Teheran will die Meerenge gemeinsam mit Oman überwachen. Chefunterhändler Ghalibaf stellt Washington sieben Bedingungen für ein Ende des Krieges.

Ein US-Soldat beobachtet aus einem Flugzeug einen Öltanker. Iran fordert die Aufhebung der US-Seeblockade als Bedingung für Verhandlungen.

Die Straße von Hormus soll nach dem Willen Teherans dauerhaft unter iranische und omanische Aufsicht kommen. Irans Parlamentspräsident und Chefunterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf schließt eine Rückkehr zum früheren Status der Meerenge aus. Die Wasserstraße werde „niemals“ in den Zustand vor dem Krieg der USA und Israels gegen Iran zurückkehren, sagte er dem Sender Al Jazeera in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview.

Straße von Hormus unter Aufsicht von Iran und Oman

Nach Angaben Ghalibafs haben sich Iran und Oman auf eine gemeinsame Aufsicht über die Straße von Hormus verständigt. Die Vereinbarung sei Teil eines Sieben-Punkte-Plans, mit dem Teheran den seit acht Monaten andauernden Iran-Krieg beenden wolle. In der Meerenge gebe es keine internationalen Gewässer. Das UN-Seerechtsübereinkommen von 1982 finde dort keine Anwendung. Maßgeblich seien die Gesetze der beiden Anrainerstaaten Iran und Oman.



Die Straße von Hormus verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman und gilt als eine der wichtigsten Routen für Öltransporte weltweit. An ihrer schmalsten Stelle ist sie rund 21 Seemeilen breit. Die Hoheitsgewässer Irans und Omans überschneiden sich dort.

Was galt vor dem Krieg in der Straße von Hormus?

Vor dem Krieg konnten Handelsschiffe die Meerenge ohne Genehmigung und ohne Gebühren passieren. Die USA und die meisten Seefahrtsnationen werten die Straße von Hormus als internationale Wasserstraße mit garantiertem Recht auf Transitdurchfahrt. Dieses Recht darf nach dem Seerechtsübereinkommen weder behindert noch ausgesetzt werden. Iran hat das Abkommen 1982 unterzeichnet, aber nie ratifiziert. Teheran erkennt die Transitdurchfahrt deshalb nicht an und beruft sich auf das schwächere Recht der friedlichen Durchfahrt. Seit März beansprucht Iran zudem das Recht, Gebühren für die Passage zu erheben. Im August kündigten Iran und Oman eine vorläufige gemeinsame Transitroute an.

Welche Bedingungen stellt Iran den USA?

Teheran habe seine Bedingungen für Verhandlungen über einen katarischen Vermittler an Washington übermittelt und warte auf eine offizielle Antwort der USA. „Der Ball liegt jetzt im Feld der Amerikaner“, sagte Ghalibaf. Iran fordert unter anderem die Aufhebung der US-Seeblockade und der Sanktionen sowie die Freigabe eingefrorener iranischer Gelder. Zudem verlangt Teheran ein Ende der Kämpfe an allen Fronten und eine ausdrückliche Erklärung zum Ende des Krieges.



Diese Forderungen seien Teil der im Juni unterzeichneten Absichtserklärung von Islamabad. Ihre Umsetzung sei Voraussetzung für Verhandlungen zwischen Iran und den USA. Ein Abkommen sei möglich, wenn Washington sich an das Vereinbarte halte und keine überzogenen Forderungen stelle. Größtes Hindernis sei das fehlende Vertrauen in die Vereinigten Staaten.

Putin als Vermittler zwischen Iran und den USA?

Ghalibaf sagte außerdem, US-Vertreter hätten den russischen Präsidenten Wladimir Putin bei einem Besuch in Moskau gebeten, direkte Gespräche mit Teheran zu vermitteln. Vor neuen US-Angriffen auf Iran warnte er. US-Präsident Donald Trump drohe dann eine weitere Niederlage und politischer Druck durch den neuen Kongress, der im Januar zusammentritt. Iran wolle den Zustand von „weder Krieg noch Frieden“ hinter sich lassen und strebe eine dauerhafte Abschreckung an, auch mit militärischen Mitteln.

Iran bietet Vermittlung im Jemen an

Zum Krieg im Jemen zwischen der von Saudi-Arabien unterstützten Regierung und den Huthi sagte Ghalibaf, niemand solle sich einmischen. Iran sei zur Hilfe bereit, falls die jemenitische Regierung und Riad darum bäten.

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