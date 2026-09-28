„Stein für Stein zerschlagen“: Wie Trump den Internationalen Strafgerichtshof in die Knie zwingen will

Trump fordert den Austritt aller Staaten aus dem IStGH, Washington sanktioniert Richter und Menschenrechtler. In Den Haag stellt man sich auf den Ernstfall ein.

Benjamin Netanjahu bei seiner Rede vor der UN-Generalversammlung. Zwei Tage zuvor hatte Trump den Austritt aus dem Internationalen Strafgerichtshof gefordert.

Mit einem Starlink-Gerät und einem Pager in den Händen trat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu am Donnerstag vor die UN-Generalversammlung und rief den Delegierten im Saal zu: „Israel hat keinen Völkermord begangen. Israel hat einen Völkermord verhindert.“ In diesem „Kampf gegen die Barbaren“ habe Israel „keinen besseren Partner als Präsident Trump“ gehabt.



Vor demselben Gremium hatte US-Präsident Donald Trump zwei Tage zuvor den sofortigen Austritt aller 125 Vertragsstaaten aus dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) gefordert. Trump bezeichnete das Gericht als eine „außer Kontrolle geratene Institution“, dessen Vertreter als eine „bösartige Gruppe von Menschen“. „Wir werden niemals zulassen, dass US-Soldaten oder irgendjemand anderes von einem antiamerikanischen Tribunal ohne jegliche Zuständigkeit über uns untersucht oder in Schauprozessen verurteilt werden“, sagte Trump.

Hinter der scharfen Rhetorik in New York steht ein Beschluss aus Den Haag. Im November 2024 erließ das Weltstrafgericht Haftbefehle gegen Benjamin Netanjahu und den damaligen Verteidigungsminister Joav Gallant wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wenige Monate später sanktionierte die Trump-Regierung den damaligen Chefankläger Karim Khan, der die Haftbefehle beantragt hatte. Danach trafen die Maßnahmen weitere Richter und Mitarbeiter des Gerichts, im August schließlich auch die IStGH-Präsidentin Tomoko Akane.

Doch Washington will offenbar weitergehen. Bereits im Juli kündigte Außenminister Marco Rubio eine Kampagne zur Isolierung des Gerichtshofs an. Die US-Regierung werde alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um den IStGH „notfalls Stein für Stein zu zerschlagen“, schrieb er.

Unter Druck: Wer wirklich leidet

„Wenn Institutionen der Rechenschaftspflicht geschwächt werden, sind es die Opfer – nicht die Institutionen –, die den größten Preis zahlen.“ Mit diesen Worten warnen die amtierende und sieben ehemalige Vorsitzende der Vertragsstaatenversammlung des Gerichts vor den Konsequenzen dieser politischen Offensive.

Wie weit die bisherigen Sanktionen bereits über das Gericht hinausreichen, zeigt der Fall Al-Haq. Die palästinensische Menschenrechtsorganisation hatte dem IStGH Belege zu mutmaßlichen Verbrechen übermittelt. Nach ihrer Sanktionierung durch die USA konnte sie nach Angaben ihres Direktors 45 Mitarbeiter nicht mehr bezahlen. Ihre amerikanische Anwältin Katherine Gallagher musste die Vertretung der Organisation aufgeben.

Das Gebäude des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag © Paul-Philipp Braun/imago

Auch am Gericht selbst waren die Folgen bereits spürbar. Microsoft sperrte das dienstliche E-Mail-Konto Karim Khans. Der sanktionierte Richter Nicolas Guillou berichtete, dass seine Bank seine Zahlungsmöglichkeiten einschränkte und auch europäische Anbieter aus Furcht vor den US-Sanktionen Dienste verweigerten.

Um die Handlungsfähigkeit der Institution präventiv zu schützen, erklärte die stellvertretende Chefanklägerin Nazhat Shameem Khan am Freitag, dass der Gerichtshof seine Systeme grundlegend umgestellt habe: Neben dem Software-Wechsel von Microsoft zum deutschen Open-Source-System openDesk wurden finanzielle Ausweichlösungen für Bankgeschäfte und Krankenversicherungen geschaffen sowie Gehaltszahlungen monatelang im Voraus angewiesen.

Hinter den Maßnahmen in Den Haag stehen auch Menschen, die auf die Arbeit des IStGH angewiesen sind: Überlebende schwerer Gewalt und Angehörige Getöteter, die Aussagen machen, Beweise einreichen oder sich an Verfahren beteiligen wollen.

Für die acht Vorsitzenden steht deshalb mehr auf dem Spiel als die Zukunft eines Gerichts. „Die Debatte um den Internationalen Strafgerichtshof dreht sich letztlich nicht um eine einzelne Institution“, schreiben sie. „Es geht vielmehr darum, ob die Staaten weiterhin zu der internationalen Rechtsordnung stehen, die sie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gemeinsam aufgebaut haben.“

Der Westen und seine Heuchelei

Obwohl die USA dem Gerichtshof selbst gar nicht angehören, bestätigt ihr Vorgehen eine Erzählung, die vor allem in Moskau seit Jahren gepflegt wird. Als der IStGH im März 2023 einen Haftbefehl gegen Wladimir Putin erließ, begrüßte der damalige US-Präsident Joe Biden die Entscheidung ausdrücklich als „gerechtfertigt“. Heute sanktioniert die Trump-Regierung dieselbe Justizbehörde.

Für Moskau ist das ein politisch hochgradig nutzbarer Widerspruch. Der Politikwissenschaftler Alexander Cooley beschrieb im März vergangenen Jahres den russischen Vorwurf, die Unterstützung der USA für eine regelbasierte Ordnung sei „ausgesprochen heuchlerisch“. Washington berufe sich nur dann auf internationale Regeln, wenn es den eigenen Interessen diene.

In einer Welt, in der neben den USA weitere Staaten Einfluss beanspruchen, wird daraus eine Frage der Machtordnung. Der frühere EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und der Politikwissenschaftler Pol Morillas beschrieben diese Entwicklung als eine Welt, die „multipolarer, aber weniger multilateral“ werde. Mehr Staaten bestimmen mit, doch gemeinsame Regeln werden nicht entsprechend gestärkt.

Die Haager Institution zeigt, was daraus folgen kann. Seine Richter entscheiden unabhängig; ob das Gericht trotz politischer Gegenwehr arbeiten kann, hängt auch von der Unterstützung der Staaten ab. „Wir dürfen den Internationalen Strafgerichtshof nicht untergraben. Er ist der einzige Weg zu globaler Gerechtigkeit“, warnte Borrell bereits im November 2024, kurz nach den Haftbefehlen gegen Netanjahu und Gallant.

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