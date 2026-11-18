Kommunen in Geldnot: 31,9 Milliarden Euro Rekorddefizit trotz steigender Steuern. Warum Städte wie Nürnberg sparen und was das für Bürger bedeutet.

Für viele Städte in Deutschland ist es finanziell fünf vor zwölf: 2025 lag ihr Defizit bei 31,9 Milliarden Euro, so hoch wie nie seit 1990.

Die Steuereinnahmen der Städte steigen – und trotzdem sind sie so tief im Minus wie nie seit der Wiedervereinigung. Wie sich das im Alltag anfühlt, zeigt gerade Nürnberg.



Bayerns zweitgrößte Stadt will die Kunsthalle schließen, rund 500 Stellen streichen und beim Sozialticket kürzen. Am Donnerstag, 19. November, beginnt der Stadtrat mit den Beratungen über das Sparpaket.

Rekorddefizit: 31,9 Milliarden Euro Minus

Städte, Gemeinden und Landkreise haben 2025 rund 31,9 Milliarden Euro mehr ausgegeben, als sie eingenommen haben. Das meldet das Statistische Bundesamt. Ein Jahr zuvor waren es noch 24,8 Milliarden.



Dabei stiegen die Einnahmen sogar um 4,1 Prozent. Die Ausgaben wuchsen nur eben schneller. Die Schulden der Kommunen lagen Ende 2025 bei rund 4900 Euro pro Einwohner.

Warum Städte kaum sparen können

Den größten Teil ihres Geldes können Kommunen gar nicht frei verteilen. Jugendhilfe oder die Unterstützung von Menschen mit Behinderung sind Pflichtaufgaben. Die Stadt muss zahlen, auch wenn die Kasse leer ist.



Genau diese Posten explodieren. Die Kinder- und Jugendhilfe kostete die Kommunen 2025 bundesweit 8,8 Prozent mehr, die Eingliederungshilfe sogar 11,2 Prozent mehr. Die Leistungen für Asylbewerber sanken dagegen auf 3,4 Milliarden Euro.



Dazu kommen neue Ansprüche, die Bund und Länder beschließen, etwa der Ganztag für Grundschüler. Bezahlt werden sie oft nur zum Teil. Laut Deutschem Städte- und Gemeindebund leisten die Kommunen ein Viertel der staatlichen Aufgaben, erhalten aber nur ein Siebtel der Steuern.

Nürnberg: Haushaltssperre seit dem Sommer

In Nürnberg gilt seit dem Sommer eine Haushaltssperre. Die Stadt zahlt nur noch, was schon beschlossen ist. Für Verträge über 50.000 Euro muss laut BR24 Kämmerer Thorsten Brehm (SPD) zustimmen.



Besonders teuer ist eine bayerische Eigenheit: die Bezirksumlage. Damit finanzieren kreisfreie Städte ihren Bezirk, der etwa Fachkliniken und die Hilfe zur Pflege bezahlt. 2027 muss Nürnberg laut Brehm 327 Millionen Euro überweisen, 40 Millionen mehr als 2026. Das ist rund jeder achte Euro des Haushalts.

Wo Nürnberg jetzt kürzt

Gestrichen wird vor allem bei freiwilligen Leistungen, also bei Kultur, Freizeit und Zuschüssen.

Das Sparkonzept der Stadt sieht unter anderem vor: Die Kunsthalle und drei Kulturläden schließen ab 2028.

Das Klassik Open Air gibt es nur noch alle zwei Jahre.

Der Zuschuss zum Sozialticket sinkt 2027 um rund fünf Millionen Euro.

Bis 2030 fallen rund 500 Stellen weg, ohne betriebsbedingte Kündigungen.

Die Zweitwohnungsteuer steigt auf 16 Prozent.

Insgesamt soll das Paket 2027 knapp 70 Millionen Euro bringen, 2030 schon mehr als 120 Millionen. Am vergangenen Freitag demonstrierten Tausende in der Innenstadt dagegen.

Die Kunsthalle steht im Zuge der aktuellen Sparmaßnahmen der Stadt zur Debatte. Über eine Schließung des Ausstellungshauses wird derzeit nachgedacht. © IMAGO/Ardan Fuessmann

Tourismusabgabe nur mit Erlaubnis aus München

Neue Einnahmen sind schwer zu bekommen. Brehm will ab 2028 eine Tourismusabgabe von rund zehn Millionen Euro im Jahr und höhere Gebühren fürs Anwohnerparken, von 30 auf 120 Euro. Beides braucht in Bayern die Zustimmung des Landtags.



Auch Berlin kennt das Problem: Für die Kultur sind 2026 und 2027 jeweils rund 110 Millionen Euro weniger eingeplant als 2025.

Experten erwarten keine schnelle Besserung

Die kommunalen Spitzenverbände rechnen auch für 2027 mit fast 30 Milliarden Euro Minus. Brehm sagt es offen: „Die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen lässt sich durch Einsparungen vor Ort allein nicht lösen.“



Solange Bund und Länder neue Aufgaben verteilen, ohne sie voll zu bezahlen, wird das Loch wachsen. Bezahlen werden es die Bürger – mit höheren Gebühren und Angeboten, die verschwinden.



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