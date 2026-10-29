Vor Zehntausenden Jahren gab es im Süden der Arabischen Halbinsel zahlreiche Süßwasserseen. An Dutzenden untersuchten Stellen fanden Archäologen dennoch keine menschlichen Spuren.

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Sanddünen in der Rub al-Chali auf der Arabischen Halbinsel, wo Forscher an ehemaligen Seen nach Spuren früher Menschen suchten.

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Frühe Menschen besiedelten offenbar nicht alle wasserreichen Gebiete der Arabischen Halbinsel. Selbst dort, wo es während feuchter Klimaphasen Seen gab, fanden Archäologen keine Spuren menschlicher Besiedlung. Eine am Mittwoch in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie nennt einen möglichen Grund: In weiten Teilen der Wüste fehlte geeignetes Gestein zur Herstellung von Steinwerkzeugen.

Ein internationales Forscherteam untersuchte das Innere der Rub al-Chali, einer rund 650.000 Quadratkilometer großen Wüste im Süden der Arabischen Halbinsel. Während feuchter Perioden der Eiszeit entstanden dort Süßwasserseen. An den Rändern der Wüste sind menschliche Siedlungsspuren aus dieser Zeit bekannt.

Alte Seen, aber keine Steinwerkzeuge

Bei einer Expedition durch das Wüsteninnere untersuchten die Forscher 125 Fundorte. An 55 davon fanden sie Ablagerungen ehemaliger Seen, jedoch weder Steinwerkzeuge noch andere Spuren menschlicher Besiedlung. Die untersuchten Ablagerungen entstanden vor etwa 122.000 bis 67.000 Jahren.

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Nach Ansicht der Forscher könnte das Fehlen geeigneter Steine entscheidend gewesen sein. Geeignetes Gestein zur Herstellung von Werkzeugen findet sich vor allem am Rand der Wüste. Im Inneren sind entsprechende Vorkommen unter mächtigen Sand- und Salzschichten verborgen. Die nächsten bekannten Vorkommen geeigneten Gesteins lagen mehr als 200 Kilometer von den untersuchten Gebieten entfernt.

Wasser allein reichte nicht

Die Forscher entwickelten deshalb ein Modell, das frühere Wasservorkommen und geeignetes Gestein zur Werkzeugherstellung berücksichtigt. Der Vergleich mit bekannten archäologischen Fundstellen im Oman und auf der übrigen Arabischen Halbinsel ergab, dass frühe Menschen vor allem dort siedelten, wo sie Wasser und geeignetes Gestein vorfanden.

Nach den Berechnungen fehlte auf rund 57 Prozent der damals wasserzugänglichen Flächen der Arabischen Halbinsel geeignetes Gestein zur Herstellung von Werkzeugen.

An der Studie beteiligte Forscher der Tschechischen Akademie der Wissenschaften stellten die Ergebnisse am Donnerstag vor. Nach ihrer Einschätzung überschätzen bisherige Modelle möglicherweise die Ausdehnung früherer Siedlungsgebiete, weil sie vor allem Klima und Wasservorkommen berücksichtigen. Dass sich zeitweise dennoch Menschen im Inneren der Rub al-Chali aufhielten, lässt sich durch die fehlenden Funde nicht grundsätzlich ausschließen.

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