Die Revolutionsgarden sprechen von Minen, unabhängige Stellen meldeten zuvor Projektile. Zugleich fließt durch die Meerenge nur noch halb so viel Rohöl.

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Durch die Straße von Hormus gab es laut JMIC vom 19. bis 21. November 114 Durchfahrten mit Unterstützung der USA. (Symbolbild)

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Das Joint Maritime Information Center (JMIC) hat in seinem Lagebericht mit Datenstand 22. November für den 19. bis 21. November 114 Durchfahrten durch die Straße von Hormus erfasst, die die USA unterstützt haben. Im Schnitt sind das 38 Passagen am Tag. Und das, obwohl gerade in dieser Zeit Tanker angegriffen wurden.

Das im Februar 2024 gegründete Joint Maritime Information Center (JMIC) der Combined Maritime Forces in Bahrain versorgt die Handelsschifffahrt im Nahen Osten mit Sicherheitsinformationen und Risikobewertungen.

Am späten Abend des 23. November meldete sich dann Iran zu Wort. Die Marine der Revolutionsgarden erklärte, drei Öltanker seien auf Minen gelaufen und brennten. So berichtet es die türkische Agentur Anadolu. Belegt ist bisher nur, dass Iran das behauptet, nicht der Vorfall selbst. Namen der Schiffe fehlen.

Was die Zahl 114 verrät – und was nicht

Gezählt sind nur Passagen, bei denen die USA geholfen haben. Der gesamte Verkehr ist das also nicht, und es müssen auch nicht 114 verschiedene Schiffe gewesen sein. Die US-Organisation United Against Nuclear Iran kommt in ihrem Schifffahrtsbericht vom 23. November für den 1. bis 21. November auf 655 Durchfahrten. Eine zweite Quelle für diese Summe gibt es bislang nicht.

Archivbild vom 5. Dezember 2025: Irans Revolutionsgarden starten bei einer Übung im Persischen Golf und in der Straße von Hormus Raketen und Drohnen. © Sepahnews/dpa

Laut der Organisation nahmen viele Schiffe den südlichen Korridor und sendeten dabei keine AIS-Signale. Die UKMTO-Übersicht für die Woche bis 20. November nennt für den 12. bis 18. November 263 Passagen. In beide Richtungen ging die Zahl zurück.

Kpler-Daten: Nur noch halb so viel Rohöl

Wie viel Energie über die Route kommt, zeigt die Zahl der Fahrten nicht. Ein Bericht der Nachrichtenagentur AP beruft sich auf vorläufige Daten des Anbieters Kpler. Demnach fuhren zuletzt rund 8,5 Millionen Barrel Rohöl pro Tag durch die Meerenge. Das ist ungefähr halb so viel wie vor dem Krieg.

Östlich der Meerenge liegen laut JMIC rund 218 Handelsschiffe auf den großen Ankerplätzen fest. Das Zentrum rechnet damit, dass der Stau anhält. Ob Ladung für deutsche oder europäische Häfen betroffen ist, geht aus den Daten nicht hervor.

Sieben Tanker seit dem 16. November getroffen

Ruhiger ist es nicht geworden. Das JMIC stuft die Bedrohung als schwerwiegend ein. Am 20. und 21. November trafen unbekannte Projektile innerhalb von 15 Stunden drei auslaufende Tanker bei Khasab, darunter die „Torkel“ und die „Arina“. Seit dem 16. November hat das Zentrum sieben getroffene Tanker gezählt.

Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation IMO listete am 23. November 141 bestätigte Vorfälle im Nahen Osten und 25 tote Seeleute auf. Diese Zahlen gelten aber für eine größere Region als nur die Meerenge.

Minen oder Drohnen? Zweifel an Irans Version

Nach Angaben der Revolutionsgarden wurde ein Tanker vor Irans Südküste getroffen, zwei weitere im Osten der Meerenge. Die Schiffe hätten gegen iranische Regeln für die Durchfahrt verstoßen, obwohl die USA sie aus der Luft schützten. Das irakisch-kurdische Medium Rudaw stützt sich dabei auf die Agentur Tasnim.

Das JMIC schrieb am 22. November, keine offizielle oder nationale Behörde habe iranische Meldungen über Minentreffer bestätigt. Der Branchenverband Intertanko sagte der Zeitung The National, er habe bisher keine Seeminen entdeckt. Beim Tanker „Gem No. 2“ widersprachen laut ABC News Drohnentrümmer und Satellitenbilder der Darstellung aus Teheran, das Schiff sei auf eine Mine gelaufen.

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