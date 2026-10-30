Asien

Steinmeier bei Xi: China rollt den roten Teppich aus und misstraut Deutschland trotzdem

Peking feiert den Bundespräsidenten als „alten Freund“. Doch Merz’ Asienreise und Wadephuls Kritik haben Spuren hinterlassen.

Foto von Autor/Autorin: Nicolas Butylin
Nicolas Butylin
7 Min
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Freitag von Chinas Staatschef Xi Jinping vor der Großen Halle des Volkes in Peking mit militärischen Ehren empfangen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Freitag von Chinas Staatschef Xi Jinping vor der Großen Halle des Volkes in Peking mit militärischen Ehren empfangen.

© Katharina Kausche/dpa

Bei Google bevorzugen

Militärkapelle, Ehrenformation, roter Teppich: Wenn Xi Jinping am Freitagnachmittag Ortszeit Frank-Walter Steinmeier vor der Großen Halle des Volkes empfängt, bekommt der Bundespräsident das volle protokollarische Programm. Nach einem Statement vor der Presse wollen beide in der Großen Halle Gespräche führen, am Abend ist ein Staatsbankett geplant – mit Elke Büdenbender und Xis Ehefrau Peng Liyuan. Am Vormittag hatte Steinmeier bereits Ministerpräsident Li Qiang getroffen.

Mit einem Abo weiterlesen

Sie haben bereits ein B+ Abo?

*