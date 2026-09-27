Super-El-Niño: Was kommt da auf Europa zu?

Die US-Klimabehörde NOAA erwartet einen der stärksten El Niños seit Messbeginn. Was das für Europa bedeutet, lässt sich aus dem Pazifik kaum ablesen.

Im Frühjahr war es noch eine Modellprognose. Inzwischen ist El Niño da, und die Wahrscheinlichkeit eines außergewöhnlich starken Ereignisses ist deutlich gestiegen. Das amerikanische Klimazentrum NOAA Climate Prediction Center meldete, El Niño verstärke sich weiter. Für Herbst und Winter 2026/27 liege die Wahrscheinlichkeit eines „sehr starken“ Ereignisses bei mehr als 90 Prozent. Für Oktober bis Dezember beziffert NOAA die Wahrscheinlichkeit, dass El Niño stärker ausfällt als alle bisherigen Ereignisse seit 1950, inzwischen auf 75 Prozent.