Starkregen in Gaza: 70.000 Zelte laut Berichten überflutet

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Starkregen setzte schon im März 2026 Zelte vertriebener Palästinenser unter Wasser. Im November kämpfen die Menschen erneut mit Überschwemmungen.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Heftige Regenfälle haben am Samstag zahlreiche Zeltlager im Gazastreifen überschwemmt. Nach Angaben des von der islamistischen Hamas geführten Regierungsmedienbüros wurden innerhalb von zwölf Stunden mindestens 70.000 Zelte überflutet, in denen vertriebene Palästinenser leben. Das berichten die Nachrichtenagenturen Reuters und AFP und die Times of Israel. Die Zahl ließ sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Der Zivilschutz im Gazastreifen erhielt nach eigenen Angaben etwa 1500 Hilferufe. In mehreren Lagern stieg das Wasser demnach auf 30 bis 40 Zentimeter. Decken, Matratzen und Kleidung wurden durchnässt. Zahlreiche Familien versuchten, ihre Unterkünfte mit Sand gegen die Wassermassen zu schützen oder ihre Kinder aus den überfluteten Zelten in Sicherheit zu bringen.

Zustimmung wird geprüft...

Die Regenfälle beschädigten auch bereits zerstörte oder instabile Gebäude. Nach Angaben der örtlichen Behörden stürzten mehrere Mauern ein, Menschen wurden verletzt. Todesopfer wurden zunächst nicht gemeldet.

Die Rettungsarbeiten werden durch fehlenden Treibstoff, beschädigte Infrastruktur und einen Mangel an Pumpfahrzeugen erschwert. Die von der Hamas geführten Behörden werfen Israel vor, dringend benötigte Unterkünfte und Hilfsmaterialien nicht in ausreichendem Umfang in den Gazastreifen zu lassen.

Israel verweist auf Sicherheitsbedenken bei der Einfuhr bestimmter Güter, die als Dual-Use-Güter sowohl für zivile wie auch militärische Zwecke verwendet werden können. Nach Angaben der israelischen Militärbehörde COGAT gelangten in dieser Woche vier weitere Fahrzeuge zum Abpumpen von Abwasser über das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in den Gazastreifen. Acht solcher Fahrzeuge seien bereits im vergangenen Monat geliefert worden.

Nach Angaben palästinensischer Behörden leben Hunderttausende Vertriebene in besonders überschwemmungsgefährdeten Gebieten. Ein großer Teil der mehr als zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens musste während des Krieges seine Unterkunft verlassen. Viele Menschen sind weiterhin auf provisorische Zelte angewiesen.

Es ist nicht das erste Mal, dass heftige Regenfälle die Notunterkünfte im Gazastreifen überschwemmen. Bereits im November 2025 standen Tausende Zelte unter Wasser. Nach Angaben des UN-Nothilfebüros OCHA wurden bei Unwettern Mitte November schätzungsweise 13.000 Zelte vollständig beschädigt. Mehr als 740.000 Menschen waren von den Wetterereignissen betroffen. Die weitgehend zerstörte Infrastruktur und fehlende Entwässerungssysteme verschärfen die Situation. Viele Vertriebene leben weiterhin in provisorischen Unterkünften, die kaum Schutz vor Starkregen bieten.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema