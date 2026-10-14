Nach dem Brandanschlag auf eine Starlink-Bodenstation in Polen ermitteln nun auch die bulgarischen Behörden wegen eines mutmaßlichen Sabotageakts. Nahe der Hauptstadt Sofia sollen zwei maskierte Männer zahlreiche Antennen des Satelliteninternetdienstes in Brand gesetzt haben. Regierungschef Rumen Radew bestätigte am Mittwoch im Parlament intensive Ermittlungen, an denen auch ausländische Geheimdienste beteiligt seien.



Der Vorfall ereignete sich demnach in der Nacht zum 10. Oktober gegen zwei Uhr nahe dem Dorf Plana, südlich von Sofia. Nach Recherchen der bulgarischen Zeitung 24 Chasa gehört die betroffene Bodenstation einem privaten Telekommunikationsanbieter. Die Anlage dient unter anderem der Kommunikation mit Satelliten des US-Unternehmens SpaceX.

Starlink: Zwei Maskierte sollen elf Antennen angezündet haben

Der Oppositionspolitiker Iwailo Mirtschew vom Bündnis Demokratisches Bulgarien machte den mutmaßlichen Anschlag am Montag öffentlich. Seinen Angaben zufolge setzten zwei maskierte Männer elf von insgesamt 17 Antennen vorsätzlich in Brand.



Der bulgarische Fernsehsender BNT berichtete ebenfalls über die Anschuldigungen. Aufnahmen des Brandes kursieren inzwischen auch im Internet.

‼️In Bulgaria, 11 out of 17 Starlink antennas—which, among other things, provide connectivity to Ukraine—were set on fire.Ivaylo Mirchev, a representative of the "Yes, Bulgaria" party, stated that two masked individuals set fire to the guarded facility near Sofia.He accused the country's authorities of covering up the incident and criticized the security services for allowing the act of sabotage to occur. — Military Summary (@MilitarySummary) October 14, 2026

Wie viele Antennen tatsächlich zerstört wurden, ist bislang nicht amtlich bestätigt. Während die Opposition von elf spricht, berichtete die Zeitung Mariza unter Berufung auf einen Telekommunikationsanbieter von neun betroffenen Antennen.



Mirtschew vermutet einen gezielten Angriff auf die Kommunikationsinfrastruktur des Satellitennetzes. Er verwies auf den Anschlag in Polen und forderte Aufklärung über mögliche Sicherheitsversäumnisse.

Geheimdienstchef warnt vor Sabotage: Teil des Zauns war entfernt

Bei der parlamentarischen Anhörung wurden inzwischen weitere Einzelheiten bekannt. Der Chef des bulgarischen Inlandsgeheimdienstes DANS, Plamen Tontschew, berichtete, dass die betroffene Anlage derzeit erweitert werde. Im Zuge der Arbeiten sei ein Teil der Umzäunung entfernt worden. Dadurch hätten sich die Täter leichter Zugang verschaffen können.



Tontschew warnte nach Angaben des Senders bTV ausdrücklich vor weiteren Sabotageakten. Die Sicherheitsbehörden stellten nahezu täglich Personen fest, die kritische Infrastruktur ausspähten, darunter Eisenbahnbrücken und Bahnhöfe.



Ministerpräsident Radew wollte wegen der laufenden Ermittlungen keine weiteren Einzelheiten nennen. Er bat den Geheimdienstchef sogar ausdrücklich, Informationen zurückzuhalten, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Die Behörden arbeiteten intensiv mit ausländischen Partnerdiensten zusammen, wie der bulgarische Rundfunk BNR berichtet.

Innenminister Iwan Demerdschiew kündigte zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen an vergleichbaren Standorten an. Auch Außenministerin Welislawa Petrowa-Tschamowa bestätigte der Deutschen Presse-Agentur während eines Deutschlandbesuchs eine verstärkte Bewachung.

Starlink-Anschlag in Polen: Mehrere Festnahmen in Deutschland

Bereits am 23. September war eine Starlink-Bodenstation in Wola Krobowska, südlich von Warschau, Ziel eines Brandanschlags geworden. Das Feuer beschädigte die Stromversorgung und den Notstromgenerator.



Die polnische Staatsanwaltschaft geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Nach ihrer Einschätzung besteht der begründete Verdacht, dass die Täter im Auftrag russischer Geheimdienste handelten. Ziel sei es gewesen, den Starlink-Dienst in Polen und weiteren Ländern Mittel- und Osteuropas zu stören.

Im Zusammenhang mit dem Anschlag sollen inzwischen vier Verdächtige in Deutschland festgenommen worden sein. Zwei türkische Staatsangehörige wurden nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart in Nürtingen festgenommen und befinden sich in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, den Brandanschlag im Auftrag eines ausländischen Geheimdienstes verübt zu haben.



Zudem griffen Spezialkräfte einen mutmaßlichen Helfer im Berliner Ortsteil Staaken auf. Die vierte Festnahme ist bislang nicht behördlich bestätigt.

Starlink-Streit: Neue Einschränkungen stören ukrainische Drohnen

Die mutmaßlichen Sabotageakte treffen eine Infrastruktur, die für die ukrainische Verteidigung eine zentrale Bedeutung hat. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs nutzt die ukrainische Armee Starlink für die Kommunikation und Steuerung bestimmter Drohnen.



Am Mittwoch meldete die Ukraine zudem erhebliche Einschränkungen bei der militärischen Nutzung des Satellitendienstes. Nach Angaben des Präsidentenberaters Serhij Beskrestnow hat SpaceX ohne Vorwarnung eine neue Geschwindigkeitsgrenze eingeführt. Bewegen sich Terminals schneller als rund 160 Kilometer pro Stunde, fällt die Verbindung demnach aus. Ukrainische Einheiten berichteten laut Reuters von unterbrochenen und abgesagten Drohneneinsätzen.

Beskrestnow vermutet politische Gründe hinter der Einschränkung. „Diese Maßnahme kann kein Zufall sein“, schrieb er auf Telegram. Auch Polens Außenminister Radosław Sikorski übte scharfe Kritik an Elon Musk. „Spielst du mit deinen Produkten wieder Politik?“, fragte er den Unternehmer auf X. „Als deine europäischen Kunden beobachten wir dich“, fügte er hinzu. Polen finanziert einen Teil der ukrainischen Starlink-Nutzung. Belege für eine politisch angeordnete Einschränkung liegen bislang nicht vor. SpaceX reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage von Reuters.

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