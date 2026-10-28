Steinmeier in Peking, Merz in Tokio: Deutschlands riskanter China-Spagat

Steinmeier wirbt in China für fairen Handel, Merz stärkt Pekings regionale Rivalen Singapur, Japan und Südkorea. Droht der endgültige Bruch mit dem Reich der Mitte?

Während der höchste deutsche Würdenträger in China um Vertrauen, Partnerschaft und Augenhöhe mit Peking wirbt, sucht der Regierungschef gleichzeitig engere Beziehungen zu Chinas regionalen Konkurrenten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Montag nach Peking gereist, Friedrich Merz nach Singapur, Japan und Südkorea.

Das ist kein Zufall, sondern Ausdruck eines strategischen Dilemmas. Deutschland braucht China – und will sich zugleich unabhängiger von Peking machen. Doch lässt sich beides überhaupt miteinander vereinbaren?

Steinmeier in Peking: Letzte Chance Deutschlands

Das deutsch-chinesische Verhältnis gilt weiterhin als stark belastet. Autos, Rohstoffe, Taiwan, Russland und Menschenrechte sind nur einige Stichworte der großen Streitfragen. Wie rau der Ton zwischen Berlin und Peking geworden ist, zeigte Annalena Baerbock bereits 2023. Die damalige Außenministerin bezeichnete Xi Jinping in einem US-Fernsehinterview als „Diktator“. China reagierte scharf und bestellte die deutsche Botschafterin ein.

Im vergangenen Jahr geriet Johann Wadephul in einen ähnlichen Konflikt. Der Außenminister kritisierte Chinas Verhalten im Indopazifik und die Beschränkungen bei der Ausfuhr kritischer Rohstoffe. Seine geplante China-Reise wurde kurzfristig verschoben, weil Peking außer einem Treffen mit Außenminister Wang Yi keine weiteren Termine bestätigte. Auch Friedrich Merz musste seine Linie zwischen Konfrontation und Pragmatismus austarieren. Bei seinem China-Besuch im Februar suchte er den wirtschaftlichen Dialog, warnte zugleich aber vor Handelsungleichgewichten, Überkapazitäten und Abhängigkeiten.

Die Aussagen der deutschen Politiker erzürnen Peking. Deutschland spiele sich entweder zum Oberlehrer auf oder warne unzutreffend vor China als bedrohlichem Systemrivalen. Die Reise Steinmeiers sollte damit die Wogen glätten. Wer, wenn nicht der oberste Vertreter des Landes, kann in der derzeitigen Lage einen positiven Beitrag leisten?

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Steinmeier in China: Kooperation ohne neue Abhängigkeiten

Vom 27. bis 31. Oktober besucht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Reich der Mitte. Auf dem Programm stehen neben kulturellen Besuchen, etwa im Weltkulturerbe-Dorf Hongcun, auch eine Besichtigung des Volkswagen-Entwicklungszentrums in Hefei sowie Gespräche mit Staatschef Xi Jinping und weiteren Vertretern der chinesischen Führung. Steinmeier wirbt für fairen Handel, technologische Zusammenarbeit und eine Verringerung wirtschaftlicher Abhängigkeiten. Seine Reise setzt bewusst auf Dialog, Kooperation und Kulturaustausch.

Dahinter steht eine ernüchternde Erkenntnis. Die Hoffnung, dass enge Wirtschaftsbeziehungen China politisch näher an den Westen bringen würden, hat sich nicht erfüllt. Stattdessen konkurrieren deutsche Unternehmen mit subventionierten chinesischen Herstellern, während kritische Rohstoffe und industrielle Vorprodukte zu strategischen Druckmitteln geworden sind. Steinmeier, der als früherer Außenminister selbst für eine intensive Zusammenarbeit mit Peking stand, will zuletzt zugeschlagene Türen wieder öffnen.

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Merz in Japan, Südkorea und Singapur: Die Alternativen zu China stärken

Während Steinmeier in China um Verständigung wirbt, baut Merz die Beziehungen zu drei Konkurrenten Chinas im Indopazifik aus. In Singapur traf er Premierminister Lawrence Wong und Präsident Tharman Shanmugaratnam und warb in einer Grundsatzrede für Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Widerstandskraft. Es sollte klar sein, wem man sich widersetzen will.

Am Mittwoch steht Japan auf dem Programm, anschließend Südkorea. Begleitet wird der Kanzler von einer Wirtschaftsdelegation. Im Mittelpunkt stehen Handel, Technologie, Sicherheit und belastbarere Lieferketten. Passenderweise verkündete Merz, dass Japan Partnerland auf der Hannover-Messe 2028 wird. Deutschland will neue Investitionen ermöglichen und seine wirtschaftliche Basis verbreitern. So weit, so unspektakulär.

Die Botschaft an Peking ist unübersehbar: Deutschland wirbt zwar um China, demonstriert aber gleichzeitig die Geschlossenheit mit Chinas größten regionalen Rivalen. Deutschland will Peking zeigen, dass es Alternativen zu China gibt und dass auch Chinas Macht Grenzen hat. Kann ein solcher Fingerzeig gelingen?

Wie China Japan, Südkorea und Singapur einordnet

Aus Pekings Sicht sind die drei Länder Partner, Wettbewerber und teilweise strategische Rivalen zugleich. Japan und China sind eng miteinander verflochten, konkurrieren aber technologisch und wirtschaftlich. Japans Sicherheitskooperation mit den USA, die Spannungen um Taiwan und territoriale Streitigkeiten verschärfen das Misstrauen. Merz’ Besuch in Tokio dürfte Peking deshalb auch als sicherheitspolitisches Signal verstehen, nicht nur wirtschaftlich.

Südkorea ist für Peking vor allem Technologiekonkurrent. Bei Halbleitern, Batterien und anderen Schlüsseltechnologien treffen wirtschaftliche Interessen unmittelbar aufeinander. Gleichzeitig ist Seoul militärisch eng mit den USA verbunden. Für Peking ist diese Sicherheitsallianz ein Grund zur Sorge.

Singapur verfolgt hingegen einen pragmatischen Balancekurs. Der Stadtstaat unterhält enge Wirtschaftsbeziehungen zu China und zugleich wichtige Handels- und Sicherheitsbeziehungen zu den USA. Peking kann Singapur als Partner betrachten, ohne davon ausgehen zu können, dass es sich außenpolitisch ausschließlich an China orientiert. Gerade diese Eigenständigkeit macht das Land für Deutschland zu einem attraktiven Partner.

Gelingt Deutschland der Balanceakt?

In der Vergangenheit stand Deutschland als Vermittler mit großer Softpower für den Ausgleich. Gleichzeitig mit allen Seiten sprechen, Vertrauen zu schwierigen Partnern aufbauen und parallel wirtschaftlich kooperieren war lange ein Aushängeschild deutscher Außenpolitik. Man konnte mit Moskau und Kiew, Neu-Delhi und Islamabad, Teheran und Jerusalem an einem Tisch sitzen. Die parallelen Besuche von Steinmeier und Merz wirken damit wie aus einer anderen, weniger ideologisierten Zeit.

Doch die Doppelstrategie hat Grenzen. China könnte die engeren Beziehungen Deutschlands zu Japan und Südkorea als Teil einer Eindämmungspolitik verstehen. Gleichzeitig riskiert Berlin Glaubwürdigkeit, wenn es zwar vor Abhängigkeiten warnt, wirtschaftlich aber keine tragfähigen Alternativen aufbaut.

Der Balanceakt gelingt deshalb nur unter drei Bedingungen: Deutschland müsste gegenüber China berechenbar bleiben, seine wirtschaftlichen Beziehungen tatsächlich diversifizieren und bei fairen Wettbewerbsbedingungen konsequent auftreten.

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