Wenn am 6. Dezember der Nikolaus den Kamin heruntergerutscht kommt, sollte er etwas Erfreuliches finden, wie einen dieser fünf Stiefel zum Befüllen oder Tragen.

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Von elegant bis robust, wir haben fünf Paar Stiefel für den gefunden.

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Vor Nikolaus muss man seine Stiefel putzen, sonst kommt der Weihnachtsmann nicht? Wir haben eine Alternative: einfach ein neues Paar kaufen. So ist die Enttäuschung nicht so groß, wenn er nur Nüsse und Mandarinen bringt.



Von elegant bis robust, wir haben fünf Paar Stiefel gefunden, die gut aussehen.

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Saint Laurent: Bohème für die Füße

Saint Laurent, die Pariser Marke, die wie kaum eine andere für Stil und Rock'n'Roll steht, steht ganz oben auf unserer Wunschliste. Der Modeschöpfer Yves Saint Laurent selbst brachte einst den Smoking für Frauen auf den Laufsteg – heute lebt die Marke ohne ihn, aber in seinem Geiste weiter: Sie steht synonym für französischen Glamour.

Mit diesen Stiefeln spazieren Sie stilvoll durch den Herbst, egal ob an der Seine oder der Spree. © Nugnes

Die „Jill 95“-Stiefeletten aus braunem Veloursleder sind das perfekte Accessoire für den Herbst und Winter. Mit einem stabilen Absatz und einer schmalen Silhouette werden diese Stiefel zum idealen Begleiter für den Weg ins Büro und danach auch genau richtig zum Ausgehen.

Saint Laurent. „Jill 95“-Stiefeletten, Veloursleder in Braun, erhältlich für etwa 1050 Euro.

FitFlop: Komfort trifft Winter

FitFlop ist bekannt für Schuhe, die nicht nur warm, sondern auch ergonomisch sind. Die Marke hat sich auf innovative Technologien spezialisiert, die das Gehen erleichtern – ohne dabei den Stil zu opfern.

Schneematsch? Pah! Diese Boots sind die kuschlige Antwort auf kalte Füße. © Fitflop

Die „Snowboot Winterstiefel“ in Cappuccino bieten Komfort und Wärme an kalten Tagen. Mit plüschigem Innenfutter und wasserabweisender Oberfläche bleiben die Füße auch bei Schneematsch trocken. Praktisch, aber in ihrer dezenten Farbgebung auch wunderbar kombinierbar.

FitFlop. „Snowboot Winterstiefel“, Farbe Cappuccino, etwa 260 Euro.

Karl Lagerfeld: Lackschuhe mit Pfennigabsatz

Barfuß oder Lackschuh, dazwischen gibt es für Karl Lagerfeld nichts. Er war der Meister der Inszenierung, und seine Marke bleibt diesem Geist treu. Mit einer Mischung aus klassischer Eleganz und moderner Coolness bieten seine Designs das gewisse Etwas, auch an kalten Tagen.

Glänzend auftreten – auch bei grauem Winterwetter. © Karl Lagerfeld

Die „Klarice“-Stiefel aus schwarzem Leder sind ein Statement für alle, die auch bei Wind und Wetter nicht auf Stil verzichten wollen. Mit glänzendem Finish und markantem Profil sind sie ideal für die Großstadt – und ein kleines Augenzwinkern in Richtung Lagerfelds eigener polierter Oberfläche.

Karl Lagerfeld. „Klarice“-Stiefel, schwarzes Leder, erhältlich für etwa 230 Euro.

Rouje: Pariser Charme

Jeanne Damas, Gründerin von Rouje, versteht die Kunst der unangestrengten Eleganz. Ihre Marke verkörpert den Traum eines typisch französischen Stils: feminin, schlicht und mit einem Hauch von Nonchalance.

Pariser Schick für kalte Tage – Stilikone Jeanne Damas würde applaudieren © Rouje

Die „Edwina“-Stiefel aus schwarzem Leder sind zeitlos und vielseitig. Mit mittelhohem Absatz und schlanker Silhouette passen sie zu fast allem, vom lässigen Jeansoutfit bis zur eleganten Abendgarderobe. Ein Must-have für Fans des Pariser Schicks.

Rouje. „Edwina“-Stiefel, schwarzes Leder, etwa 395 Euro.

Dr. Martens: Subversive Stiefel mit Mini-Absatz

Dr. Martens ist für seinen rebellischen Geist bekannt. Ursprünglich als Arbeitsschuh entworfen, hat sich die Marke zu einem festen Bestandteil der Subkultur-Mode entwickelt. Mit ihrem unverwechselbaren Design und ihrer robusten Verarbeitung sind die Schuhe ein Statement für Individualität und Berliner Stil.

Protestkultur trifft Kitten-Heel: Diese Docs überraschen selbst den Weihnachtsmann. © Dr. Martens

Der „Hylix Hi Bucket Castanet“-Stiefel bringt eine neue Dimension in den klassischen Doc-Martens-Look. Aus weichem, vollnarbigem Nappa-Leder gefertigt, weit am Bein und mit spitzer Zehenform – perfekt für alle, die den idealen Kompromiss zwischen Rebellion und Kitten-Heel eingehen wollen.

Dr. Martens. „Hylix Hi Bucket Castanet“-Stiefel, schwarzes Nappa-Leder, etwa 400 Euro.

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