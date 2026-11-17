Auf der einen Gehaltsabrechnung wirkt die Lohnsteuer fast harmlos. Auf der anderen frisst sie einen großen Teil des Lohns. So sieht der Monatsalltag in Millionen Ehen mit Steuerklasse 3 und 5 aus.



Damit soll Schluss sein. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will die beiden Steuerklassen abschaffen. Das geht aus einem internen Papier hervor, über das zuerst das Handelsblatt berichtete. Das Ministerium hat die Pläne bestätigt, Bund und Länder verhandeln.

Automatisches Faktorverfahren statt Steuerklasse 3/5

Statt 3/5 sollen verheiratete und verpartnerte Beschäftigte automatisch in Steuerklasse 4 mit Faktor landen. Den Faktor soll die Finanzverwaltung selbst aus den vorhandenen Einkommensdaten berechnen, einen Antrag bräuchte es nicht mehr. Das fasst das Portal Steuertipps zusammen.



Laut ZDFheute soll die Reform in ein Steuervereinfachungsgesetz 2027 einfließen. Einen Starttermin gibt es nicht.



Das Faktorverfahren selbst existiert seit 2010. Fast niemand nutzt es: 2020 wählten es laut Bundesrechnungshof nur 0,6 Prozent der Berechtigten.

Warum das Ministerium 3/5 loswerden will

Das Problem liegt in Klasse 5. Dort wird kein Grundfreibetrag berücksichtigt, schon kleine Gehälter werden hoch belastet. Für den geringer verdienenden Partner, meist die Frau, lohnt sich ein Mehr an Arbeitsstunden auf dem Lohnzettel kaum.



Ökonomen des DIW kritisieren diese hohe Belastung von Zweitverdiensten schon lange. Der Faktor soll den Splittingvorteil gleichmäßiger auf beide verteilen.

Steuerklasse 3: Wer weniger Netto hätte – und wer mehr

In Klasse 3 profitiert der Besserverdiener vom doppelten Grundfreibetrag, 2026 sind das 24.696 Euro. Mit dem Faktor bliebe ihm jeden Monat weniger vom Brutto. Wer heute in Klasse 5 steckt, hätte dagegen mehr auf dem Konto.



Am Jahresende ändert sich nichts, im Monat dafür einiges. Die gemeinsame Jahressteuer bleibt gleich, das Ehegattensplitting ist nicht Teil des Vorschlags. Es ändert sich nur, bei wem das Geld wann abgezogen wird.



Umstellen müssten sich vor allem Paare, bei denen Miete, Kreditrate und Daueraufträge vom Konto des Partners in Klasse 3 laufen.

Elterngeld: Der beliebte Steuerklassen-Trick fiele weg

Elterngeld, Arbeitslosengeld und Krankengeld richten sich nach dem Nettoentgelt. Viele werdende Eltern wechseln deshalb gezielt: Wer in Elternzeit geht, rutscht in Klasse 3. Das bringt mehr Netto und damit mehr Elterngeld.



Damit der Wechsel zählt, muss er spätestens sieben Monate vor Beginn des Mutterschutzes vollzogen sein. Mit dem automatischen Faktor wäre dieser Hebel weg.



Umgekehrt könnten Beschäftigte gewinnen, die heute in Klasse 5 stecken. Der Bund der Steuerzahler erwartet, dass ihr höheres Netto auch Krankengeld und Kurzarbeitergeld steigen lässt.

Steuererklärung: Pflicht könnte für viele entfallen

Wer 3/5 gewählt hat, muss heute eine Steuererklärung abgeben, Nachzahlungen sind häufig. Mit dem automatischen Faktor müssten laut Ministerium viele Paare keine Erklärung mehr einreichen.

Union blockiert: Kommt die Reform überhaupt?

Das ist offen. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD steht die Reform nicht. Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) sagte der Düsseldorfer Wirtschaftszeitung: „Ein klares Nein zur ideologiegetriebenen Bevormundung für Ehepaare.“



Fritz Güntzler (CDU) aus der Unionsfraktion hält ein vereinfachtes Faktorverfahren für sinnvoll, will Paaren aber die Wahl lassen. In der Union geht zudem die Sorge um, die Reform sei der Einstieg in den Umbau des Ehegattensplittings. Klingbeil hatte sich dafür bereits offen gezeigt.



Schon die Ampel wollte 3/5 ab 2030 abschaffen. Mit dem Bruch der Koalition verschwand der Entwurf in der Schublade.

Was Ehepaare jetzt tun sollten

Die Steuerklassen 3 und 5 gelten unverändert, niemand muss etwas tun. Wer vorab wissen will, wie sich der Faktor auf das eigene Netto auswirkt, rechnet es mit dem Steuerrechner des Bundesfinanzministeriums durch.



Freiwillig wechseln geht schon heute: per Antrag beim Finanzamt, auch online über Elster. Wer Nachwuchs plant, sollte die Sieben-Monats-Frist im Blick behalten.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema