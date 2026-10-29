„Star Trek“- und „X-Men“-Star Patrick Stewart ist tot

Er wurde unter anderem als Captain Jean-Luc Picard bekannt: Der britische Schauspieler Patrick Stewart ist im Alter von 86 Jahren gestorben.

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Der britische Schauspieler Patrick Stewart ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Wie seine Sprecherin Kelly Bush Novak laut AP mitteilte, starb er am Mittwoch in seinem Haus in Los Angeles nach einer Alzheimer-Erkrankung und Lewy-Körper-Demenz.

Weltweit bekannt wurde Stewart als Captain Jean-Luc Picard in der Science-Fiction-Serie „Star Trek: The Next Generation“ und als Professor Charles Xavier in der „X-Men“-Filmreihe. Doch der Schauspieler, der 2010 von Königin Elizabeth II. zum Ritter geschlagen wurde, blickte auch auf eine lange Theaterkarriere zurück.

Vom Shakespeare-Theater nach Hollywood

Stewart wurde am 13. Juli 1940 in Mirfield in West Yorkshire geboren. Wie AP berichtet, entdeckte er seine Begeisterung für das Theater bereits in jungen Jahren. Er erhielt demnach ein Stipendium für die Bristol Old Vic Theatre School und schloss sich später der Royal Shakespeare Company an, der er 14 Jahre lang angehörte.

Dort spielte er mehrere Rollen aus Werken von William Shakespeare. Auch später blieb er der Bühne treu und trat am Londoner West End sowie am Broadway auf. Für seine Darstellung des Macbeth in einer Inszenierung, die 2008 am Broadway zu sehen war, erhielt er seine einzige Tony-Award-Nominierung, wie AP berichtet.

Als Captain Picard und Professor X weltberühmt

Seinen internationalen Durchbruch beim Fernsehpublikum schaffte Stewart 1987 mit „Star Trek: The Next Generation“. In seiner Rolle als Captain Picard war er in sieben Staffeln und mehreren Kinofilmen zu sehen. Die Serie lief sieben Jahre lang und umfasste 178 Folgen, wie AP berichtet. Jahrzehnte später kehrte Stewart in der Serie „Star Trek: Picard“ zu seiner Rolle zurück.

Ab 2000 spielte er in der „X-Men“-Filmreihe Professor Charles Xavier, den Gründer einer Schule für Mutanten. In dieser Rolle trat er auch in späteren Filmen auf, darunter „Logan“ und „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“.

Stewart engagierte sich auch abseits der Bühne: Er unterstützte unter anderem die Hilfsorganisation Refuge, die Betroffenen häuslicher Gewalt Schutz bietet, und war Botschafter des International Rescue Committee, das Geflüchtete unterstützt, wie AP berichtet.

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