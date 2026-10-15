„Steuerparadies für Großerben“: BSW will Milliarden-Erlass für Firmenerben kippen

In nur 34 Fällen haben die Finanzämter 2025 Steuern von 3,7 Milliarden Euro erlassen. Es ging jeweils um Firmenvermögen von mehr als 26 Millionen Euro, das vererbt oder verschenkt wurde.



Das BSW will solche Erlasse abschaffen. Der Parteivorstand hat dazu ein Sieben-Punkte-Papier zur Erbschafts- und Vermögenssteuer beschlossen, das dieser Zeitung exklusiv vorliegt. Zeitgleich prüft das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die geltenden Regeln der Erbschaftssteuer.

Firmenerben sollen zahlen wie Aktienerben

Wer eine Firma erbt, soll künftig nach denselben Grundsätzen zahlen wie jemand, der ein Depot oder ein Mietshaus erbt. Die Verschonung großer Betriebsvermögen will das BSW komplett streichen. Ausgenommen bliebe nur das selbstgenutzte Wohneigentum.



Damit kein Betrieb verkauft werden muss, sollen Firmenerben einen Rechtsanspruch auf eine lange, zinsgünstige Stundung bekommen. Große Unternehmen könnten die Steuerschuld auch in eine stille Beteiligung des Staates umwandeln, mit Rückkaufrecht für die Erben.



Die seit 2009 unveränderten Freibeträge sollen deutlich steigen, Schlupflöcher über Stiftungen und Holdings verschwinden. Eine Regionalisierung, wie Bayern sie anstrebt, lehnt die Partei ab. „Ein Erbe in München darf nicht anders behandelt werden als ein Erbe in Magdeburg“, heißt es im Papier.

Ost-West-Gefälle

Dahinter steckt auch ein Ost-West-Gefälle. 2025 entfielen laut BSW 95 Prozent der Erbschafts- und Schenkungssteuer auf den Westen, auf Ostdeutschland samt Berlin nur 5 Prozent.



Nach Zahlen des Statistischen Bundesamts entsprechen die erlassenen 3,7 Milliarden Euro rund 94 Prozent der fälligen Steuer. 28 der 34 Fälle waren Schenkungen zu Lebzeiten.



Laut einem BSW-Begleitpapier zahlt ein Kind, das ein Depot über eine Million Euro erbt, 90.000 Euro. Erbt es Firmenanteile über 100 Millionen Euro und hat sonst kein Vermögen, kann die Steuer unter Auflagen komplett entfallen.



Das BSW beruft sich dabei ausgerechnet auf Bayerns Verfassung. Dort steht, die Erbschaftssteuer diene auch dem Zweck, „die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen einzelner zu verhindern“.

Vermögenssteuer ab 25 Millionen Euro

Zudem soll die seit 1997 ruhende Vermögensteuer zurückkehren. Geplant sind 1 Prozent ab 25 Millionen Euro Nettovermögen, 2 Prozent ab 100 Millionen und 3 Prozent ab einer Milliarde. Das Geld soll in Schulen, Kitas, Krankenhäuser und Kommunen fließen.



„Wir brauchen eine Reform der Erbschaftssteuer für mehr Leistungsgerechtigkeit! Denn hierzulande gilt: Wer am meisten erbt, zahlt am wenigsten Steuern“, sagte BSW-Chef Fabio De Masi dieser Zeitung. „Es kann nicht sein, dass Milliardenvermögen über Schenkungen oder Erbschaften aufgrund der bestehenden Steuerprivilegien für große Betriebsvermögen in vielen Fällen gar nicht mehr besteuert werden“, so De Masi. „Deutschland ist ein Steuerparadies für Großerben, während Menschen, die ihren Wohlstand in einer Generation erarbeitet haben, geschröpft werden.“



Auch Vize-Parteichef Shervin Haghsheno äußerte sich gegenüber dieser Zeitung. „Die aktuelle Erbschaftssteuer verstößt massiv gegen das Gerechtigkeitsgefühl der Bürger“, sagte er.



Haghsheno geht es dabei auch um Macht. „Zugleich führt die Konzentration riesiger Vermögen in wenigen Händen auch zu einer Konzentration von Macht und Einfluss. Die faire Besteuerung von sehr großen Erbschaften und Vermögen ist deshalb auch ein Beitrag zur Stärkung der Demokratie in unserem Land.“

Was im BSW-Konzept noch offen ist

Wie hoch die neuen Freibeträge ausfallen und welche Steuersätze gelten sollen, lässt das Papier offen. Details sollen erst nach dem Karlsruher Urteil folgen.



Heikel ist das Bekenntnis zum Verantwortungseigentum. Firmen, deren Gewinne dauerhaft im Unternehmen gebunden bleiben, sollen privilegiert werden. Damit entstünde eine neue Ausnahme in einem Papier, das alle alten abschaffen will.



Die Familienunternehmen sehen ohnehin keinen Reformbedarf. Sonderregeln für Fabriken, Maschinen und Patente gebe es „aus guten Gründen“, sagte Rainer Kirchdörfer von der Stiftung Familienunternehmen und Politik vor der Karlsruher Verhandlung der Börsen-Zeitung.



Allein der Wegfall der Privilegien für Firmen und vermietete Wohnungen brächte laut DIW rund 7,8 Milliarden Euro im Jahr. Was die Vermögenssteuer einbringt, beziffert das BSW nicht.

Erbschaftsteuer: Was planen die anderen Parteien?

Die SPD will in ihrem Konzept „FairErben“ alle Verschonungsregeln streichen. Stattdessen soll es einen Lebensfreibetrag von 900.000 Euro für Erbschaften in der Familie geben, fünf Millionen Euro Freibetrag für Betriebsvermögen und Stundungen über bis zu 20 Jahre. Steuersätze nennt auch die SPD nicht.



Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) schlug in der „Zeit“ vor, Finanzvermögen über 100 Millionen Dollar jährlich mit einem Prozent zu besteuern. „Aber wenn wir von Zumutungen reden, warum dann nur bei der einen Seite?“, fragte er.



In einem Pressegespräch, an dem auch diese Zeitung teilnahm, verwies Bovenschulte auf die geopolitischen Krisen und die wachsenden Lasten, auch für die Verteidigung. Im BSW-Papier ist von Verteidigung keine Rede, das Geld soll dort in Schulen, Kitas und Kommunen fließen.

Vermögenssteuer: Grüne ab 500 Millionen, Linke ab einer Million

Die Grünen wollen den Steuererlass für große Firmenerbschaften durch lange Stundungen ersetzen. Dazu fordern sie laut Bundestagsantrag eine Steuer auf Vermögen über 500 Millionen Euro mit zwei bis vier Prozent im Jahr.



Die Linke will die Vermögensteuer mit einem Prozent ab der ersten Million wieder erheben, für Betriebsvermögen mit fünf Millionen Euro Freibetrag. Das BSW setzt mit 25 Millionen Euro deutlich höher an.



Die CDU will die Erbschaftsteuer nicht zulasten des Mittelstands ändern, die CSU die Freibeträge erhöhen und die Steuer regionalisieren. Die AfD will sie abschaffen.

So ist die Erbschaftssteuer heute geregelt

Kinder können derzeit 400.000 Euro steuerfrei erben, Ehepartner 500.000 Euro und Enkel 200.000 Euro. Darüber fallen je nach Höhe des Erbes 7 bis 30 Prozent an. Das Elternhaus bleibt steuerfrei, wenn die Kinder zehn Jahre selbst darin wohnen, bei Kindern bis 200 Quadratmeter Wohnfläche.



Für Firmen gelten Sonderregeln. Betriebsvermögen bis 26 Millionen Euro bleibt zu 85 oder sogar 100 Prozent steuerfrei, wenn die Erben den Betrieb fortführen und die Lohnsumme halten.



Darüber kann die Steuer erlassen werden, soweit der Empfänger sie nicht aus der Hälfte seines übrigen Vermögens zahlen kann. Bis Karlsruhe entscheidet, gelten diese Regeln weiter.

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