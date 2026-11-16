Sieben Monate nach seinem Aus ist der Trainer bereit für die nächste Aufgabe. Mit der Art seiner Entlassung in Köpenick hat er jedoch noch nicht abgeschlossen.

Trainer Steffen Baumgart will zurück auf die Bank. Sein Aus beim 1. FC Union Berlin und die Umstände der Trennung lassen den Rostocker jedoch nicht los.

Am Samstagabend stand Steffen Baumgart nicht an einer Seitenlinie, sondern vor Studenten. An der Deutschen Sporthochschule Köln sprach der 54-Jährige über sein Trainerleben, über Paderborn, Köln, Hamburg und den 1. FC Union Berlin.



Und über die Frage, wie es weitergeht. „Ich bin erholt genug, ich könnte wieder“, sagte er. Verarbeitet sei sein Aus in Köpenick. Ein Satz zeigt allerdings, wie tief die Enttäuschung bis heute sitzt: „Ich kenne die Verantwortlichen teilweise seit 20 bis 25 Jahren. Und dann binnen weniger Minuten ist alles vorbei.“

Steffen Baumgart will nach sieben Monaten zurück

Sieben Monate liegt sein Aus in Köpenick zurück, so lange war Baumgart als Trainer selten ohne Verein. Seit September ist er auch vertraglich frei: Union und er lösten den bis 2027 laufenden Vertrag einvernehmlich auf.



Die Ruhe habe gutgetan, sagte er, weil man das Geschäft einmal „nicht von innen, sondern auch von außen“ betrachte. Nun dürfe sie enden: „Ich würde mich freuen, wieder eine Aufgabe übernehmen zu dürfen.“



Bei der Jobsuche ist Baumgart wählerisch. Nur auf eine Liga will er sich nicht festlegen, selbst das Ausland schließt er nicht aus. Gespräche mit Klubs gab es nach seinen Worten bislang keine. Die Monate in Köpenick haben ihm auf dem Trainermarkt offenbar wenig geholfen.

Fünf Minuten im Büro: Wie Union sich von Baumgart trennte

Das Ende kam am 11. April, am Abend nach dem 1:3 in Heidenheim. Sportchef Horst Heldt rief Baumgart ins Büro, nach fünf Minuten war es vorbei. Die Mannschaft erfuhr kurz vor der offiziellen Mitteilung per WhatsApp davon.



Was ihn bis heute stört, ist die fehlende Aussprache. Vorab habe niemand das Gespräch gesucht, obwohl Union seinen Vertrag erst im Januar verlängert hatte. In Köln und Hamburg sei man rechtzeitig und auf Augenhöhe miteinander umgegangen. In Köpenick habe ihm das gefehlt.

Steffen Baumgart und Union: Der Trainer mit Dauerkarte

Von außen betrachtet er vor allem einen Klub. Baumgart wohnt unweit der Alten Försterei und hat dort noch immer seinen Platz. „Ich bin Dauerkartenbesitzer bei Union. Das ist einfach auch das Traurige“, sagte er zuletzt in einem Interview.



Verarbeitet sei die Trennung, versicherte er damals. Die Beziehung zum Klub ist dennoch geblieben. Während die Trainer kommen und gehen, sitzt Baumgart inzwischen dort, wo einst die Zuschauer saßen.

Baumgarts Satz zum Klassenerhalt – und was die Tabelle sagt

Über seine Union-Zeit zog Baumgart zuletzt Bilanz: „Ich habe zweimal ganz klar die Liga gehalten.“ Ganz so einfach ist die Rechnung freilich nicht.



2025 rettete er Union tatsächlich, nachdem er im Januar übernommen hatte. Als er im April 2026 gehen musste, stand Union mit 32 Punkten auf Platz elf. Diese Ausbeute hätte am Saisonende zwar für den Klassenerhalt gereicht.



Gefährlich war die Lage dennoch. In der Rückrunde hatte die Mannschaft nur zwei von 14 Spielen gewonnen.

Warum Baumgart mit Union noch nicht abgeschlossen hat

Sportliche Gründe für die Trennung hatte Union durchaus. Die Vertragsverlängerung im Januar und das abrupte Ende nur wenige Monate später passen allerdings bis heute nicht recht zusammen.



Baumgarts Eindruck, die Verantwortlichen hätten auf den passenden Moment für einen Trainerwechsel gewartet, können deshalb viele nachvollziehen.



Groll empfinde er nicht, sagte Baumgart. Kontakt zu Präsident Dirk Zingler und Heldt gebe es aber auch nicht mehr. „Das ist erledigt. Jeder hat seine Aufgaben, jeder hat sein Leben.“

Baumgart über die Bosse im Hintergrund

Grundsätzlicher wurde er Anfang November in der Bild-Sendung „Lage der Liga“, als es um einen möglichen Job bei Hannover 96 ging: „Also Hannover, seid mir nicht böse: Wer kann Hannover retten? Wer kriegt das hin?“



Ob er es sich zutraue, ließ er offen. Entscheidender sei etwas anderes: wie viel Einfluss ein Trainer tatsächlich habe. „Die Leute, die dann im Hintergrund Entscheidungen treffen, stehen eigentlich nicht zu der Verantwortung und sagen dann meistens: So, wir holen jetzt einen Neuen.“

Bei Union stellt sich die Trainerfrage schon wieder

Namen nannte er nicht. Gemeint sein dürften die starken Männer im Hintergrund, in Hannover Aufsichtsratschef Martin Kind, in Köpenick Präsident Dirk Zingler. Das Verhältnis zwischen Baumgart und Zingler galt seit Jahren als nicht frei von Spannungen.



Baumgart war nach Nenad Bjelica und Bo Svensson der dritte Trainer, den Union seit dem Abschied von Urs Fischer entlassen hat. Besser geworden ist es seitdem nicht. Im Gegenteil: Unter Mauro Lustrinelli steht Union nach neun Spieltagen mit sieben Punkten auf Platz 16.



Vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) wird in Köpenick wieder über den Trainer diskutiert. Baumgart kennt das Ende solcher Debatten. Diesmal schaut er von außen zu.