Klingbeil will 4,6 Millionen Menschen zur digitalen Abgabe verpflichten. Die Steuer-Gewerkschaft fordert für fast ebenso viele Rentner das Ende der Pflicht.

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Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) drückt bei der Digitalisierung aufs Tempo. Millionen Steuerzahler könnten ihre jährliche Steuererklärung bald zwingend elektronisch abgeben müssen. Die Abgabe der Steuererklärung auf Papier soll weitgehend abgeschafft werden.



Das geht aus einem frühen regierungsinternen Gesetzentwurf zum Steuervereinfachungsgesetz 2027 hervor, der dem Handelsblatt vorliegt und über den das Medium am Montag berichtete.

DSTG: „Die beste Steuererklärung ist die, die gar nicht erst geschrieben werden muss“

Dem zitierten Regierungsentwurf zufolge geben 4,6 Millionen Menschen ihre Steuererklärung in Papierform ab. Rund 15,7 Millionen Steuerzahler hingegen nutzen bereits die elektronische Form. Das sah 2008 noch anders aus: Damals wurden etwa 77 Prozent der Erklärungen auf Papier abgegeben.

„Wir unterstützen den digitalen Weg ausdrücklich“, sagt Florian Köbler, Bundesvorsitzender der Deutschen Steuer-Gewerkschaft e.V. (DSTG). Dennoch könne die Bundesregierung nach seiner Auffassung noch einen Schritt weitergehen und für bestimmte Gruppen die Steuererklärungspflicht ganz abschaffen. Schließlich liegen den Finanzämtern viele Angaben, die Bürger Jahr für Jahr in ihre Erklärungen eintragen, längst vor.

„Die beste Steuererklärung ist die, die gar nicht erst geschrieben werden muss“, sagt Köbler. Denn Papier werde in den Finanzämtern heute gescannt und digital weiterbearbeitet. Wer also nur die Papierform abschaffe, spare lediglich den Erfassungsaufwand. „Er schafft aber keine einzige Erklärung ab. Die große Entlastung kommt, wenn Menschen gar keine Erklärung mehr abgeben müssen“, sagt er.

Expertenkommission: Bis zu 4,4 Millionen Steuererklärungen könnten entfallen

Tatsächlich liegt ein entsprechender Vorschlag bereits seit mehr als zwei Jahren auf dem Tisch. Im Juli 2024 präsentierte die vom damaligen Bundesfinanzminister Christian Lindner eingesetzte Expertenkommission „Bürgernahe Einkommensteuer“ ihren Abschlussbericht. Darin empfiehlt sie die Einführung einer direkten Rentenabzugsteuer.

Die Deutsche Rentenversicherung oder andere Versorgungsträger würden die Steuer ähnlich wie bei der Lohnsteuer von der monatlichen Bruttorente abziehen. Dadurch müssten die Betroffenen ohne größere zusätzliche Einkünfte keine eigenständige Steuererklärung mehr abgeben.

Nach Berechnungen der Kommission könnten sich rund 4,4 Millionen Rentner und Pensionäre die Erklärung vollständig sparen. „Das sind fast genauso viele, wie heute noch auf Papier abgeben“, sagt Köbler. Die Steuerpflichtigen würden den Berechnungen zufolge jährlich um geschätzt 658 Millionen Euro an Bürokratiekosten entlastet – Zeit und Aufwand, die Bürger für ihre steuerlichen Pflichten heute aufbringen müssen.

Digitalisierung bringt Probleme für Menschen ohne Internet

Simon Konermann, Referent für Digitalisierung und Bildung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, sieht in dem Vorhaben von Klingbeil allerdings Benachteiligungen vorprogrammiert: „Aus vielen Rückmeldungen älterer Menschen wissen wir, dass nicht nur Menschen ohne Internetzugang auf Schwierigkeiten stoßen, sondern auch diejenigen ohne digitale Kompetenzen für komplexe Verwaltungsverfahren.“

Bereits 2019 teilte die Bundesregierung mit, dass ihr keine gesonderten Daten zur Abgabe von Einkommensteuererklärungen durch Rentnerinnen und Rentner vorlägen. Plausibel ist allerdings, dass ältere Menschen überproportional betroffen wären. Rund 6,7 Millionen Rentner sind steuerpflichtig, und mit jeder Rentenerhöhung kommen neue hinzu. Von den 65- bis 74-Jährigen hat laut Destatis rund jeder Zehnte noch nie das Internet genutzt. Menschen ab 75 erfasst diese Statistik gar nicht mehr.

Heute sieht das Steuerrecht Härtefallregelungen und Ausnahmen für Menschen, die offline agieren, vor. Der Bund der Steuerzahler verweist zudem auf eine Auskunft des Bundesfinanzministeriums, wonach bereits die Einreichung einer Steuererklärung auf Papier als stillschweigender Härtefallantrag gewertet werden kann. Ob solche Möglichkeiten auch nach der geplanten Reform bestehen bleiben, ist bislang offen.

In Hessen geht es auch ohne Steuererklärung

Dass die Steuerverwaltung Bürgern aber einen erheblichen Teil ihrer Arbeit abnehmen kann, zeigt bereits ein praktisches Beispiel aus Hessen.

Unter dem Motto „Die Steuer macht jetzt das Amt“ begann das Finanzamt Kassel 2025 ein Pilotprojekt. Rund 6000 Steuerpflichtige erhielten einen Vorschlag für ihre Einkommensteuerfestsetzung, ohne zuvor selbst eine Erklärung eingereicht zu haben.

Die Finanzverwaltung nutzte dafür Daten, die ihr ohnehin bereits vorlagen, beispielsweise zu Arbeitslohn, Renten und Versicherungsbeiträgen.

Im Ergebnis stimmten 75 Prozent der angeschriebenen Bürger dem Vorschlag zu. Weitere vier Prozent machten nachträglich Ausgaben geltend, 21 Prozent reichten eine eigene Steuererklärung ein.

Im April 2026 wurde das Projekt auf ganz Hessen sowie Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Thüringen ausgeweitet. Insgesamt könnten damit rund 500.000 Steuerpflichtige erreicht werden.

Für Florian Köbler geht Klingbeils Entwurf daher schon in die richtige Richtung, „aber er setzt bei der Abgabe an statt bei der Erklärung selbst. Wenn der Staat die Daten von Rentenversicherung und Arbeitgeber längst hat, sollte er den Bescheid selbst vorbereiten.“

Fraglich bleibt auch, in welchem Umfang die Reform die Finanzämter tatsächlich entlasten kann. Eine wirkliche Entlastung entstünde nach Einschätzung der DSTG erst, wenn die frei werdenden Kapazitäten etwa zur Bekämpfung von Steuerbetrug eingesetzt würden. Bis 2030 fehlen der Steuerverwaltung nach Rechnung der DSTG rund 45.000 Beschäftigte.

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