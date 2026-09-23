Vertragsauflösung bei Union: Baumgarts Freiheit kommt zu spät für Gladbach

Etwa fünf Monate ist es nun her, dass Steffen Baumgart beim 1. FC Union Berlin freigestellt wurde. Nach einem 1:3 beim 1. FC Heidenheim war damals Schluss für den ehemaligen Coach der Eisernen. Sein Vertrag aber lief noch bis zum Mai 2027. Eigentlich: Wie die „Sport Bild“ berichtet, haben Union und der Coach ihr noch bestehendes Arbeitsverhältnis in der vergangenen Woche in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Knapp neun Monate also vor dem eigentlichen Laufzeitende.



Damit wäre Baumgart jetzt wieder frei verfügbar für potenzielle neue Vereine. Doch der Markt gibt gerade nicht viel her. Hansa Rostock hätte ihn wohl gerne gehabt, in der 3. Liga wollte Baumgart aber offenbar nicht ran, der Klub holte sich mit André Breitenreiter einen anderen Kandidaten. Und auch Hannover 96 ist durch: Die Niedersachsen haben sich für Sandro Wagner entschieden.

Ex-Union-Trainer Steffen Baumgart (Mitte) zeigte sich zuletzt wiederholt auf der Tribüne beim 1. FC Union. © IMAGO/Matthias Koch

Zu Gladbach hätte Baumgart gepasst

Ein Engagement bei Borussia Mönchengladbach hätte gut zu Baumgart gepasst – auch wenn er früher deren Rivalen, den 1. FC Köln, trainierte. Als die Borussia nach der Trennung von Eugen Polanski einen neuen Trainer suchte, beschrieb Sportchef Rouven Schröder ziemlich genau, wen er sich vorstellte: Jemanden mit „einer gewissen Erfahrung“, der „schon gezeigt hat, dass er mit schwierigen Situationen umgehen kann“. Jemand, der in einem „sehr, sehr großen, traditionsreichen Klub, der große Erwartungen hat“, arbeiten und „mit Druck umgehen“ kann.



Ein Anforderungsprofil, das wie für Baumgart geschrieben klang. Schwierige Situationen hatte er schließlich bei fast jedem seiner Vereine erlebt und gerade in Köpenick oft bewältigen können.

Sein bislang letzter Auftritt an der Seitenlinie: Steffen Baumgart musste bei Union im April nach der Niederlage in Heidenheim gehen. © IMAGO/kolbert-press/Martin Agüera

Der Haken war allerdings auch sein Vertrag bei Union. Auf die Frage, ob der künftige Coach noch anderswo unter Vertrag stehe, sagte Schröder damals: „Mit dem Ex-Verein muss man ja fast immer reden, aber vielleicht in diesem Falle nicht.“ Baumgart war zu dem Zeitpunkt also schon aussortiert – Gladbach entschied sich für Alexander Blessin.

Baumgart genießt seine Freizeit

Diese Hürde gibt es nun nicht mehr. Sollte in der 1. oder 2. Liga in den kommenden Monaten eine Stelle frei werden, ist Baumgart ab sofort verfügbar, ohne dass ein neuer Arbeitgeber erst mit dem Ex-Klub verhandeln müsste.



Sofort wieder arbeiten will Baumgart aber wohl diesmal gar nicht. Zehn Jahre lang saß er fast am Stück auf den Trainerbänken der 1. und 2. Bundesliga, gönnte sich zwischen seinen Stationen beim SC Paderborn, dem 1. FC Köln, dem HSV und Union nie eine längere Pause. Nun atmet er erstmals seit längerer Zeit einmal durch und nutzt die Freizeit für Reisen mit seiner Ehefrau Katja.

Für Union Berlin selbst ist die Vertragsauflösung eine gute Nachricht. Eine Abfindung ist bei solchen Einigungen zwar in der Regel üblich. Unterm Strich dürften die Eisernen trotzdem sparen, verglichen mit dem, was sie Baumgart bis 2027 noch gezahlt hätten.



Und dieses Geld könnte durchaus noch gebraucht werden: Nach dem historischen 0:7 bei Bayern steht Union mit einem Punkt aus vier Spielen und 17 Gegentoren da. Sollte Sportgeschäftsführer Horst Heldt nach dem Fehlstart noch auf dem Transfermarkt tätig werden wollen, wäre ein vertragsloser Spieler eine naheliegende, günstige Option.

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