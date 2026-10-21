Steffen Baumgart nach Entlassung beim 1. FC Union Berlin: „Überrascht und enttäuscht“

Nach seiner Entlassung bei Union Berlin meldet sich Steffen Baumgart zu Wort. Er erklärt seine Sicht auf die Trennung und kündigt an, wieder arbeiten zu wollen.

Gut 15 Monate war Steffen Baumgart Trainer des 1. FC Union Berlin. Nach einer 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim und insgesamt nur zwei Siegen in 14 Spielen im Jahr 2026 trennten sich die Köpenicker im April von ihrem Coach. Eine Entscheidung, die Baumgart nicht nachvollziehen könne, wie er nun deutlich machte.

Baumgart findet Trennung „unnötig“

Im Interview mit der SportBild äußerte der gebürtige Rostocker sein Unverständnis über die Entlassung. „Ich war überrascht und enttäuscht“, sagte er und fügte hinzu: „Ich hatte die Aufgabe, den Verein in der Bundesliga zu halten. Das gelang mir in der ersten Saison, nachdem ich in der Winterpause 2024/25 verpflichtet worden war.“



Und auch in der Folgesaison habe er dieses Ziel erreicht. „Zu dem Zeitpunkt, als ich während der Spielzeit 2025/26 bei Union beurlaubt wurde, war der Klassenerhalt ebenfalls schon geschafft“, sagte Baumgart.

Marie-Louise Eta half in der vergangenen Saison tatkräftig mit, dass der 1. FC Union Berlin den Klassenerhalt in der Bundesliga schaffte. © Luciano Lima/Imago

Das stimmt so nicht ganz: Tatsächlich war der Klassenerhalt rechnerisch erst sicher, als Marie-Louise Eta am 32. Spieltag ihren ersten Punkt als Trainerin von Union geholt hatte und am Folgetag der FC St. Pauli und der VfL Wolfsburg nicht gewannen.



Allerdings hätten auch die 32 Punkte, die Union schon unter Baumgart sicher hatte, zum Klassenerhalt gereicht. Dem Interview zufolge ist Baumgart der Ansicht, der Abstieg sei unter ihm bereits ausgeschlossen gewesen. „Darum war die Trennung während der Saison aus meiner Sicht unnötig.“

Ex-Union-Coach bereit für neuen Job

Auch er sah ein, dass die zweite Saisonhälfte nicht gut gewesen sei. „Natürlich hatten wir keine gute Rückrunde gespielt, blieben hinter den Erwartungen zurück.“ Seiner Auffassung nach hätte Union trotzdem anders handeln können. „Wenn man deshalb zu der Erkenntnis kommt, einen anderen Weg einschlagen zu wollen, um eine andere Entwicklung zu nehmen, dann hätte man bis zur Sommerpause warten und es dann regeln können.“



So musste Baumgart den Rest der Saison als Fan betrachten. Als solcher war er in der laufenden Saison bereits mehrfach im Stadion An der Alten Försterei zu sehen. In Zukunft wolle Baumgart aber wieder selbst an der Seitenlinie stehen. „Mein Akku für eine neue Aufgabe ist voll“, sagte er.

Eine künftige Anstellung müsse dabei nicht unbedingt in Deutschland stattfinden: „Sicher ist die Bundesliga super interessant. Aber mich würde auch eine Auslandstätigkeit reizen. Ich kenne einige deutsche Trainer, die es nicht bereut haben, außerhalb von Deutschland zu arbeiten.“



An der Sprachbarriere soll ein solcher Schritt nicht scheitern. „Ich bin mir sicher, dass ich Fußball auch im Ausland erklären kann“, sagte Baumgart.

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