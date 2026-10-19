Steffi Grafs Bruder auf der Flucht? Fotos aus Kanalisation unter Las Vegas sorgen für Aufsehen

Laut Medienberichten hält sich Michael Graf, der Bruder von Steffi Graf, in einem Tunnelsystem unter Las Vegas versteckt.

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Wie Focus online unter Berufung auf andere Medien berichtet, soll sich Michael Graf, der jüngere Bruder der Tennis-Ikone Steffi Graf, derzeit in einem unterirdischen Tunnelsystem unter Las Vegas aufhalten. Dem Bericht zufolge wird der 57-Jährige per Haftbefehl gesucht und soll sich vor den Behörden verstecken.

Für Aufmerksamkeit sorgen aktuell Fotos, die Michael Graf offenbar selbst auf Facebook veröffentlicht hat. Darauf ist er in einem dunklen Tunnel mit Graffiti an den Wänden zu sehen. Wie lange er sich dort bereits aufhält und weshalb er die Bilder öffentlich gemacht hat, ist bislang unklar.

Seit mehreren Wochen gesucht

Die Tunnel unter der Glücksspielmetropole dienen eigentlich dem Ableiten von Regenwasser und können bei Starkregen innerhalb kurzer Zeit volllaufen. Der Aufenthalt dort gilt daher als gefährlich.

Nach Angaben von Focus online wird Michael Graf seit mehreren Wochen im US-Bundesstaat Nevada gesucht. Hintergrund seien versäumte Gerichtstermine sowie mutmaßliche Verstöße gegen gerichtliche Auflagen. Medien berichteten zudem über Schutzanordnungen, die sowohl seine Ex-Frau als auch seine Mutter gegen ihn erwirkt haben sollen.

Noch vor wenigen Monaten hatte sich der ehemalige Motorsportler für ein Leben abseits der Öffentlichkeit entschieden. Nach seinem Auszug aus einem Haus nahe des Lake Mead lebte er zeitweise in seinem Tesla und später in einem Zelt in der Wüste. Dieses Lager wurde jedoch im August 2026 durch ein Feuer zerstört.

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