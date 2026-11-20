Der Emir von Katar ist zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Berlin. Bundespräsident Steinmeier sichert ihm Solidarität nach den iranischen Angriffen zu.

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Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l) empfängt Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, Emir von Katar, zu einem Staatsbesuch in der Villa Borsig.

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Deutschland und Katar wollen ihre Partnerschaft weiter vertiefen. Das bekräftigten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, zum Auftakt eines zweitägigen Staatsbesuchs in Berlin. „Katar und Deutschland verbinden gemeinsame Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen und ihr Einstehen für internationales Recht und friedliche Konfliktbeilegung“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

Steinmeier empfing den Emir mit militärischen Ehren. Am Nachmittag ist ein Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz geplant, am Abend richtet der Bundespräsident ein Staatsbankett für den Gast und seine Delegation aus.

Austausch über Lage im Mittleren Osten

In ihren Gesprächen befassten sich beide Staatsoberhäupter laut der gemeinsamen Erklärung auch mit der Lage im Mittleren Osten. Steinmeier bekräftigte demnach die Solidarität Deutschlands mit Katar angesichts der ungerechtfertigten Angriffe aus dem Iran. Zudem sei es um mögliche Wege zur Beendigung des Konflikts und zur Aufhebung der Blockade in der Straße von Hormus gegangen.

Der Golfstaat Katar zählt zu den Vermittlern im festgefahrenen Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Während des Krieges sah sich das Land selbst iranischen Angriffen auf seine Flüssiggasanlagen ausgesetzt.

Vorbild KSZE für regionale Sicherheitsarchitektur

Steinmeier und Tamim bin Hamad erörterten zudem mittel- und langfristige Perspektiven für Vertrauensbildung und eine neue regionale Sicherheitsarchitektur im Mittleren Osten. Der Bundespräsident warb dabei für ein Konzept nach dem Vorbild der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), die im Kalten Krieg zu einer Entspannung zwischen West und Ost beigetragen hatte.

Der Emir lud Steinmeier zum Doha Forum Anfang Dezember nach Katar ein, um das Thema dort mit weiteren Gesprächspartnern aus der Region zu vertiefen. (mit dpa)

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