An der Charité wird seit Donnerstagmorgen gestreikt. Bis zum Ende der Nachtschicht am Samstagfrüh sind Beschäftigte, Auszubildende und Dual-Studierende an allen drei Standorten zum Ausstand aufgerufen. Seit September ist es der vierte Streik in dem Tarifkonflikt.
Schwerpunkt ist erneut die Pflege. An der Charité arbeiten etwa 7000 Pflegekräfte. Aber auch Medizintechnik, Therapie und Ambulanzen sind betroffen, wie Verdi meldet. In einer Urabstimmung votierten laut Verdi 98 Prozent der teilnehmenden Mitglieder für einen Erzwingungsstreik.
Medizinische Versorgung etwa von Notfällen habe höchste Priorität, so die Charité. Sie ging davon aus, dass planbare Behandlungen und Operationen verschoben oder abgesagt werden müssen.
Hintergrund
Streik an der Charité: Kampf um den Vertrag, der 1000 neue Pflegekräfte brachte
Ab 2027 sollen Tarifsteigerungen nur noch zur Hälfte refinanziert werden. Warum das Berlins Uniklinik und ihre Pflegekräfte entzweit.
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Streik am Charité-Campus Mitte: Beschäftigte des Berliner Uniklinikums sind für zwei Tage in den Ausstand getreten.
© Sebastian Gollnow/dpa