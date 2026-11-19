Nach fast vier Jahren Stillstand sind auf der Baustelle des Monarch Towers neben dem Einkaufszentrum Alexa wieder Arbeiter im Einsatz. Doch der Neustart stößt auf Widerstand.

Ein neuer Miteigentümer möchte das 150-Meter-Hochhaus mit verändertem Nutzungskonzept bis 2030 fertigstellen. Jetzt meldet sich jedoch kritischer Widerspruch zu Wort.

Auf einer der prominentesten Stillstandsbaustellen Berlins gibt es wieder Bewegung: Am 30. Oktober 2026 wurden die Bauarbeiten am geplanten Monarch Tower, der auch „Alexander Tower“ genannt wird, in der Gruner-, Ecke Alexanderstraße wieder aufgenommen. Nachdem bereits am 29. Oktober Personen in Warnkleidung entlang der Grundstücksgrenze zu sehen waren, bestätigte Baustadtrat Ephraim Gothe (SPD), dass der Bezirk seit dem 30. Oktober Bautätigkeiten festgestellt habe.



Das Bauunternehmen soll zunächst Erdgeschosswände und Stützen errichten sowie Restarbeiten in den bestehenden vier Untergeschossen ausführen, die rund 6000 Quadratmeter umfassen. Auf dem Gelände stehen weiterhin überdachte Baustelleneinrichtungen. Wie weit der Baufortschritt ist, bleibt angesichts wechselnder Arbeiterzahlen jedoch offen.

Ein Wettlauf gegen das Auslaufen der Baugenehmigung

Die Wiederaufnahme der Arbeiten erfolgte unter hohem zeitlichem Druck: Die ursprüngliche Baugenehmigung für das Hochhaus stammt vom 21. Februar 2018, ihre letzte Verlängerung lief nach Angaben des Bezirks am 31. Oktober 2026 aus. Durch den Arbeitsbeginn einen Tag vor diesem Termin soll die Genehmigung ihre Gültigkeit behalten.



Allerdings erfordert das geänderte Bauvorhaben ohnehin neue Genehmigungen, über die derzeit Verhandlungen zwischen den Investoren und dem Land Berlin laufen. Ein Rechtsanspruch auf die Genehmigung eines veränderten Projekts besteht nicht, und die Entscheidung liegt beim Bezirk Mitte in Abstimmung mit dem Senat.

Neuer Investor und geändertes Nutzungskonzept

Der Bau des Turms hatte 2019 begonnen, kam aber über die Bodenplatte und die Untergeschosse nicht hinaus. Seit Dezember 2022 ruhten die Arbeiten vollständig aufgrund von Finanzierungsproblemen im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen Russland, da Gelder nicht mehr nach Deutschland transferiert werden konnten. Ursprünglich war eine Fertigstellung bis Ende 2023 geplant.

Im Oktober 2026 wurde nun ein Teilverkauf bekannt: Die Luxemburger Investmentgesellschaft Equora Capital übernahm 49 Prozent der Projektanteile. Die bisherige Eigentümerin, die Monarch Group, bleibt mit 51 Prozent Mehrheitseigentümerin. Zudem erwirbt Equora Capital eine 50-prozentige Beteiligung am Hamburger Entwickler DCD Services, mit dem das Projekt gemeinsam vorangetrieben werden soll. Für das Gesamtvorhaben ist ein Investitionsvolumen von rund 400 Millionen Euro vorgesehen, als neues Fertigstellungsziel wird das Jahr 2030 genannt.

Mit dem Einstieg ändert sich auch die geplante Nutzung: Geplant sind ein Hotel mit rund 300 Zimmern sowie mehr als 300 Wohnungen, deren Bewohner auch Hotelangebote wie Fitness- und Arbeitsbereiche mit nutzen können sollen. Zuvor waren 377 hochpreisige Wohnungen auf 35 oberirdischen Geschossen sowie Einzelhandels- und Gewerbeflächen vorgesehen. Die geplante Gesamthöhe von 150 Metern bleibt unverändert Teil der Planung.

Offene Vertragsstrafe und behördliche Prüfungen

Auch wirtschaftlich sind noch Fragen offen. Wegen nicht erfüllter vertraglicher Baupflichten hatte das Land Berlin bereits 2023 eine Vertragsstrafe von rund fünf Millionen Euro gefordert und einen Rückkauf des Grundstücks erwogen. Inzwischen steht nach Angaben aus einer Schriftlichen Anfrage des Linken-Abgeordneten Michael Efler sowie der Hermann-Henselmann-Stiftung eine Vertragsstrafe in Höhe von zehn Millionen Euro gegen die Monarch Group im Raum.

Da der neue Investor unter der zustimmungspflichtigen Anteilsgrenze blieb, reichte eine bloße Information an die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM). Das Land Berlin verlangt nun jedoch eine vollständige Offenlegung der Transaktions- und Finanzierungsstruktur. Ob die Gespräche noch im Jahr 2026 zu einer Einigung führen, ist unklar.

Nach Auffassung der Stiftung beeinträchtigen Standort, Höhe und Bauvolumen des 150-Meter-Turms das denkmalgeschützte, von Hermann Henselmann entworfene „Haus des Lehrers“ in unmittelbarer Nachbarschaft. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Die Hermann-Henselmann-Stiftung fordert Baustopp

In einer Stellungnahme vom 11. November 2026 übte die Hermann-Henselmann-Stiftung deutliche Kritik an dem Vorhaben und dem Vorgehen. Nach Auffassung der Stiftung beeinträchtigen Standort, Höhe und Bauvolumen des 150-Meter-Turms sowohl das denkmalgeschützte, von Hermann Henselmann entworfene „Haus des Lehrers“ in unmittelbarer Nachbarschaft als auch wichtige Sicht auf den Berliner Fernsehturm – insbesondere aus östlicher Richtung.

Die Stiftung richtet einen Forderungskatalog an Senat und Bezirk: Bis zur Neubildung von Bezirksamt und Senat sollen Bauarbeiten und Genehmigungen vorerst ruhen. Zudem verlangt die Stiftung, die Prüfungen zur Seriosität und Finanzkraft von Equora Capital sowie zur Glaubwürdigkeit der Monarch Group offenzulegen. Außerdem besteht sie auf die zehn Millionen Euro Vertragsstrafe sowie Transparenz zu den geplanten Projektänderungen und der rechtlichen Bewertung der laufenden Bauarbeiten.

Die Stiftung richtet einen sechs Punkte umfassenden Forderungskatalog an Senat und Bezirk, um den Bau teilweise einzuschränken. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Grundsätzlich fordern sie die Zurückstellung aller Bauvoranfragen und Genehmigungsanträge für bis zu zwölf Monate als Überbrückung zu einer Veränderungssperre und die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans, der die Höhe eines Neubaus stärker am benachbarten Haus des Lehrers ausrichtet.

Während andere Hochhausprojekte am Alexanderplatz ihre Endhöhen bereits erreicht haben, bleibt die weitere Entwicklung am Monarch Tower damit von den laufenden Verhandlungen zwischen Investoren, Bezirk und Senat abhängig.

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