Steinmeiers Rede zur Einheit: Zum Abschied noch mal gegen das eigene Volk

Mehr als 50 Minuten nahm sich Frank-Walter Steinmeier Zeit, als er am Samstag im Bremer Konzerthaus „Die Glocke“ die Festrede zum Tag der Deutschen Einheit hielt. Es war seine letzte Rede zum 3. Oktober als Staatsoberhaupt, denn seine Amtszeit endet in wenigen Monaten. Zu hören bekam das Publikum vor allem die altbekannte Leier eines Präsidenten, der in seiner Amtszeit mehr Gräben gezogen als zugeschüttet hat.



Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) bescheinigte ihm anschließend, er habe „selbstkritisch“ geklungen. Wer die Rede aufmerksam verfolgte, konnte zu einem anderen Schluss kommen. Steinmeier spaltet weiter und ist offenbar überzeugt, gerade dadurch die Demokratie zu verteidigen.

Westdeutsche unter sich

Schon der Blick in den Saal machte deutlich, wie es um die viel beschworene Einheit nach 36 Jahren bestellt ist. Steinmeier blickte auf eine erste Reihe, die fast ausschließlich mit westdeutschen Männern besetzt war. Dort saßen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit seiner Frau, Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), Verfassungsgerichtspräsident Stephan Harbarth, Altbundespräsident Christian Wulff und Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU). Auch Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) hatte vorn Platz genommen.



Als einziger prominenter Ostdeutscher war Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) vertreten. Gefehlt haben dagegen die beiden Ostdeutschen, die es in der Bundesrepublik am weitesten nach oben geschafft haben, Altbundespräsident Joachim Gauck und Altkanzlerin Angela Merkel. Steinmeier selbst sollte später in seiner Rede von der „geringen Repräsentation ostdeutscher Biografien“ in Führungspositionen sprechen. Den Beweis dafür hatte er an diesem Tag unmittelbar vor Augen.

Ein geschönter Rückblick

Seine Rede begann der Präsident mit der Erinnerung an 1990. „Unsere Nachbarn in Europa, ja Menschen in aller Welt haben sich ehrlich mit uns gefreut“, sagte er. Das ist eine schöne Erzählung, aber keine geschichtsfeste. In London und Paris gab es damals erhebliche Bedenken gegenüber einem vereinten Deutschland, das den Kontinent erneut dominieren könnte. Auch im eigenen Land wich die Freude bald der Ernüchterung, vor allem bei vielen Ostdeutschen, deren Betriebe abgewickelt wurden und auf die die Arbeitslosigkeit wartete.



„Die Sehnsucht nach Einheit, und die gab es in Ost und West, diese Sehnsucht war in Erfüllung gegangen. Seien wir bleibend dankbar dafür!“, rief er und erhielt dafür den ersten zaghaften Applaus. „Niemals dürfen die Herausforderungen der Gegenwart diesen Glücksmoment in der deutschen Geschichte verdrängen“, mahnte Steinmeier, denn „Vergessen wäre Verrat“.

Die alte Rhetorik der Ausgrenzung

„Mein Einstieg in die Politik hat auch mit den Ereignissen von 1989 zu tun“, erzählte der Präsident, dessen politisches Leben sich nun dem Ende zuneigt. Danach schlug Steinmeier einen düsteren Ton an. „Wir leben zurzeit nicht in jener Welt der Zuversicht und der Hoffnung, aus der wir kommen“, sagte er. Trotz beispielloser Anstrengungen beim Aufbau nach der Einheit erklärten heute große Teile der Bürgerschaft ihr Misstrauen gegen die politische Ordnung der Bundesrepublik. Über diese Bürger sagte er dann einen Satz, der sein Denken offenlegt. „Ich will nicht sagen, dass sie sich gegen die Demokratie an sich wenden. Aber, um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht.“



Zwar betonte Steinmeier im Anschluss, jede Stimme zähle und sei ernst zu nehmen. Doch gerade deshalb, so fuhr er fort, könne man nicht übersehen, dass „ein Viertel, ein Drittel und mehr“ mit ihrer Wahlentscheidung bekundeten, „dass sie sich von wichtigen Grundrechten unserer Republik abwenden“. Gemeint sind unverkennbar die Wahlergebnisse der AfD, die in mehreren ostdeutschen Ländern genau in dieser Größenordnung liegen, auch wenn Steinmeier die Partei nicht beim Namen nannte. Über deren Wähler urteilte er, wer „zu den Extremen“ gehe, poche laut auf die eigenen Rechte und sei zugleich bereit, „die Rechte anderer zur Disposition zu stellen“.



Hier tat er es also wieder. Seine Einschränkung, er wolle niemandem eine Abkehr von der Demokratie unterstellen, räumte er im nächsten Atemzug selbst wieder ab. Übrig bleibt der Generalverdacht gegen einen erheblichen Teil der Bevölkerung, deren Präsident Steinmeier ebenfalls ist. Dieser Ansatz ist längst gescheitert, denn die AfD wurde in den vergangenen Jahren immer stärker. In der jüngsten Insa-Umfrage kommt sie auf 30 Prozent, die Union nur noch auf 18, Steinmeiers SPD auf 14 Prozent. Mit solchen Reden holt man keinen dieser Wähler in das Steinmeier’sche Lager zurück.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (M.) erhält Applaus nach seiner Rede beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit im Konzerthaus „Zur Glocke“ in Bremen. © Sina Schuldt/dpa-Pool/dpa

Selbstkritik nach bekanntem Muster

Auf diese Passage folgte der Teil, den die FAZ als selbstkritisch wertete. „Wir sollten uns durchaus ohne Schonung fragen, was in den letzten dreieinhalb Jahrzehnten die Regierungen im Bund und in den Ländern versäumt haben“, sagte Steinmeier. Seine eigene Antwort fiel dünn aus. Tiefe ökonomische Brüche hinterließen immer Gewinner und Verlierer, erklärte er. Es sei notwendig gewesen, Menschen, die nach der Wende strauchelten, nicht den Respekt zu verweigern, Arbeitslosigkeit nicht einfach hinzunehmen und alles zu tun, um neue Beschäftigung zu schaffen.



Ob das ausreichend geschehen sei, ließ der Präsident offen. „Vielleicht haben wir es zu wenig getan. Vielleicht zu wenig beherzt. Vielleicht zu spät.“ Dreimal vielleicht. Immerhin räumte er ein, dass die „geringe Repräsentation ostdeutscher Biografien“ in Führungspositionen „kein Ruhmesblatt“ sei. Wie berechtigt das ist, hatte die erste Reihe im Saal bereits gezeigt.



Wirklich selbstkritisch war das nicht. Es folgte einem bekannten Muster. Man habe nicht genug erklärt und integriert, liege im Grunde aber richtig. Wären da nur nicht die Falschen, die alles madig machen.



„Die besinnungslose Diffamierung der Bundesrepublik“ sei „eine Propagandalüge des Extremismus“, sagte er und wandte sich gegen „Extremisten im Inneren, die unsere Demokratie verhöhnen“. Abweichend vom Redeskript ergänzte er spontan, man sei „gegen neue Mauern in unseren Köpfen“, denn „wir sind einander nicht fremd, wir gehören zusammen“. Das klingt versöhnlich, doch neue Mauern errichtet auch, wer ein Drittel der Wähler aus dem Kreis der Demokraten verbannt.

Das Internet als Sündenbock

Aufschlussreich war auch, wen der Präsident sonst verantwortlich macht für die politische Misere im Land, allen voran das Internet. „Bevor das Internet die Vorherrschaft übernommen hat, wussten Medien jedoch zu unterscheiden, ob jemand aus Millionen von Wählerstimmen ein Mandat ableiten kann oder ob er individuellen Frust zum Ausdruck bringt“, sagte er. Ein eigenwilliges Verständnis von Meinungsbildung, denn Steinmeier sehnt sich offenbar nach einer Zeit, in der vor allem Ansichten wie die seinen von einer gewogenen Presse ans Volk gereicht wurden.



Hinzu kamen „Trolle des Kreml“, „linksautoritäre Irrlichter“ und „gewissenlose Internet-Oligarchen“. Selbst eine neue Ost-West-Debatte vor dem Feiertag sei „wie bestellt“ gekommen.



Bemerkenswert offen war ein anderer Satz. „Niemand steht außerhalb der alles entscheidenden politischen Auseinandersetzung. Auch nicht der Bundespräsident.“ Genau darin liegt das Problem seiner Amtsführung. Ein Staatsoberhaupt, das sich selbst zur Partei erklärt, kann das Land nicht einen. Steinmeier hat nie begriffen, dass er auch jene repräsentiert, gegen die er als vermeintlicher Verteidiger der Demokratie so oft gesprochen hat.

Bezahlbarkeit, aber wie?

Danach wandte sich Steinmeier der Wirtschaft zu. Populistische Parteien seien „allergisch gegen das Kleinklein des Regierens“, ein „Teufelskreis“, an dem sich „die Zukunft der liberalen Demokratie“ entscheide. Schon in den Neunzigern habe man die Zuwanderung beschränkt, die Stimmung habe sich aber erst gedreht, „als nach politischen Reformen die Wirtschaft ansprang“. Auch heute komme eine Trendwende erst, „wenn das Leben bezahlbar bleibt“.



Nur muss das beschworene Wachstum erst einmal kommen, und das ist zweifelhaft, solange nicht einmal die lange angekündigten Reformen umgesetzt sind. Ob sie das Leben tatsächlich bezahlbarer machen oder am Ende nur Sozialabbau ohne Gegenleistung bedeuten, ist offen.



In der Außenpolitik räumte Steinmeier ein, die Reformpolitik vor 25 Jahren habe auf „außenpolitische Berechenbarkeit“ setzen können. Er sprach von der „Sorge um den Frieden“, die er gerade in Ostdeutschland immer wieder höre. Seine Antwort war die bekannte. „Wir sollten die Ukraine in ihrem Abwehrkampf stetig und fest unterstützen“, sagte er und lobte, dass die Bundeswehr „an Stärke gewinnt“.



Sein Ruf nach einer „erwachsenen Haltung“ zu „diplomatischer Klugheit“ blieb ein schwacher Appell im Meer der Aufrüstung. Viele Menschen lehnen den Kurs der sogenannten Kriegstüchtigkeit ab. Nicht weil sie ihn nicht verstehen, sondern weil sie sich einen Weg jenseits von Waffenlieferungen wünschen. Wenn der Kanzler der Ukraine weiter Milliarden für Waffen zusagt, während hierzulande im Sozialstaat gekürzt wird, ist das niemandem zu erklären.

Wir brauchen ein besseres Land

Zum Schluss blickte Steinmeier auf seine Nachfolge, über die im Januar die Bundesversammlung entscheidet. Es werde künftig noch anstrengender, „den Zusammenhalt der Gesellschaft zu fördern und die Einheit unseres Landes zu wahren“. Eine bemerkenswerte Mahnung von einem Präsidenten, der diesen Zusammenhalt in zehn Amtsjahren selbst nie herstellen konnte. „Unser Deutschland ist ein gutes Land. Schaffen wir ein noch besseres!“, lauteten seine letzten Worte.



Ein Land, das seit Jahren wirtschaftlich stagniert, dessen wirtschaftliches Erfolgsmodell zu scheitern droht, das unter hohen Energiepreisen leidet und durch dessen Bevölkerung ein tiefer Riss geht, verdient den ersten Satz kaum. Der zweite dagegen stimmt. Dafür braucht es aber einen Politikwechsel.

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