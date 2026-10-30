Streit um 200 Milliarden Euro: Euroclear legt Ertrag aus Russland-Reserven offen

Euroclear verwahrt 204 Milliarden Euro sanktioniertes russisches Vermögen. Nun legt die Bank Zinsen und EU-Zahlungen für die Ukraine offen.

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Euroclear hat mit den eingefrorenen russischen Vermögenswerten von Januar bis September 2026 Zinserträge von 3,6 Milliarden Euro erzielt. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Neunmonatsbericht des belgischen Wertpapierverwahrers hervor.



Die Zinserträge lagen sechs Prozent unter dem Wert des Vorjahreszeitraums. Als Grund nennt Euroclear die gesunkenen Zinsen. Im gesamten Jahr 2025 hatten die russischen Vermögenswerte noch rund fünf Milliarden Euro eingebracht.

Bei der Euroclear Bank lagen Ende September sanktionierte russische Vermögenswerte im Umfang von 204 Milliarden Euro. Ende März waren es noch 200 Milliarden Euro, Ende Juni 202 Milliarden Euro. Wodurch sich der Betrag innerhalb eines halben Jahres um vier Milliarden Euro erhöht hat, geht aus den veröffentlichten Kennzahlen nicht hervor.

Warum Russland nicht auf die 204 Milliarden Euro zugreifen kann

Euroclear verwahrt Wertpapiere und wickelt Finanzgeschäfte für Banken, Zentralbanken und andere Investoren ab. Die blockierten Vermögenswerte gehören nicht dem Unternehmen; ein großer Teil entfällt auf Reserven der russischen Zentralbank.

Nach Russlands groß angelegtem Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 untersagte die EU Transaktionen mit den in Europa liegenden Reserven der russischen Zentralbank. Seitdem kann Moskau nicht mehr über die bei Euroclear verwahrten Wertpapiere, Gelder und Erträge verfügen.

Die Blockierung stoppt jedoch nicht alle Zahlungen aus den Wertpapieren. Werden etwa Anleihen fällig oder Zinsen ausgezahlt, sammelt sich bei Euroclear Bargeld an. Die Euroclear Bank legt diese Bestände an und erzielt damit weitere Zinsen.

Dabei muss zwischen dem russischen Vermögen und den daraus entstehenden Einnahmen unterschieden werden: Die EU hat das russische Kapital bislang nicht eingezogen. Sie greift stattdessen auf einen großen Teil der zusätzlichen Gewinne zu.

Acht Milliarden Euro flossen bereits an die EU

Für die ersten neun Monate dieses Jahres reservierte Euroclear 2,4 Milliarden Euro für eine besondere EU-Abgabe. Sie wird auf die Gewinne erhoben, die durch die blockierten russischen Vermögenswerte entstehen.

Seit Juli 2024 hat Euroclear fünf Zahlungen an die EU geleistet. Insgesamt flossen nach Angaben des Unternehmens rund acht Milliarden Euro. Zuletzt überwies Euroclear im August 2026 weitere 1,4 Milliarden Euro. Die EU verwendet das Geld für ihre Unterstützung der Ukraine.

Damit verbleiben die Zinserträge nicht vollständig bei Euroclear. Wie viel das Unternehmen nach Abgaben, Steuern und Kosten selbst behält, lässt sich aus der Summe von 3,6 Milliarden Euro allein nicht ablesen.

Russische Klagen kosten Euroclear 233 Millionen Euro

Der Streit mit Moskau verursacht zugleich hohe Kosten. Wegen russischer Sanktionen und Gegenmaßnahmen entgingen Euroclear in den ersten neun Monaten des Jahres nach eigenen Angaben Geschäftseinnahmen von 27 Millionen Euro.

Weitere 233 Millionen Euro verbuchte das Unternehmen als direkte Kosten. Davon reservierte es 162 Millionen Euro für Ansprüche, die vor russischen Gerichten gegen Euroclear erhoben werden.

Das Unternehmen muss sich in Russland gegen mehrere Klagen verteidigen. Weil die russische Justiz die westlichen Sanktionen nicht anerkennt, rechnet Euroclear dort mit weiteren Niederlagen.

Die Bank von Russland hatte Euroclear im Dezember 2025 verklagt. Sie argumentiert, seit dem 28. Februar 2022 nicht mehr über ihre dort verwahrten Gelder, Wertpapiere und Erträge verfügen zu können.

Im Mai sprach ein Moskauer Gericht der Zentralbank Schadenersatz in sieben Währungen im Gegenwert von rund 200,1 Milliarden Euro zu. Euroclears Berufung blieb erfolglos. Am 22. Oktober wies das Wirtschaftsgericht des Moskauer Bezirks schließlich auch die Kassationsbeschwerde zurück. Damit scheiterte der Finanzdienstleister in der dritten Instanz.

Euroclear erkennt die Zuständigkeit der russischen Gerichte nicht an und hält die Forderung für unbegründet. Die russischen Ansprüche und Urteile würden in der EU nicht anerkannt, erklärte das Unternehmen. Die in Belgien liegenden Vermögenswerte der Zentralbank bleiben aufgrund der EU-Sanktionen blockiert.

Das Moskauer Urteil verschafft Russland keinen unmittelbaren Zugriff auf diese Reserven. Ob und gegen welche Vermögenswerte es innerhalb Russlands vollstreckt werden kann, bleibt offen.

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