Sternzeichen Skorpion: Geschenkideen für das geheimnisvollste Tierkreiszeichen

Vom 23. Oktober bis zum 22. November Geborene gelten als kompliziert und tiefgründig, man sagt ihnen eine Vorliebe für Mysteriöses nach. Was schenkt man ihnen?

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Das Wasserzeichen Skorpion steht für emotionale Tiefe, Entschlossenheit und eine magnetische Anziehungskraft. Skorpione sind bekannt dafür, dass sie loyal, zielstrebig und äußerst intuitiv sind – manchmal sogar so, dass sie die Gedanken anderer Menschen zu durchschauen scheinen. Gleichzeitig können sie durch ihre starke Persönlichkeit auch herausfordernd wirken: Sie haben keine Angst vor Konfrontationen und scheuen sich nicht davor, ihren Standpunkt klarzumachen.



Die enigmatische Aura des Skorpions spiegelt sich in seiner Vorliebe für unkonventionelle Dinge wider. Fünf Fundstücke, die diesem Anspruch gerecht werden, haben wir für Sie zusammengestellt.

Pilgrim: Schutzstein in Schwarz

Mit einer Wallfahrt hat der Name nichts zu tun, er gehört schlicht den Gründern. Anni und Klaus Pilgrim riefen die dänische Schmuckmarke 1983 ins Leben. Bekannt wurde sie mit verspieltem, oft romantisch angehauchtem Modeschmuck, dessen Preise sich für Spontankäufe eignen.

Der Achat soll schützen, heißt es in der Steinheilkunde. Für den Ernstfall haben Skorpione ohnehin ihren Stachel. © Pilgrim

Die „NOW“-Ohrringe bestehen aus versilberten Creolen mit rechteckigen Anhängern aus schwarzem Achat. Wer es schlichter mag, trägt die Creolen ohne den Anhänger. Achat ist übrigens eine Varietät des Chalcedons, also feinkristalliner Quarz, der sich in Hohlräumen vulkanischen Gesteins Schicht um Schicht ablagert. Rein schwarzer Achat ist in der Natur allerdings selten. Ob dieser hier von Natur aus so finster ist, verrät der Shop nicht. Ein Zeichen, das seine eigenen Geheimnisse hütet, dürfte das kaum stören.



Bleibt die Frage nach den inneren Werten. In der Steinheilkunde gilt Achat als stabilisierend und schützend, der schwarzen Variante werden Kraft und Schutz zugeschrieben. Wissenschaftlich belegt ist das nicht. Schön ist der Schmuck trotzdem.

Pilgrim. NOW Ohrringe versilbert/schwarz, Creolen mit Anhänger aus schwarzem Achat, erhältlich für etwa 40 Euro.

Balenciaga: Gute Rahmenbedingungen

Balenciaga, das 1917 in Spanien gegründete Modehaus, gilt seit Jahrzehnten als Synonym für avantgardistisches Design mit einer Prise Extravaganz. Nach zehn Jahren unter Demna, der das Haus mit überdimensionierten Silhouetten und kalkulierter Provokation prägte, führt seit Juli 2025 der Italiener Pierpaolo Piccioli die kreative Regie. Er war zuvor lange bei Valentino und ist eher für Romantik als für Krawall bekannt.

Mysteriöser Blick? Balenciaga liefert. © Balenciaga

Die „Cosmo“-Sonnenbrille der Marke vereint die Coolness von Demna mit der Poesie Picciolis zu einer Sonnenbrille für Skorpiongeborene. Mandelförmige abgedunkelte Gläser, die an Clubkultur erinnern, und goldfarbene Scharniere, die das ikonische Nano-BB-Logo aufgreifen und den Modellen eine markentypische Raffinesse verleihen. Skorpione lassen sich ungern in die Karten schauen – und mit diesem Modell in 001 Black auch nicht in die Augen.



Balenciaga. Sonnenbrille BB0505S, Variante 001 Black, erhältlich für etwa 385 Euro.

Tory Burch: Zierlich und kraftvoll

Das 2004 gegründete Label trägt den Namen seiner Gründerin Tory Burch. Das Sortiment reicht von Taschen und Schuhen über Schmuck bis zu Mode und Duft. Markenzeichen ist das Double T, als hauseigene Signature-Sandale gilt das Modell Miller, das hier zu sehen ist, in seinen zahlreichen Varianten.

Bei dieser Sandale sitzt der Stachel ganz unten. © Tory Burch

Tory Burch schickt den Klassiker durch einen Filter der späten Neunziger, perfekt für die bald anstehenden Feiertage. Das gewölbte Double T ist mit Kristallen im Pavé-Stil besetzt, und der niedrige Absatz ist breit genug für einen festen Stand. Und ja, eine Sandale im November: Skorpionen sagt man strategisches Denken nach, hier darf es mal kurz aussetzen.

Tory Burch. Miller Pave Bombe Low Heel Sandale, in der Farbe Perfect Black, erhältlich für etwa 440 Euro.

Carolina Herrera: Schön giftig

Carolina Herrera, die venezolanisch-amerikanische Modedesignerin, ist bekannt für ihre zeitlose Eleganz und ihren herausragenden Sinn für Details. Seit der Gründung ihres Labels im Jahr 1981 hat sie sich vor allem durch ihre Abendmode und luxuriöse Accessoires einen Namen gemacht.

Schön und gefährlich, genau wie das Sternzeichen Skorpion: Das Calla-Armband von Carolina Herrera © Carolina Herrera

Das „Calla Lily Bracelet“ aus dem Hause Carolina Herrera interpretiert die Eleganz der Calla-Lilie in Form eines geschwungenen Stiels und einer skulpturalen Blüte. Gefertigt aus Messing wirkt dieses goldfarbene Armband wie ein kleines Kunstwerk – dessen geschwungenes Band an den Stachel des Skorpions erinnert.

Außerdem ist die unschuldig aussehende Calla (botanisch: Zantedeschia) giftig. Alle Pflanzenteile der Calla enthalten sogenannte Calciumoxalatkristalle und weitere reizende Stoffe, die bei Verzehr oder Hautkontakt gesundheitliche Probleme verursachen können. Eine Erinnerung an die Gefahr, die unter der schönen Oberfläche schlummern kann. Unterschätzen Sie einen Skorpion auf eigene Gefahr!



Carolina Herrera. Calla Lily Bracelet, goldfarben, erhältlich für 560 Euro.

& Other Stories: Raff-inierte Tasche

& Other Stories, die Tochtermarke des schwedischen Modegiganten H&M, kreiert Accessoires, die sich durch klare Linien und raff-inierte Details auszeichnen – wie hier bei dieser gerafften Tasche in weinrotem Leder. Perfekt für Skorpione, die eine Vorliebe für Understatement mit einem Twist haben.

Tiefes Dunkelrot und raffinierte Fältelungen – ein Stück wie gemacht für vielschichtige Skorpione © & Other Stories

Die Mini-Ledertasche mit Raffungen besticht durch ihre ausdrucksstarke Struktur. Gefertigt aus hochwertigem Schafsleder in einem tiefen Burgunderton, bringt sie Drama ins Spiel, ohne laut zu wirken. Eine Tasche, die sich sowohl als stilvolles Accessoire für den Abend als auch als Statement-Piece für den Tag eignet – ganz im Sinne der geheimnisvollen Skorpionpersönlichkeit.



& Other Stories. Mini-Ledertasche mit Raffungen, dunkelrot, erhältlich für 129 Euro.

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