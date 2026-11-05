Auch Schüler, Studenten und Anhänger der Gelbwesten beteiligen sich. In mehreren Städten meldeten die Behörden gewaltsame Zwischenfälle und Polizeieinsätze.

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Bei einer Demonstration im nordfranzösischen Arras hält eine Teilnehmerin ein Schild mit der Forderung nach mehr sozialer Gerechtigkeit hoch.

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In Frankreich haben am Donnerstag landesweite Streiks und Demonstrationen für höhere Löhne und bessere öffentliche Dienstleistungen begonnen. Nach Angaben aus dem Umfeld von Innenminister Laurent Nuñez beteiligten sich bis 13 Uhr rund 270.000 Menschen an 180 Demonstrationszügen außerhalb von Paris. An den Protesten beteiligen sich Gewerkschaften, Schüler, Studenten und Anhänger der Gelbwesten-Bewegung.



Die Gewerkschaft CGT meldete zur selben Zeit mehr als 250.000 Demonstranten in 73 Städten. In Paris sollte der zentrale Protestzug um 14 Uhr von der Place de la Bastille zur Place de la Concorde beginnen.

Schülerproteste und Polizeieinsätze

Bereits am Morgen kam es in mehreren Städten zu Schülerprotesten und Polizeieinsätzen. In Lyon traten nach Angaben aus dem Umfeld des Innenministers mehrere Hundert Menschen als militante Gruppen in Erscheinung. Die Lage sei weiterhin angespannt, die Polizei habe sie jedoch unter Kontrolle.

In Toulouse, Rennes, Pau und Orléans meldeten die Behörden gewaltsame Zwischenfälle, darunter Angriffe mit Wurfgeschossen. In Paris löste die Polizei mehrere unangemeldete Demonstrationszüge auf oder leitete sie zum zentralen Versammlungsort um. Insgesamt verlaufen die Proteste nach Darstellung des Innenministeriums weitgehend friedlich.



Die Protestwelle von Schülern und Studenten hatte Mitte September an einem Gymnasium in Créteil bei Paris begonnen. Dort solidarisierten sich Schüler mit streikenden Lehrern. Daraus entwickelte sich eine zunächst weitgehend spontane landesweite Bewegung. Schüler- und Studentenverbände verlangen mehr Geld und Personal für das Bildungswesen, bessere Lernbedingungen und die Abschaffung des französischen Hochschulzulassungssystems Parcoursup.

Gewerkschaften verlangen höhere Löhne

Die fünf Gewerkschaftsverbände CFDT, CGT, FO, UNSA und FSU hatten bereits am 5. Oktober gemeinsam zum Streik aufgerufen. Sie verlangen höhere Löhne und Renten, eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns sowie mehr Geld für Schulen, Krankenhäuser und andere öffentliche Einrichtungen.

Die Verbände kritisieren außerdem die Haushaltspläne der Regierung. Diese sähen Einschnitte bei Sozialleistungen und öffentlichen Dienstleistungen vor, während die Gehälter der Staatsbediensteten eingefroren würden. Die Gewerkschaften fordern zudem höhere Steuern auf große Vermögen, Erbschaften und Dividenden.

CGT-Chefin Sophie Binet erklärte vor Beginn des Pariser Demonstrationszugs, die Proteste würden erst enden, wenn die Regierung auf die Forderungen eingehe. Je länger sie damit warte, desto höher werde der Preis.

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