„Start-up-Hauptstadt Mitteldeutschlands“: Kommt das nächste Milliardenunternehmen aus Leipzig?

In Leipzig hat ein neues Start-up-Zentrum eröffnet. Dafür haben Bund, Land und Stadt Millionen investiert. Oberbürgermeister Jung setzt große Hoffnungen in das Projekt.

In der historischen Baumwollspinnerei im Leipziger Stadtteil Plagwitz ist ein neues Innovationszentrum für Start-ups eröffnet worden. Auf 5500 Quadratmetern will die Stadt Angebote für junge Unternehmen und Ausgründungen bündeln.

Leipzig hat sich nach eigenen Angaben zu einem der am schnellsten wachsenden Start-up-Ökosysteme Deutschlands entwickelt und belegt im nationalen Vergleich einen stabilen zehnten Platz. Je nach Definition sind in der Stadt zwischen 200 und knapp 480 aktive Start-ups ansässig. Schwerpunkte setzt die Leipziger Gründerszene auf Digital Health, intelligente Infrastruktur, künstliche Intelligenz und nachhaltige Food-Technologien.

Aus geplantem Museum wird Gründerzentrum

Ursprünglich war in dem Gebäudekomplex ein Naturkundemuseum geplant. Statische Probleme verhinderten jedoch die Umsetzung. Leipzigs Beigeordneter für Wirtschaft, Clemens Schülke (CDU), bezeichnete dies im Gespräch mit dieser Zeitung rückblickend als „Glücksfall“ für das jetzige Projekt, an dem seit etwa 2019 gearbeitet werde.

Leipzig sei die „Start-up-Hauptstadt Mitteldeutschlands“, betonte Schülke. Die Stadt wolle „von unten wachsen“ und besonders jene Unternehmer unterstützen, die vor Ort verwurzelt seien, hier Entscheidungen träfen und Produkte entwickelten. Halle 7 wurde gemeinsam mit dem Gründerzentrum SpinLab, der HHL Leipzig Graduate School of Management mit ihrem Digital Space sowie der Gründungsinitiative SMILE der Universität Leipzig entwickelt.

Prof. Dr. Tobias Dauth von der HHL Leipzig (v.l.n.r.), Staatsekretär Johannes Steiniger, Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung, die Rektorin der Universität Leipzig, Eva Inés Obergfell, Investor Eric Weber und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bei der feierlichen Eröffnung. © Adrian Schintlmeister/Ostdeutsche Allgemeine

In den Umbau zum Innovationszentrum flossen bei einer Bauzeit von zwei Jahren 17,8 Millionen Euro. Zuvor waren bereits 13,9 Millionen Euro in die Sanierung der Gebäudehülle sowie den Ausbau der Flächen für Theaternutzung investiert worden. Finanziert wurde das Vorhaben unter anderem mit 7,2 Millionen Euro aus dem Förderprogramm Stadtumbau Ost und drei Millionen Euro der Stadt Leipzig.

Eric Weber, Gründer des SpinLab und Venture-Capitalgeber, beschrieb den Standort als Umgebung, in der Start-ups von der ersten Idee bis zur Finanzierung begleitet werden. Vor Ort arbeiten künftig auch der hauseigene Wagniskapitalfonds SI Ventures sowie der Technologiegründerfonds Sachsen (TGFS). Weber verwies auf jüngste Finanzierungsrunden im Netzwerk: Das Alumni-Start-up Noxtua sammelte in der Vorwoche 100 Millionen Euro ein, Bivarion aus München 154 Millionen Euro, zudem schloss Cynofix aus Hannover eine Runde ab. Insgesamt umfasse das Netzwerk 234 Start-ups, mehr als 1200 Investoren und über 100 Kooperationen mit Partnerunternehmen.

Junge Unternehmen hoffen auf Kapital

Zwei der ersten Mieter in der Halle 7 zeigen, wohin die Reise geht. Tobias Bötzin vom Startup Rizome GmbH entwickelt mit seinen Mitgründern eine Software zur Entscheidungsfindung in Organisationen. Ziel sei es, ineffiziente Meetings durch einen digitalen und dezentralen Prozess zu ersetzen. Sein Unternehmen befindet sich derzeit in der Pre-Seed-Phase und sucht Kapitalgeber. Er freut sich auf die vielen Begegnungsmöglichkeiten vor Ort und hofft mit potenziellen Investoren ins Gespräch zu kommen.

Johanna Eller und Juan Carlos Ramos Martinez haben einen KI-Agenten entwickelt, der Kindern beim Erlernen von sozialen Kompetenzen helfen soll. © Alexander Schumann für Ostdeutsche Allgemeine

Johanna Eller und Juan Carlos Ramos Martinez vom Startup Uku verfolgen hingegen einen anderen Ansatz. Sie haben einen KI-Agenten entwickelt, der Kinder beim Erlernen sozio-emotionaler Fähigkeiten unterstützen soll, darunter Empathie und Emotionsregulation. Mitgründerin Johanna verweist auf eine Zunahme mentaler Beschwerden bei Kindern und Jugendlichen seit der Pandemie, die sich nicht zurückgebildet habe. In bestehenden Lehrplänen sei das Training solcher Fähigkeiten bislang nicht fest verankert, es existierten lediglich einzelne analoge Programme als Vergleichsangebote.

Ihr Projekt wurde zuvor über die Validierungsförderung der Sächsischen Aufbaubank (SAB) unterstützt. Mit dem Einzug in die Halle 7 bezieht das Team erstmals eigene Büroräume und arbeitet in räumlicher Nähe zu anderen Start-ups – ein Umstand, den die Gründerin als förderlich für die weitere Entwicklung beschreibt. „Wir kommen mit anderen Gründern ins Gespräch, das ist toll“, sagt sie.

700 Start-ups in Leipzig und Dresden

Zur Eröffnung kamen der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser (SPD), sowie Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD).

Der Bund habe seinen Beitrag zum Erhalt des Gebäudes geleistet, um einen Ort zu schaffen, an dem Angebote für Gründung, Technologietransfer und das Wachstum junger Unternehmen zusammenkommen, erklärte Elisabeth Kaiser. Sie äußerte den Wunsch, dass mittelfristig ein DAX-Unternehmen aus Ostdeutschland hervorgehen solle.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer erklärte hingegen, dass Leipzig die wirtschaftliche Lokomotive für Mitteldeutschland sei. Die Investition in das nun eröffnete Start-up-Zentrum werde für weitere Ansiedlungen in Leipzig sorgen. Kretschmer verwies auf Berechnungen, wonach ein stärkerer KI-Einsatz im Maschinenbau und in der klassischen Industrie ein Potenzial von über 300 Milliarden Euro erschließen könnte.

Gemeinsam mit Dresden bildet Leipzig das wirtschaftliche Zentrum Sachsens, wo sich beide Städte den Großteil der insgesamt rund 700 sächsischen Start-ups teilen. Der engere Kern technologieorientierter Digitalunternehmen wird allein in Leipzig auf 200 bis 250 geschätzt, bei weiterer Fassung inklusive forschungsnaher Ausgründungen und kleinerer Digitalprojekte liegt die Zahl laut regionalen Plattformen bei rund 480.

Mit Blick auf die dynamische Start-up-Szene in Leipzig erklärte Oberbürgermeister Burkhard Jung im Gespräch mit der Ostdeutschen Allgemeinen: „Die große Hoffnung ist, dass aus kleinen Unternehmensideen Milliardenunternehmen werden. Das haben wir mit Spreadshirt erlebt: Aus der Idee, T-Shirts zu bedrucken, ist ein Weltunternehmen geworden. Und aus einem kleinen Fahrradladen wurde Nextbike, das heute weltweit Fahrräder verleiht. Es geht darum, solche Ideen zu fördern und sie mit Investoren zusammenzubringen, die Geld und Know-how für den Aufbau eines Unternehmens mitbringen.“ Jetzt gelte es, das neue Start-up-Zentrum in Halle 7 mit Leben zu füllen.

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