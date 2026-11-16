Störung bei Magdeburg legt Verbindung Berlin–Hannover lahm

Ein Mähfahrzeug hat bei Magdeburg Bahntechnik beschädigt. Zwischen Berlin und Hannover kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen.

Reisende zwischen Berlin und Hannover müssen am Montag mit erheblichen Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Grund ist eine Störung auf dem Streckenabschnitt zwischen Magdeburg und Helmstedt. Bei Vegetationsarbeiten in der Nähe von Niederndodeleben in Sachsen-Anhalt habe ein Mähfahrzeug am Vormittag Teile der Bahntechnik beschädigt, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) auf Anfrage mit.

Im Fernverkehr würden einige Züge der Linie Berlin–Magdeburg–Hannover vorübergehend weiträumig über Hamburg umgeleitet, so die DB-Sprecherin. Einzelne Verbindungen fielen aus. Im Regionalverkehr zwischen Magdeburg und Braunschweig komme es zu Verspätungen, Teilausfällen und Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Umleitungsstrecke für Korridorsanierung

Der betroffene Abschnitt bei Magdeburg dient derzeit als Umleitung für die Sanierung des Bahnkorridors von Berlin über Stendal und Wolfsburg nach Hannover. Fahrgäste zwischen den beiden Städten müssen deshalb ohnehin bereits deutlich längere Fahrtzeiten in Kauf nehmen.

Die Reparatur-Teams der DB InfraGO arbeiteten intensiv daran, den Abschnitt so schnell wie möglich wieder für alle Züge befahrbar zu machen, hieß es von der Deutschen Bahn. Einen konkreten Termin, wann die Strecke wieder frei sein wird, nannte das Unternehmen zunächst nicht.

Güterbahnen-Verband übt scharfe Kritik

Scharfe Kritik an der DB kommt vom Verband der Güterbahnen. Geschäftsführer Peter Westenberger sprach von einem „Drama mit Ansage“. „Wie befürchtet tritt ein: Die einzige Umleiterstrecke für die 14-monatige Korridorsanierung zwischen Berlin und Lehrte steht selbst nicht zur Verfügung“, erklärte er. Überregionale Güter- und Personenzüge müssten nun hunderte Kilometer Umweg fahren oder fielen ganz aus. „So leicht kollabiert ein Umleitungskonzept mit nur einer Hauptschlagader“, so Westenberger. Die Deutsche Bahn müsse den Betrieb schnellstmöglich wieder ermöglichen und das Umleitungskonzept überarbeiten. (mit dpa)

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