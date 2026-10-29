Nach den jüngsten Starlink-Ausfällen in der Ukraine haben amerikanische Militärvertreter offenbar eine bemerkenswerte Antwort von Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX erhalten. Als sie sich nach den Ursachen der Verbindungsprobleme erkundigten, soll das Unternehmen empfohlen haben, auf einen höherwertigen Vertrag umzusteigen, um die Satellitenverbindungen wiederherzustellen. Das berichtet das US-Magazin The Atlantic unter Berufung auf amerikanische Regierungsvertreter.



Der Vorgang wirft die Frage auf, ob SpaceX die militärische Abhängigkeit der Ukraine nutzt, um höhere Einnahmen zu erzielen. The Atlantic hält es für möglich, dass Musk durch die Einschränkung kommerzieller Starlink-Dienste einen Wechsel zum erheblich teureren Militärdienst Starshield erzwingen will. Nach den jüngsten Verbindungsproblemen soll SpaceX amerikanischen Militärvertretern bereits einen höherwertigen Vertrag empfohlen haben. Belege für eine gezielte finanzielle Druckstrategie gibt es bislang nicht.



Ob SpaceX tatsächlich einen solchen Wechsel vorgeschlagen hat, welche Konditionen gelten sollten und wer dafür bezahlen müsste, geht aus der Recherche allerdings nicht hervor. Musk und SpaceX beantworteten Fragen des Magazins nicht.

Vertrauliches Warnpapier: Ukraine fürchtete vollständigen Starlink-Ausfall

Am 11. Oktober erhielten ukrainische Offiziere laut The Atlantic ein vertrauliches Papier von Wolodymyr Stepanets, Gründer der Hilfsorganisation Narodnyi Starlink. Er warnte vor einem möglichen Verlust der Satellitenverbindung und riet dazu, andere Kommunikationsmittel einsatzbereit zu halten.



Ein vollständiger Ausfall könne im schlimmsten Fall sogar zu einem russischen Sieg beitragen, warnte er. Zwei Tage später traten tatsächlich Verbindungsprobleme auf. Bei einer Operation im Schwarzen Meer gingen laut zwei mit dem Einsatz vertrauten Personen ukrainische Seedrohnen verloren.

Starlink dient der Kommunikation mit Kommandostellen und der Drohnensteuerung. Ohne den Dienst würde die Kriegsführung nahezu zum Erliegen kommen, sagte ein hochrangiger amerikanischer Offizier dem Magazin.

Wie Elon Musk vom Unterstützer zum Kritiker der Ukraine wurde

Zu Beginn des russischen Angriffskrieges 2022 stellte Musk der Ukraine Tausende Starlink-Antennen für Krankenhäuser, Kraftwerke und Behörden zur Verfügung. Bald nutzte auch die Armee den Dienst. Videos ukrainischer Drohnenangriffe lösten laut The Atlantic bei SpaceX Widerstand aus. Ein früherer Ingenieur berichtete von Mitarbeitern, die aus Protest gekündigt hätten.



Im September 2022 verweigerte Musk die Freischaltung für einen geplanten ukrainischen Angriff auf russische Kriegsschiffe nahe der besetzten Krim. Gegenüber seinem Biografen Walter Isaacson erklärte er, Starlink sei für friedliche Zwecke gedacht, nicht für Drohnenangriffe.



Ende 2022 stellte SpaceX mit Starshield einen eigenen Dienst für staatliche und militärische Kunden vor. Die US-Regierung finanzierte für die Ukraine einen Teil der Nutzung und erhielt im Gegenzug mehr Kontrolle über den Zugang.

Starshield: Deutlich teurere Alternative zum kommerziellen Starlink

Dennoch nutzt das ukrainische Militär überwiegend handelsübliche Starlink-Geräte. Nach Angaben ukrainischer Gesprächspartner von The Atlantic machen Starshield-Terminals weniger als ein Prozent der Geräte im Kriegsgebiet aus. Der Ukraine Defense Fund schätzt deren Gesamtzahl auf deutlich mehr als 250.000. Tausende Terminals wurden auch von Deutschland und Polen finanziert.



Kommerzielle Starlink-Tarife beginnen laut Magazin bei 30 US-Dollar monatlich, bestimmte Starshield-Angebote kosten bis zu 25.000 US-Dollar. Die Dienste und ihre Leistungen sind allerdings nicht direkt vergleichbar. Die Konditionen des aktuellen Vertragsvorschlags sind unbekannt.

The Atlantic hält es für möglich, dass SpaceX durch eine strengere Durchsetzung der Nutzungsbedingungen die Ukraine und ihre Verbündeten zu teureren Starshield-Verträgen bewegen könnte. Belege für eine solche Absicht nennt das Magazin nicht.

Dass die Preisgestaltung bereits für Konflikte sorgte, zeigt eine Reuters-Recherche vom Mai. Bei amerikanischen Drohneneinsätzen gegen den Iran soll SpaceX monatliche Gebühren von rund 5000 auf 25.000 US-Dollar erhöht haben. Das Pentagon stimmte demnach zu. Musk und das Verteidigungsministerium bestritten die Darstellung.

Deutschland zahlte Millionen für Starlink in der Ukraine

Auch die Bundesregierung finanziert die Technologie. Außenminister Johann Wadephul bestätigte am 15. Oktober in der ZDF-Sendung Maybrit Illner, dass Deutschland einen Teil der Starlink-Technik für die Ukraine bezahlt. „Und deswegen bestehen wir natürlich darauf, dass das auch funktioniert, wenn wir dafür bezahlen“, sagte der CDU-Politiker.



Deutschland habe Fragen an die amerikanischen Partner, erklärte Wadephul. Ein vollständiges Bild der Ursachen für die Einschränkungen gebe es bislang nicht.



Wie viel Geld bereits geflossen ist, lässt sich zumindest für frühere Jahre nachvollziehen. Laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken wurden allein 2023 rund 19,61 Millionen Euro aus dem Etat des Auswärtigen Amts für Starlink-Internetdienste im Rahmen der Ukraine-Hilfe ausgegeben.

Starlink wiederhergestellt – doch Musks Einfluss bleibt

Die seit Mitte Oktober geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen behinderten nach ukrainischen Angaben Drohnen- und Abwehreinsätze. Am 24. Oktober meldeten Präsident Wolodymyr Selenskyj und das Verteidigungsministerium, die benötigten Verbindungsgeschwindigkeiten seien wiederhergestellt. Die Kommunikation funktioniere auch bei mehr als 400 Kilometern pro Stunde.



Musk warf der ukrainischen Armee anschließend vor, kommerzielles Starlink entgegen den Nutzungsbedingungen für offensive Drohnenangriffe eingesetzt zu haben. Ein ukrainischer Präsidentenberater wies die Darstellung für Angriffe über größere Entfernungen zurück.

Wer die verschiedenen Einschränkungen veranlasste, ist weiterhin Gegenstand widersprüchlicher Berichte. Musk erklärte, über Beschränkungen des Militärdienstes Starshield entscheide die US-Regierung. Reuters berichtete unter Berufung auf Regierungsvertreter, die Anweisung zur Drosselung von Starshield sei aus dem Weißen Haus gekommen. Das Wall Street Journal schrieb dagegen, Musk habe die Verlangsamung angeordnet.

Neun US-Senatoren forderten eine Untersuchung der Ausfälle. Wie die Nachrichtenagentur AP am Donnerstag berichtet, lehnte die Kontrollbehörde des Pentagons eine eigene Prüfung zunächst ab und verwies auf die Luftwaffe.

Eine gleichwertige Alternative zu Starlink gibt es für die Ukraine derzeit nicht. Allerdings arbeitet das Land bereits daran, seine Abhängigkeit von Musks Unternehmen zu verringern. Wie diese Zeitung berichtete, unterzeichnete das ukrainische Verteidigungsministerium am 22. Oktober eine Absichtserklärung mit den finnischen Unternehmen Nokia und ICEYE. Gemeinsam soll die Entwicklung eines eigenen Satellitenkommunikationssystems geprüft werden. Ein konkreter Zeitplan steht noch nicht fest.



Der ukrainische Drohnenentwickler Denys Schtilerman bezeichnete die Abhängigkeit von Starlink gegenüber The Atlantic als schwerwiegende Schwachstelle. Solange sie bestehe, hätten die USA erhebliche Druckmittel gegenüber der Ukraine.

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