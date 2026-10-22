Stefan Leitls Umgang mit Herthas Bielefeld-Debakel: Einfach nicht zum Thema machen

Vor dem Duell mit Arminia Bielefeld will Hertha-Trainer Stefan Leitl vom 1:6 aus der Vorsaison nichts mehr wissen – und nimmt seine Stürmer in Schutz.

Glückloser Stürmer: Luca Schuler (r.) ersetzte in Kiel Sebastian Grönning in der Startelf von Hertha BSC, blieb aber auch dort ohne Treffer in der Zweiten Bundesliga.

Gerade einmal fünf Monate ist es her, dass Hertha BSC am letzten Spieltag der vergangenen Saison in der Zweiten Bundesliga gegen Arminia Bielefeld mit 1:6 unterging. Stefan Leitl findet für den damaligen Auftritt deutliche Worte: „Das Ergebnis war scheiße, die Art und Weise war scheiße.“ Wenn es nun am Sonnabend (13 Uhr) im Olympiastadion zum Wiedersehen kommt, will der Hertha-Trainer die damalige Demütigung nicht noch einmal zum Thema machen.

Stefan Leitl verweist auf die bisherige Saison

Damals sei der Fokus angesichts zahlreicher Verabschiedungen und anderer Themen rund um den Saisonabschluss nicht mehr so gewesen, wie er hätte sein müssen, erklärte Leitl am Donnerstag. Dennoch dürfe ein solches Ergebnis nicht passieren. Für die Vorbereitung auf das erneute Duell spielt die Pleite aber keine Rolle mehr.



Denn: Dass sich seitdem einiges verändert hat, zeigt die sportliche Entwicklung. 22 von 24 möglichen Punkten hat seine Mannschaft in dieser Saison bislang geholt. Für Leitl ist das die passende Antwort auf die Frage, wie groß der Unterschied zwischen dem damaligen und dem jetzigen Hertha-Team ist.

Ganz ohne Baustellen geht es allerdings auch beim Tabellenführer nicht. Seit dem zweiten Spieltag haben die Stürmer nicht mehr in der Zweiten Bundesliga getroffen. Auch beim 0:0 in Kiel ließen sie gute Möglichkeiten aus. Leitl sieht aber keinen Grund, einzelne Spieler in die Pflicht zu nehmen. „Wir müssen da jetzt kein Fass aufmachen“, sagte er. Seine Mannschaft bringe die Angreifer in die richtigen Positionen. Nun gehe es darum, sie weiter zu unterstützen.



„Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Wir spielen unentschieden zusammen“, betonte Leitl. Es sei nicht gerecht, die Verantwortung für den verpassten Sieg in Kiel allein bei den Stürmern abzuladen. Schließlich könnten auch andere Spieler Tore erzielen. Die Chancenverwertung bleibt dennoch ein Thema, das Hertha gegen Bielefeld möglichst schnell abhaken möchte.

Bielefeld im Umschaltspiel sehr gefährlich

Die Arminia dürfte den Berlinern das Leben nicht leicht machen. Leitl erwartet eine laufstarke, geschlossene Mannschaft, die nach einer Umstellung auf die Fünferkette zuletzt zweimal gewann. Besonders im Umschaltspiel sieht er eine Gefahr: Bielefeld habe in der Offensive einige sehr schnelle Spieler.



Personell kann Leitl immerhin wieder mit Mats Pedersen planen. Der Linksverteidiger fühlt sich nach seiner Pause gut und ist bereit für einen Einsatz. Auf den Außenverteidigerpositionen will sich der Trainer nach der letzten Trainingseinheit festlegen. Wegen der englischen Woche sei zudem mit der einen oder anderen Rotation zu rechnen.

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