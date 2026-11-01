Drohnenstart von amphibischem Kriegsschiff: China meldet erfolgreichen Test der GJ-21

China meldet einen erfolgreichen Drohnentest auf einem amphibischen Marineschiff. Die GJ-21 absolvierte erstmals Start und Landung.

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Chinas erste trägergestützte Tarnkappen-Aufklärungs- und Angriffsdrohne hat erstmals Start und Landung auf einem Kriegsschiff absolviert, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet. Die GJ-21 führte den Test demnach auf dem Schiff Sichuan durch, dem ersten amphibischen Angriffsschiff des chinesischen Typs 076.

Die Nachrichtenagentur Reuters ordnet den Test in die Modernisierung der chinesischen Streitkräfte ein. Peking treibe seit Jahrzehnten die Entwicklung seiner militärischen Fähigkeiten voran. Dabei habe China unter anderem moderne Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge, Raketen und zunehmend leistungsfähige unbemannte Systeme entwickelt. Der Test unterstreiche die Bemühungen Chinas, Drohnentechnik stärker in die Streitkräfte zu integrieren, so Reuters.

Xinhua zitiert eine Quelle aus der Marine mit der Aussage, der Test stelle „einen weiteren Durchbruch Chinas bei der Entwicklung amphibischer Angriffsschiffe dar“. Er zeige zudem, dass die Marine nun Starrflügler-Drohnen mit Tarnkappeneigenschaften von großen Marineschiffen aus einsetzen könne.

Erster öffentlicher Auftritt bei Militärparade

Erstmals öffentlich gezeigt worden war die GJ-21 laut Reuters bei einer Militärparade in Peking im September 2025. China präsentierte dort verschiedene Waffensysteme anlässlich des 80. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs, berichtet die Nachrichtenagentur.

Die staatliche Zeitung Global Times berichtete laut Reuters unter Verweis auf den Militärexperten Zhang Xuefeng, dass die Drohne über eine beträchtliche Einsatzreichweite verfüge, obwohl sie deutlich kleiner sei als die Tarnkappenjets J-35 und J-20. Zudem sei sie vergleichsweise kostengünstig und wiederverwendbar. „Anders als Hyperschallraketen kann sie zurückgeholt und mehrfach erneut eingesetzt werden“, sagte Zhang laut Global Times. Die Drohne könne außerdem kleinere, kostengünstige Gleitbomben abwerfen.

Die Sichuan ist Reuters zufolge das erste amphibische Angriffsschiff des chinesischen Typs 076. Das Schiff wurde im Dezember 2024 vom Stapel gelassen und verfügt dem Bericht zufolge über ein durchgehendes Flugdeck sowie ein elektromagnetisches Katapult und Fangvorrichtungen für die Landung von Fluggeräten. Es kann neben Drohnen auch Hubschrauber und amphibische Ausrüstung transportieren, hieß es. Nach Angaben von Xinhua begannen die ersten Probefahrten im November 2025. Seitdem habe das Schiff verschiedene Tests absolviert.

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