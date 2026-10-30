Steinmeier bei Xi: China rollt den roten Teppich aus und misstraut Deutschland trotzdem

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Freitag von Chinas Staatschef Xi Jinping vor der Großen Halle des Volkes in Peking mit militärischen Ehren empfangen.

Militärkapelle, Ehrenformation, roter Teppich: Wenn Xi Jinping am Freitagnachmittag Ortszeit Frank-Walter Steinmeier vor der Großen Halle des Volkes empfängt, bekommt der Bundespräsident das volle protokollarische Programm. Nach einem Statement vor der Presse wollen beide in der Großen Halle Gespräche führen, am Abend ist ein Staatsbankett geplant – mit Elke Büdenbender und Xis Ehefrau Peng Liyuan. Am Vormittag hatte Steinmeier bereits Ministerpräsident Li Qiang getroffen.