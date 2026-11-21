Schon am Freitag geriet ein Tanker nahe Oman in Brand. Die neuen Angriffe treffen eine der wichtigsten Ölrouten der Welt, deren Schiffsverkehr sich zuletzt wieder erholt hatte.

In der Straße von Hormus sind am Samstagmorgen erneut zwei Angriffe auf Öltanker gemeldet worden. Innerhalb von nur 50 Minuten wurden zwei Schiffe beziehungsweise zwei Ziele auf Tankern von bislang nicht identifizierten Geschossen getroffen. Das teilte die britische Seesicherheitsstelle UK Maritime Trade Operations (UKMTO) mit. Bereits am Freitag hatte ein ähnlicher Angriff in der strategisch wichtigen Meerenge einen Brand an Bord eines Tankers ausgelöst.



Der erste Vorfall ereignete sich am Samstag um 5 Uhr Weltzeit, 6 Uhr deutscher Zeit, rund elf Seemeilen nördlich der omanischen Küstenstadt Khasab. Nach Angaben der UKMTO wurde ein Tanker, der die Straße von Hormus in Richtung Golf von Oman passierte, am Heck von einem unbekannten Geschoss getroffen.



Nur 50 Minuten später meldeten die britischen Behörden einen weiteren Treffer. Etwa 17 Seemeilen östlich von Khasab schlug demnach ein Geschoss im Maschinenraum eines Tankers ein.



Verletzte wurden bei beiden Vorfällen zunächst nicht gemeldet. Ob die Angriffe Umweltschäden verursacht haben, war nach Behördenangaben zunächst nicht bekannt.

Zustimmung wird geprüft...

Zwei Angriffe in der Straße von Hormus innerhalb einer Stunde

Über die Vorfälle berichteten unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters und die Jerusalem Post. Ob tatsächlich zwei unterschiedliche Schiffe getroffen wurden, konnte Reuters zunächst nicht bestätigen.



Die britische Seesicherheitsstelle veröffentlichte für beide Vorfälle getrennte Warnmeldungen. Darin werden unterschiedliche Trefferorte und Zeitpunkte genannt. Angaben zur Identität der Tanker, ihren Flaggenstaaten oder ihrer Ladung machten die Behörden zunächst nicht.



Schiffskapitäne wurden aufgefordert, bei der Durchfahrt besondere Vorsicht walten zu lassen und verdächtige Aktivitäten unverzüglich zu melden. Die Vorfälle würden untersucht.



Wer für die Angriffe verantwortlich ist und welche Waffen eingesetzt wurden, geht aus den Mitteilungen nicht hervor. Eine unabhängige Bestätigung der jeweiligen Angriffshergänge liegt bislang nicht vor.

Bereits am Freitag geriet ein Tanker in Brand

Die jüngsten Meldungen folgen auf einen weiteren Angriff vom Freitag. Nach einer Warnmeldung der UKMTO wurde ein Tanker am 20. November um 15 Uhr Weltzeit rund acht Seemeilen nördlich von Khasab an der linken Bugseite getroffen.



Der Sicherheitsverantwortliche der Reederei meldete anschließend einen Brand an Bord. Verletzte und Umweltschäden wurden zunächst nicht gemeldet.

Schon in den Tagen zuvor hatte die UKMTO mehrere Angriffe in der Region registriert. Am 16. November wurde etwa ein Tanker in der Straße von Hormus angegriffen. Dabei fiel nach Angaben der Sicherheitsstelle die Antriebsanlage aus, und im Maschinenraum brach Feuer aus.



Diese Zeitung hatte bereits am 17. November über eine Serie von Angriffen auf Handelsschiffe berichtet. Damals lagen Berichte über mindestens fünf getroffene Schiffe in und um die Meerenge vor.

Iran-Krieg: Neue Angriffe gefährden die Erholung am Ölmarkt

Die Angriffe ereignen sich vor dem Hintergrund des Krieges zwischen dem Iran auf der einen sowie den USA und Israel auf der anderen Seite. Seit Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran am 28. Februar ist die Schifffahrt in der Region massiv beeinträchtigt.



Der Iran hatte als Reaktion angekündigt, die Straße von Hormus für den Schiffsverkehr zu sperren. Die Meerenge verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman und dem Arabischen Meer. Vor dem Krieg passierte nahezu ein Fünftel der weltweiten Rohölversorgung die Wasserstraße.

Die Folgen für die internationalen Energiemärkte sind erheblich. Die Internationale Energieagentur (IEA) spricht in ihrem jüngsten Weltenergiebericht vom größten Energieversorgungsschock der Geschichte. Durch die Unterbrechungen der Lieferungen aus der Golfregion gingen dem Weltmarkt seit Kriegsbeginn insgesamt 2,8 Milliarden Barrel Öl und 60 Milliarden Kubikmeter Gas verloren. Die Ölpreise stiegen zeitweise stark an, bei Diesel wurden nach IEA-Angaben sogar Rekordpreise von mehr als 200 US-Dollar je Barrel erreicht.

Zuletzt hatte sich die Lage am Ölmarkt allerdings etwas entspannt. Die Ölexporte aus der Golfregion erholten sich, und die Rohölpreise gaben wieder nach. Am Freitag kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent nach Angaben von Reuters zum Handelsschluss 92,57 US-Dollar. Auf Wochensicht war der Preis deutlich gefallen.



Die erneuten Angriffe zeigen jedoch, wie gefährdet diese Erholung ist. Selbst wenn wieder größere Mengen Öl durch die Straße von Hormus transportiert werden, bleibt die Sicherheit der Schiffe ein entscheidender Risikofaktor. Weitere Treffer könnten Reedereien und Versicherer zu neuen Einschränkungen veranlassen und die Versorgung der Weltmärkte erneut belasten.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema