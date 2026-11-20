In britischen Supermärkten wurden Tausende Steuergeräte vom Internet getrennt. Hintergrund waren Sicherheitslücken, die Experten nach Cyberangriffen in europäischen Ländern entdeckten.

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Tiefkühltruhen in einem britischen Supermarkt: Die Temperatur solcher Anlagen lässt sich über elektronische Steuergeräte regulieren.

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Britische Behörden, IT-Fachleute und Unternehmen haben in einer zunächst geheim gehaltenen Aktion Zehntausende gewerbliche Kühl- und Gefriergeräte gegen mögliche Hackerangriffe abgesichert. Tausende Steuergeräte wurden vom öffentlich zugänglichen Internet getrennt. Die Maßnahmen betrafen unter anderem Supermärkte, Lagerhäuser, Restaurants und Tankstellen. Darüber berichtete am Freitag zuerst die BBC.

Auslöser waren Sicherheitslücken, die Fachleute des britischen Unternehmens Omega Solutions Ende Oktober nach einer Serie von Angriffen auf europäische Kühlanlagen entdeckt hatten. Sie untersuchten Steuergeräte des britischen Herstellers Resource Data Management (RDM).



Solche Steuergeräte ermöglichen es, Kühltemperaturen aus der Ferne zu überwachen und einzustellen. Nach Einschätzung der Experten hätten Angreifer über die Schwachstellen Kühlanlagen manipulieren können. Experten von Pen Test Partners überprüften und ergänzten die Ergebnisse.

Tausende Steuergeräte vom Netz genommen

An der Aktion beteiligten sich das britische Zentrum für Cybersicherheit NCSC, das Umwelt- und Landwirtschaftsministerium Defra und die Lebensmittelbehörde FSA.

Nach BBC-Informationen stellten große Supermarktketten eigens IT-Mitarbeiter für die Sicherung ihrer Kühlanlagen ab. Ein Beschäftigter berichtete, sein Unternehmen habe eine Woche lang täglich Hunderte Steuergeräte vom Internet getrennt. Teilweise zogen Mitarbeiter die Netzwerkkabel heraus und überwachten die Temperaturen anschließend von Hand.

In Großbritannien wurden neben Supermärkten auch Hotels, Lebensmittelbetriebe, Kühlhäuser und Sportstätten vor möglichen Angriffen gewarnt. Die BBC hatte ihre Erkenntnisse zunächst zurückgehalten, um mögliche Angreifer nicht auf die Sicherheitslücken aufmerksam zu machen.

Nach Angaben der beteiligten Sicherheitsfirma Pen Test Partners hat der Hersteller RDM inzwischen neue Software zur Behebung der Schwachstellen veröffentlicht. Die Forscher empfehlen, die Steuergeräte auch nach dem Update vom öffentlichen Internet getrennt zu halten. Fernzugriffe seien über geschützte Netzwerkverbindungen möglich. Die Sicherheitsprobleme seien inzwischen weitgehend behoben, kleinere Betriebe könnten aber weiterhin gefährdet sein.

Hersteller bestreitet Schwere der Sicherheitslücken

RDM bestreitet, dass die Sicherheitslücken so schwerwiegend sind, wie die Experten annehmen. Nach Darstellung des Herstellers hätte ein Angriff den Zugriff auf ein bestimmtes Geräteteil vorausgesetzt. Die Sicherheitsforscher halten einen solchen Zugriff allerdings für möglich, weil die benötigte Hardware günstig im Internet erhältlich sei.

Nach Angaben von RDM gibt es keine Hinweise darauf, dass Angreifer die entdeckten Schwachstellen ausgenutzt haben. RDM-Geschäftsführer Ged Evans erklärte gegenüber der BBC, die Schwachstelle sei in einer Testumgebung festgestellt worden. Dabei hätten die Forscher auch Geräte zerlegt. Das Unternehmen habe bereits erste Sicherheitsupdates ausgeliefert und seine Kunden über Schutzmaßnahmen informiert.

Hackerangriffe verursachen Millionenschäden

Im Oktober hatten Hacker die Temperatursteuerung von Kühlanlagen in Hunderten französischen Geschäften manipuliert. Anfang November folgten Angriffe in weiteren europäischen Ländern, darunter Belgien, Luxemburg, Schweden und Irland. In einigen Fällen stiegen dadurch die Temperaturen in den Anlagen auf bis zu 50 Grad Celsius. Lebensmittel verdarben, die Schäden gingen in die Millionen.

Auch britische Lebensmittelbetriebe waren betroffen. Ein Londoner Obst- und Gemüsegroßhändler verhinderte nach einem Bericht des Guardian größere Schäden, indem Mitarbeiter die Internetverbindung seiner Kühlanlagen trennten. Diese Angriffe betrafen andere Steuerungssysteme als die nun in Großbritannien entdeckten Schwachstellen.

Französische Sicherheitsbehörden machen die iranischen Revolutionsgarden für die Angriffe im Oktober verantwortlich. Der Iran weist den Vorwurf zurück. Wer hinter den weiteren europäischen Angriffen steckt, ist nicht geklärt.

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