„Streik ist unser letztes Mittel“: Was Verdi bei der BVG jetzt plant

Nichts geht mehr: Während des Warnstreiks am 27. März 2025 blieben BVG-Busse im Depot. Auch damals ging es um einen neuen Entgelttarifvertrag für die Beschäftigten des Landesunternehmens.

Neues Jahr, neue Verhandlungen. Die Gewerkschaft Verdi hat Teile des Tarifvertrags für den Nahverkehr gekündigt. Jetzt bereitet sie die neue Entgelttarifrunde vor, die Anfang 2027 beginnen soll. Serat Canyurt ist für die mehr als 16.500 Beschäftigten der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) zuständig. Der Verdi-Mann hat eine Botschaft für die Fahrgäste.



„Wir gehen mit dem Arbeitgeber in Verhandlungen, weil wir eine gute Lösung erreichen möchten. Nicht weil wir streiken wollen“, erklärte der Gewerkschaftssekretär. „Streik ist unser letztes Mittel.“ Aber eben auch nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Während der Tarifrunde Anfang des Jahres hatte Verdi zweimal zu Warnstreiks bei der BVG aufgerufen.



Zu Beginn des kommenden Jahres wird es um die Themen Entgelt und Arbeitszeit gehen, kündigte der 35 Jahre alte Gewerkschafter am Montag an. In welchem Maße werden die Löhne und Gehälter steigen? Wie lang wird die wöchentliche Arbeitszeit künftig sein? Das sind die Hauptthemen, um die es bei der Entgelttarifrunde gehen wird.

Mehr Geld, weniger arbeiten – oder mehr Wahlfreiheit?

Doch zunächst einmal geht es um die Frage, was den Mitarbeitern des größten kommunalen Verkehrsbetriebs in Deutschland am wichtigsten ist. Liegt ihr Fokus auf dem Einkommen, möchten sie mehr Geld verdienen? Wollen sie stattdessen Entlastung und mehr Freizeit? Oder kommt es ihnen darauf an, zwischen beiden Themen wählen zu können?



„Dazu werden die Beschäftigten nun befragt“, teilte Verdi-Sekretär Canyurt mit. Anhand eines Fragebogens gehen Gewerkschafter mit BVG-Beschäftigten ins Gespräch, nicht nur mit Verdi-Mitgliedern.



Zu den Themen gehört außerdem, ob die Weihnachtszuwendung sowie Zeitzuschläge erhöht werden sollen. Eine weitere Frage lautet: „Was bist du bereit, gemeinsam für deine Forderungen zu tun?“ Zur Auswahl stehen: gemeinsame Aktionen, Arbeitskämpfe – oder nichts.

Warnstreik am 2. Februar 2026: Trotz des Arbeitskampfes sind in Berlin Straßenbahnen unterwegs, damit die Fahrleitungen nicht einfrieren. Fahrgäste dürfen nicht mitfahren. © Matthias Koch/imago

Bis zum 4. Dezember 2026 sollen die Verdi-Leute bei der Belegschaft jetzt Stimmen sammeln. Anhand des Meinungsbilds wird die Tarifkommission die Forderungen beschließen, erklärte Serat Canyurt. Die Liste soll dem Kommunalen Arbeitgeberverband Mitte Dezember 2026 übergeben werden – ein Weihnachtspräsent der besonderen Art.



Die jüngste Entgelttarifrunde für die BVG fand Anfang 2025 statt. „Seitdem ist viel passiert“, ruft Canyurt in Erinnerung. Die Inflation ist gestiegen, Benzin und viele andere Waren des täglichen Lebens sind teurer geworden. „Die Kolleginnen und Kollegen spüren die Belastung“, berichtete der Verdi-Mann. Darauf müsse der Arbeitgeber reagieren.

Mehr Baustellen, mehr Stress für die Fahrer der BVG

Einfacher geworden sei die Arbeit im Fahrdienst jedenfalls nicht. „Die psychische Belastung ist weiter gestiegen“, so der Gewerkschafter. Immer mehr Baustellen auf den Straßen in Berlin bedeuten: Busse und Bahnen verspäten sich immer häufiger. „Mit der Folge, dass an den Endstellen kaum noch Zeit bleibt zu verschnaufen“, erklärte Canyurt.

Als Ergebnis der Manteltarifrunde zu Beginn dieses Jahres haben die Arbeitgeber- und die Arbeitnehmerseite Ende März für alle Metrobus-, Straßenbahn- und U-Bahn-Linien vereinbart, die Wendezeit anzupassen – sie beträgt ab 2027 ganztägig durchschnittlich sechs Minuten. Eine Kommission soll Linie für Linie klären, welche weiteren Verbesserungen möglich sind. Sie hat jetzt die Arbeit aufgenommen.

Serat Canyurt erwartet, dass es in der neuen Tarifrunde um weitere Entlastungen gehen wird. Auch die Schichtlänge und das Problem der geteilten Dienste stünden auf der Agenda. In welchem Maße der Fokus auf Arbeitszeitthemen liegen wird, soll nun die Befragung ergeben. Für „Altbeschäftigte“, die bis 2005 bei der BVG anheuerten, gilt derzeit eine Wochenarbeitszeit von 36,5 Stunden. Ansonsten sind es 37,5.

Der 48 Monate geltende Manteltarifvertrag, der nach sechs Verhandlungsrunden und zwei Warnstreiks Ende März 2026 vereinbart wurde, hat diese Themen bereits zum Teil adressiert.

BVG-Vorstand sieht kaum Spielraum für Wohltaten

So wurde die Wahlmöglichkeit „erhöhte Vollzeit“ verlängert. Wer mehr Geld wünscht, kann bis zu 39 Stunden pro Woche arbeiten. Zudem dürfen die BVG-Beschäftigten ab 2027 jedes Jahr neu wählen: ein weiterer Urlaubstag oder mehr Lohn – bis es 2029 insgesamt 33 Urlaubstage (bisher waren es 30) sowie 1,35 Prozent mehr Geld gibt.

Im vergangenen Jahr hatte die BVG rote Zahlen geschrieben. Das Jahresergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr auf minus 50,2 Millionen Euro. Damit ist die Grundlage für eine ausgeglichene Bilanz gelegt, hieß es. „Ziel für 2026 ist die Rückkehr zur schwarzen Null.“ Beobachter gehen davon aus, dass das gelingt.

Für größere zusätzliche Wohltaten sehen Personalvorstand Jenny Zeller-Grothe und das übrige Vorstandsteam allerdings keinen Spielraum. Die Manteltarifrunde Anfang dieses Jahres begann auch deshalb so holprig, weil Verdi 17 Forderungen auf den Tisch legte, die den jährlichen Personalaufwand der BVG um fast 150 Millionen Euro erhöht hätten. Im Dezember, wenn Verdi die nächsten Wünsche vorlegt, wird sich zeigen, wie konfliktträchtig die Tarifrunde 2027 sein wird.

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