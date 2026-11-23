Die Gewerkschaften protestieren gegen die Sparpolitik der Regierung. Am Flughafen Brüssel fallen die Passagierflüge aus, auch im Nahverkehr werden Einschränkungen erwartet.

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Der Kontrollturm des Flughafens Brüssel-Zaventem, an dem die belgische Flugsicherung Skeyes den Flugverkehr überwacht.

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Wegen eines landesweiten Streiks kommt der Flugverkehr von und nach Belgien am Montag nahezu vollständig zum Erliegen. Die belgische Flugsicherung Skeyes kann zwischen 7 und 21 Uhr keine regulären Dienste gewährleisten, weil sich auch Fluglotsen an dem landesweiten Streik gegen die Sparpolitik der Regierung beteiligen.



Lediglich Flüge in Notfällen und aus Sicherheitsgründen werden durch die Flugsicherung weiter betreut, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet.

Am Flughafen Brüssel wurden sämtliche zwischen 7 und 21 Uhr geplanten ankommenden und abfliegenden Passagierflüge gestrichen. Auch Flüge der Lufthansa und anderer Gesellschaften der Lufthansa-Gruppe sind betroffen. Zur Lufthansa-Gruppe gehören neben Lufthansa unter anderem Brussels Airlines, Eurowings, Austrian Airlines und Swiss.

Reisende, deren Flüge ausfallen, können kostenlos umbuchen oder sich den Ticketpreis erstatten lassen. Passagiere sollten vor der Fahrt zum Flughafen prüfen, ob ihr Flug stattfindet.

Auch im öffentlichen Nahverkehr werden erhebliche Einschränkungen erwartet. Schulen, Behörden und die Müllabfuhr könnten ebenfalls betroffen sein.

Fluglotsen kündigten Streik kurzfristig an

Nach Angaben von Skeyes wurde die Beteiligung der Fluglotsen erst kurzfristig angekündigt. Obwohl der landesweite Protesttag seit Längerem bekannt gewesen sei, habe das Unternehmen erst am Samstagmorgen eine erste Streikankündigung erhalten.

Schon der Ausfall weniger Fluglotsen an wichtigen Stellen könne erhebliche Folgen haben, erklärte die Flugsicherung. Wegen besonderer Qualifikationen und Berechtigungen ließen sich die Beschäftigten nicht kurzfristig ersetzen. Skeyes fordert deshalb gesetzliche Vorgaben für einen Mindestbetrieb bei Streiks und eine verpflichtende Vorankündigung von Arbeitsniederlegungen.

Gewerkschaften protestieren gegen Sparpolitik

Mit dem Streik protestieren belgische Gewerkschaften gegen die Spar- und Reformpolitik der Regierung von Premierminister Bart De Wever. Sie werfen ihr vor, die Arbeitenden, Rentner und sozial Schwächere übermäßig zu belasten. In Brüssel ist eine Großdemonstration geplant.

Die Regierung von Premierminister Bart De Wever will bis 2029 rund zehn Milliarden Euro einsparen und zusätzliche Steuern einnehmen, um das Haushaltsdefizit zu senken. Zur Debatte stehen nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP unter anderem Kürzungen im Gesundheitswesen und eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Auch Einschnitte bei Renten und Sozialleistungen werden geprüft. Über die konkreten Maßnahmen streiten die fünf Koalitionsparteien noch.

Fluggesellschaften verweisen auf Kosten

Fluggesellschaften und Flughafenbetreiber kritisieren die kurzfristige Ankündigung des Fluglotsenstreiks. Sie verweisen auf erhebliche Belastungen für Reisende und hohe wirtschaftliche Verluste durch die Flugausfälle.

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