damit noch bevor, und sie fällt ins Jahr 2027.

Über 30 Grad: Der Pazifik ist so warm wie nie

Gemessen wird El Niño in der Niño-3.4-Region, einem Meeresstreifen am Äquator südlich von Hawaii. Am 5. Oktober stieg die Wassertemperatur dort erstmals über 30 Grad. Was dieser Rekord bedeutet, hat die Berliner Zeitung damals beschrieben.



Seitdem ist das Meer kaum abgekühlt. In der Woche um den 4. November lag es 3,3 Grad über dem langjährigen Mittel, zeigen die Wochendaten der US-Klimabehörde NOAA. In derselben Woche des Rekordjahres 2015 waren es 2,6 Grad.



Ab zwei Grad sprechen Fachleute von einem sehr starken El Niño, im Volksmund Super-El-Niño. Der aktuelle liegt seit September deutlich darüber.

656 Modellläufe: Der Gipfel kommt erst im Dezember

Für die neue Auswertung hat das Portal die Läufe von 14 Klimamodellen zusammengeführt. Im Schnitt ergibt sich ein Spitzenwert von rund vier Grad, mehr als ein Grad über dem Rekord von 2015/16. Zehn der 14 Modelle setzen den Höhepunkt im Dezember an, die übrigen im November.



Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) kommt auf ähnliche Zahlen. Sie erwartet für November bis Januar im Mittel 3,8 Grad über normal.



Der Klimaforscher Zeus Hausfather nennt die Entwicklung „schlicht atemberaubend“. Er hält es für möglich, dass dies der stärkste El Niño des vergangenen Jahrtausends wird.

96 Prozent: Warum 2027 zum Hitzejahr wird

Der Winter in Europa ist die kleinere Frage. Die größere betrifft das kommende Jahr.



Die globale Temperatur reagiert mit rund drei Monaten Verzögerung auf den Pazifik. Carbon Brief rechnet deshalb für 2027 mit etwa 1,74 Grad über dem vorindustriellen Niveau und beziffert die Chance auf das wärmste Jahr seit Messbeginn auf 96 Prozent.



WMO-Generalsekretärin Celeste Saulo hat erklärt, warum das so ist. El Niño bringe keine zusätzliche Wärme auf den Planeten. Er hole aber Wärme an die Oberfläche, die der Ozean in der Tiefe gespeichert hat.

Machu Picchu gesperrt: Wo El Niño schon zuschlägt

Auf der anderen Seite der Welt ist der El Niño längst Alltag. In Peru und Chile lösten starke Regen- und Schneefälle Überschwemmungen aus, Machu Picchu musste zeitweise für Touristen schließen.



Im Westen des Pazifiks ist es umgekehrt. In Indonesien brennen Wälder und Torfböden, über dem Meer entstanden mehrere Supertaifune. In Panama hatte die Dürre schon im Sommer die Fahrten durch den Kanal begrenzt, wie das ZDF berichtete.



Ein schnelles Ende ist nicht in Sicht. Der australische Wetterdienst erwartet, dass El Niño bis in den Herbst der Südhalbkugel anhält, also bis März bis Mai 2027.

Mildwinter oder Schneechaos: Was das für Deutschland heißt

Wie weit die Spanne für Deutschland reicht, zeigen die Daten des Deutschen Wetterdienstes. Der El-Niño-Winter 2015/16 lag im Bundesmittel bei plus 3,6 Grad. Der Winter 2009/10, ebenfalls mit El Niño, kam auf minus 1,3 Grad.



Dazu kippt über der Arktis der Polarwirbel so früh wie nie seit Ende der 1950er-Jahre. Warum dieser Winter damit zum Blindflug für die Wettermodelle wird, lesen Sie hier. Am wahrscheinlichsten bleibt ein milder, wechselhafter Winter, längere Kältephasen sind aber möglich.



Neue Zahlen kommen voraussichtlich am Donnerstag mit dem Monatsupdate der NOAA. Im Oktober hatte die Behörde die Chance, dass El Niño von Oktober bis Dezember jedes Ereignis seit 1950 übertrifft, auf 83 Prozent beziffert.

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