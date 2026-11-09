Stichtag 11. Januar: Wer dieses Konto hat, sollte nicht auf Post von seiner Bank warten

Auslandskonto in der Schweiz, Großbritannien, Türkei: Ab 11. Januar 2027 gilt die Zweigstellenpflicht. Was Kunden aus Deutschland jetzt tun sollten.

Konto in der Schweiz oder in Großbritannien: Ab 11. Januar 2027 brauchen Banken außerhalb der EU für Kunden in Deutschland eine eigene Zweigstelle. (Symbolbild)

Ein Deutscher, der in Paraguay lebt, darf sein Schweizer Konto im Januar behalten. Ein Brasilianer mit Wohnung in Berlin muss dagegen womöglich mit einem Brief seiner Bank in Zürich rechnen.



Den Unterschied macht nicht der Pass, sondern die Meldeadresse. Ab dem 11. Januar 2027 hängt daran, ob eine Bank von außerhalb der EU einen Kunden überhaupt noch bedienen darf.



An diesem Tag greift die Zweigstellenpflicht der EU-Bankenrichtlinie CRD VI. Banken aus Drittstaaten dürfen Kunden in Deutschland Konten und Kredite nur noch über eine zugelassene Zweigstelle hierzulande anbieten.



Was die Regel im Detail vorsieht, hat die Berliner Zeitung im September erklärt. Jetzt zeigt sich, wie die Banken reagieren.

Auslandskonto: Der Wohnsitz entscheidet

Artikel 21c der EU-Richtlinie knüpft an Kunden an, die in der EU ansässig sind. Wer seinen Lebensmittelpunkt tatsächlich nach Dubai oder Südamerika verlegt hat, fällt nicht darunter, egal welchen Pass er besitzt.



Eine bloße Briefkastenadresse im Ausland hilft allerdings nicht. Wer seiner Bank einen falschen Wohnsitz nennt, bekommt Ärger, spätestens mit dem Finanzamt.

Schweizer Banken winken Neukunden ab

Wer neu ein Konto in der Schweiz eröffnen will, scheitert schon jetzt meist. Seit dem 11. Juli würden EU-Bürger in den meisten Fällen abgewiesen, berichtet die Stuttgarter Zeitung. Einzelne Institute nennt das Blatt nicht.



Die Schweizerische Bankiervereinigung widerspricht dem Eindruck eines Verbots. Kunden, die von sich aus kommen, dürften weiter bedient werden, sagte Sprecherin Renate Meier der Zeitung.



Wo genau diese Grenze verläuft, lässt sich in der Praxis aber kaum bestimmen. Das Risiko einer Fehleinschätzung trägt die Bank.

Zehn Millionen Euro: Warum kleine Banken lieber kündigen

Warum so viele Häuser abwinken, zeigt ein Blick ins Kreditwesengesetz. Eine Zweigstelle muss dauerhaft Kapital hinterlegen, wie die Bundesbank erläutert. In der leichteren Klasse sind es mindestens fünf Millionen Euro.



Wer in größerem Umfang Einlagen von Privatkunden annimmt, landet aber schnell in der strengeren Klasse. Dort liegt die Untergrenze bei zehn Millionen Euro. Hinzu kommen Geschäftsleiter vor Ort und laufende Meldungen an die Aufsicht.



Außerdem gilt die Zulassung nur für ein einziges Land. Wer Kunden in Deutschland und Österreich hat, bräuchte zwei Zweigstellen.



Für eine Genfer Privatbank mit wenigen deutschen Sparern geht diese Rechnung nicht auf. Große Häuser lösen das über ihre EU-Töchter, die UBS etwa über die UBS Europe SE in Frankfurt.



Folgenlos bleibt aber auch so ein Wechsel nicht. Oft ändert sich die Kontonummer, und es greift eine andere Einlagensicherung, wie der Fachdienst Altii beschreibt.

Bestandsschutz mit Lücken

Konten, die vor dem 11. Juli 2026 eröffnet wurden, schützt die Richtlinie ausdrücklich. Die Bank darf sie weiterführen, muss es aber nicht.



Heikel können Änderungen am Vertrag werden. Schon ein Produktwechsel oder eine Fusion der Bank könnte den Schutz kosten, heißt es in einem weiteren Bericht der Zeitung. Abschließend geklärt ist das nicht.



Wer gerade ein neues Festgeld bei seiner Auslandsbank plant, sollte deshalb vorher schriftlich nachfragen.

Liechtenstein als Ausweg – ab 50.000 Euro

Liechtenstein gehört zum Europäischen Wirtschaftsraum. Seine Banken arbeiten mit dem europäischen Pass und brauchen keine Zweigstelle in Deutschland.



Billig ist dieser Ausweg nicht. Wer weder dort noch in der Schweiz lebt oder im Grenzgebiet arbeitet, muss meist rund 50.000 Euro mitbringen, schreibt das Blatt ebenfalls.



Für Urlaub oder Rechnungen in Franken reicht oft weniger. Mehrere Banken in Südbaden führen Frankenkonten, teils sogar mit Schweizer IBAN, und unterliegen der deutschen Aufsicht.

Auslandskonto: Was Kunden jetzt tun sollten

Wichtigster Beleg ist das Datum der Kontoeröffnung. Wer die Unterlagen nicht mehr findet, sollte sie bei der Bank anfordern, solange die Verbindung noch besteht.



Bleibt die Bank auf Nachfrage vage, ist das ein Warnsignal. Dann lohnt es sich, schon jetzt ein Ausweichkonto in der EU vorzubereiten.



Wer bis Januar wartet, liest die Antwort womöglich in einem Kündigungsschreiben.

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