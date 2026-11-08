Auf der iranischen Insel Qeschm werden Explosionen registriert. Die USA wollen Lieferungen von Waffen und sanktionierten Gütern an den Iran über Land und das Kaspische Meer unterbinden.

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Boote der iranischen Basidsch-Miliz fahren im September bei einer Militärübung vor der iranischen Küste. Im Hintergrund ankern Handelsschiffe.

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Nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden sind zwei Öltanker in der Straße von Hormus auf Seeminen gelaufen und in Brand geraten. Sie hätten versucht, die Meerenge auf von Teheran nicht vorgegebenen Routen zu durchfahren, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag unter Berufung auf die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna. Welche Schiffe betroffen sind, blieb offen.

Die Straße von Hormus ist seit Beginn des Krieges zwischen den USA und dem Iran Ende Februar weitgehend blockiert. Beide Kriegsparteien beanspruchen ihre Kontrolle. Durch die Meerenge wird normalerweise eine Ölmenge transportiert, die etwa einem Fünftel des weltweiten Ölverbrauchs entspricht. Der Iran greift wiederholt Schiffe an, denen er eine nicht genehmigte Durchfahrt vorwirft.

Explosionen im Süden des Irans

Am Samstagabend hatten iranische Medien Explosionen auf der Insel Qeschm in der Meerenge sowie in weiteren Gebieten im Süden des Iran gemeldet. Nach Angaben des iranischen Staatsfernsehens könnten die Detonationen mit militärischen Aktivitäten zusammenhängen. Ob es einen Zusammenhang mit den gemeldeten Minentreffern gibt, blieb unklar.

Wenige Tage zuvor hatten die USA die Insel angegriffen. Ein US-Regierungsvertreter bezeichnete die Angriffe nach Reuters-Angaben als begrenzt.

USA weiten Blockade aus

Das US-Militär kündigte am Samstag an, eine neue Einheit aufzustellen, die Lieferungen von Waffen, sanktionierten Gütern und zivil wie militärisch nutzbarer Technik über Irans Landgrenzen und das Kaspische Meer unterbinden soll. Die Task Force Iron Gate soll von Tampa in Florida aus mit anderen US-Behörden zusammenarbeiten.

Zustimmung wird geprüft...

Das zuständige US-Zentralkommando Centcom schätzt, dass seine Seeblockade iranische Rohölexporte im Wert von mehr als 25 Milliarden Dollar verhindert hat. Eine Reuters-Recherche ergab, dass der Iran seit Januar 2025 Güter im Wert von mindestens zwei Milliarden Dollar importierte, darunter technische Ausrüstung, Sprengstoff und schwere Lastwagen. Sie kamen demnach über Russland, Zentralasien und China ins Land.

Am Samstag schossen US-Streitkräfte nach eigenen Angaben im Golf von Oman auf einen Frachter und machten ihn manövrierunfähig. Das Schiff habe versucht, die amerikanische Blockade iranischer Häfen zu durchbrechen.

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