Starlink-Sabotage: Zwei Deutsche nach Brandanschlag in Bulgarien in Auslieferungshaft

Nach einem Brandanschlag auf Starlink-Antennen nahe Sofia sitzen zwei 19-jährige Deutsche in Auslieferungshaft. Ermittler sehen mögliche Bezüge zu weiteren Sabotageakten.

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Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf hat drei Wochen nach einem Brandanschlag auf den Satellitendienst Starlink in der Nähe von Sofia Auslieferungshaft gegen zwei 19-jährige Deutsche verhängt. Die Männer aus Duisburg und Moers waren am vergangenen Freitag in Duisburg festgenommen worden, wie das OLG und die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf mitteilten. Gegen sie lägen europäische Haftbefehle aus Bulgarien vor.

Es gehe um Brandstiftungsdelikte, sagte eine Sprecherin des OLG. Mit Blick auf die zuständigen bulgarischen Behörden wollte sie sich nicht näher äußern. Über die Zulässigkeit einer Auslieferung werde das Gericht zu gegebener Zeit entscheiden.

Einreise als Touristen aus Serbien

Laut dem Haftbefehl aus Bulgarien sollen die beiden Verdächtigen mit einem Auto mit deutschem Kennzeichen als Touristen aus Serbien eingereist sein und am 9. Oktober acht Starlink-Antennen südlich von Sofia angezündet haben. Das berichtete die bulgarische Nachrichtenagentur BTA. Die Verteidiger der Männer wollen den Haftbefehl anfechten.

Das Satellitennetzwerk Starlink ist ein wichtiger Bestandteil der ukrainischen Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg. Ende September brannte bereits in Wolda Krobowska südlich von Warschau ein Starlink-Terminal, das auch den Internetbetrieb in der Ukraine sicherstellte. Die Regierung in Warschau vermutet hinter dem Sabotageakt russische Geheimdienste.

Mutmaßliche Verbindung nach Litauen

Mitte Oktober wurde zudem in Litauen versucht, Starlink-Anlagen auf einem Firmengelände mit Brennflüssigkeiten und Molotowcocktails in Brand zu setzen. Ein Wachmann bemerkte das Feuer rechtzeitig.

Zwei Verdächtige säßen in Deutschland auf Grundlage europäischer Haftbefehle aus Bulgarien in Haft, teilte der Vize-Leiter der litauischen Kriminalpolizei, Saulius Briginas, einem Rundfunkbericht zufolge in Vilnius mit. Einer habe die deutsche und türkische, der andere die serbische und deutsche Staatsbürgerschaft. Die Verdächtigen stünden auch mit Brandanschlägen in Polen und Bulgarien in Verbindung, sagte Briginas.

Eine Bestätigung, dass es sich um die in Duisburg festgenommenen Männer handelt, gab es zunächst nicht. Eine Sprecherin des OLG sagte auf dpa-Anfrage, der bulgarische Haftbefehl beziehe sich nur auf die dort verübte Tat.

Den Verdächtigen des Anschlags bei Sofia drohen laut Anklage der bulgarischen Staatsanwaltschaft Haftstrafen von drei bis zwölf Jahren. Die deutschen Behörden begründeten die Auslieferungshaft unter anderem mit der hohen Straferwartung. Es bestehe die Gefahr, dass sich die Verfolgten dem Auslieferungsverfahren entziehen würden. (mit dpa)

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