In der Straße von Hormus werden Handelsschiffe wieder häufiger angegriffen. Am Mittwoch sank ein Containerschiff, ein zweites wurde getroffen. Zugleich gehen die Ölexporte durch die Meerenge erneut zurück. Für Analysten ist das kein Zufall: Teheran könnte gezielt versuchen, den Druck auf die internationale Schifffahrt zu erhöhen. Deutsche Reeder warnen vor einer neuen Eskalationsstufe.



Die GFS Pride fuhr unter der Flagge Singapurs, als sie von einem bislang nicht identifizierten Geschoss getroffen wurde. Das Schiff geriet in Brand und sank. Alle 21 Besatzungsmitglieder konnten nach Angaben der singapurischen Seeschifffahrtsbehörde MPA unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Noch am selben Tag wurde mit der GFS Giselle ein weiteres Containerschiff aus Singapur angegriffen.



Wer für die Angriffe verantwortlich ist, bleibt unklar. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten, die GFS Pride sei auf eine Seemine gelaufen und habe eine nicht genehmigte Route genutzt. Das US-Zentralkommando Centcom wies diese Darstellung zurück. Nach Angaben der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation IMO ist die GFS Pride das dritte Handelsschiff, das seit Beginn des Iran-Kriegs gesunken ist.

Erst Erholung, dann der Rückschlag

Die Angriffswelle folgt auf eine Phase der Entspannung. Im September erreichten die Rohölexporte durch die Meerenge nach Daten des Analysehauses Kpler wieder Vorkriegsniveau. Das US-Militär hatte Tanker durch die Meerenge geleitet. Zudem verlagerten die Golfstaaten einen Teil ihrer Ausfuhren auf Pipelines und Umladungen auf See.



Seitdem sinkt die Menge wieder. Vergangene Woche passierten nach Kpler-Daten im Schnitt 8,5 Millionen Barrel Rohöl pro Tag die Meerenge. Das sind fast 40 Prozent weniger als vor dem Krieg. Der Verband Deutscher Reeder (VDR) hatte das Minus für Anfang Oktober noch auf rund 26 Prozent beziffert.



Nach Einschätzung mehrerer Analysten will Teheran mit den Angriffen seinen Hebel über die Meerenge zurückgewinnen. Der Würgegriff Irans habe nachgelassen, sagt Naysan Rafati, Iran-Analyst der International Crisis Group. Die Angriffe sollten aber zeigen, dass Teheran weiter zurückschlagen könne. Nach Angaben des Datendienstes Windward waren 87 Prozent der 45 Schiffe, die Iran im dritten Quartal ins Visier nahm, Tanker. Knapp die Hälfte gehörte den staatlichen Flotten von Energiekonzernen der Golfstaaten.

Nur noch wenige Wochen bis zu den Midterms

Am 3. November wählen die USA einen neuen Kongress. Hohe Energiepreise gelten als Risiko für die Republikaner von US-Präsident Donald Trump. Trump wirft Teheran vor, mit den Angriffen die Wahl beeinflussen zu wollen. Zugleich kündigte er an, Iran vor der Wahl nicht anzugreifen. Die US-Blockade iranischer Häfen bleibt bestehen.



Nach Angaben des britischen Marine-Lagezentrums UKMTO wurden im Oktober bereits mehr als 20 Schiffe in der Straße von Hormus, im Persischen Golf und im Golf von Oman angegriffen. Die meisten seien Öltanker gewesen. Die IMO verzeichnet laut VDR für die Region seit Konfliktbeginn 113 bestätigte Vorfälle und 24 getötete Seeleute.

Reeder sehen die Ordnung auf See in Gefahr

Der VDR spricht von einer neuen Stufe der Eskalation. „Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die gleichzeitige Eskalation auf mehreren zentralen Seewegen die regelbasierte Ordnung auf See insgesamt gefährdet“, sagt Hauptgeschäftsführer Martin Kröger. Angriffe auf zivile Schiffe dürften nicht zur Normalität werden.



Der Verband verweist auch auf das Schwarze Meer. Dort trafen am Dienstag Drohnen zwei Frachter vor der bulgarischen Küste. Die HS Dignity sank vor dem Dorf Krapets. Nach Angaben bulgarischer Behörden gelten acht Seeleute als vermisst. Ministerpräsident Rumen Radev bestellte den russischen Botschafter ein. Eine Woche zuvor war bereits ein Frachter in der bulgarischen Wirtschaftszone gesunken, zehn Besatzungsmitglieder werden seitdem vermisst.



Im Roten Meer besteht nach Einschätzung des VDR weiter die Gefahr neuer Huthi-Angriffe. Teurere Energie belaste die Produktion in Deutschland, teurerer Diesel Landwirtschaft und Güterverkehr. „Sichere Seewege sind Grundlage unseres Wohlstandes und einer bezahlbaren Versorgung“, sagt Kröger.

61 Staaten gegen Gebühren in Meerengen

Iran verlangt seit dem Sommer, dass Schiffe ihre Durchfahrt mit einer eigens geschaffenen Behörde abstimmen. Nach Einschätzung von Kpler zahlen einige Staaten möglicherweise bereits für die Passage. Dagegen richtet sich eine Erklärung, die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas vorgestellt hatte. Nach Angaben des Europäischen Auswärtigen Dienstes unterstützen sie alle EU-Mitgliedstaaten und 34 weitere Staaten. Auch Oman hat sich angeschlossen, der Anrainer der Meerenge auf der arabischen Seite.



Am Donnerstag und Freitag beraten die Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel auch über die Freiheit der Schifffahrt. Der VDR fordert, dass den Erklärungen konkrete Schritte folgen. Dazu gehörten ausreichend ausgestattete Marinen und Missionen wie die EU-Operation Aspides im Roten Meer. „Seewege schützen sich nicht von allein“, sagt Kröger. „Die Menschen, die unsere Versorgung sichern, brauchen selbst Sicherheit.“

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema