Besonders stark trifft es Brussels Airlines mit zahlreichen gestrichenen Europaflügen. Hintergrund sind Gewerkschaftsproteste gegen Sparpläne der Regierung.

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Am Flughafen Brüssel-Zaventem fallen an diesem Freitag rund 100 Flüge aus. Das bestätigte der Flughafen gegenüber der britischen Zeitung The Independent. Grund ist ein landesweiter Streik in Belgien, an dem sich auch Teile der Belegschaft des Bodenabfertigungsdienstes Alyzia beteiligen. Zuvor war die Zahl der Streichungen auf etwa 140 geschätzt worden.

Nach Angaben des Flughafens kann nur rund die Hälfte der von Alyzia betreuten Flüge wie geplant abgefertigt werden. Rund 400 Flüge sollen am Freitag dennoch stattfinden. Die betroffenen Fluggesellschaften informieren ihre Passagiere direkt über den Status ihres Fluges.



Für Verbindungen, die vom Unternehmen Aviapartner abgefertigt werden, erwartet der Flughafen keine Einschränkungen. Dazu zählen unter anderem British Airways, Easyjet, Ryanair, Tui und Wizz Air.

Brussels Airlines streicht Dutzende Verbindungen

Besonders stark trifft der Ausstand Brussels Airlines. Nach Angaben der belgischen Branchenverbände UPAV und VVR, über die das Fachportal TravMagazine berichtete, streicht die Fluggesellschaft am Freitag nach einer vorläufigen Aufstellung 36 europäische Verbindungen. Hinzu kommen sechs Abflüge nach Afrika sowie sechs bereits am Donnerstag annullierte Rückflüge vom afrikanischen Kontinent.

Insgesamt umfasst die Liste damit 48 Streichungen an beiden Tagen. Auch United Airlines und Emirates könnten laut The Independent betroffen sein.

Proteste gegen Sparpläne der Regierung

Hintergrund des Ausstands sind Proteste der Gewerkschaften gegen die geplanten Haushaltskürzungen der belgischen Regierung. Die Gewerkschaft FGTB-ABVV organisiert nach Angaben der Zeitung The Brussels Times eine Demonstration vom Brüsseler Hauptbahnhof zum Bahnhof Brüssel-Midi.

Für den kommenden Montag ist ein weiterer landesweiter Aktionstag im öffentlichen Dienst angekündigt. Für den Flugverkehr sind nach bisherigem Stand keine Auswirkungen zu erwarten.

Betroffen ist am Freitag auch der Nahverkehr. Rund 40 Prozent der Busse und Straßenbahnen des flämischen Verkehrsbetriebs De Lijn fallen aus. Der Brüsseler Betreiber STIB-MIVB warnt ebenfalls vor Einschränkungen. Die belgische Bahn SNCB-NMBS fährt am Freitag planmäßig, rechnet am Montag jedoch mit Störungen.

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