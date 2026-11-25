McGuinty sieht sein Land auf Kurs zu fünf Prozent bis 2035. Washington wirft Ottawa vor, die größten Sprünge zu vertagen. Die Kampfjet-Prüfung läuft.

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Kanadas Verteidigungsminister David McGuinty hat die Kritik aus Washington am Dienstag, 24. November, zurückgewiesen. „Kanada ist eine souveräne Nation. Ich sage es ganz direkt: Wir berichten nicht an die Vereinigten Staaten“, sagte er laut AP vor Reportern.

Einen Tag zuvor hatte das Pentagon Ottawa in einem ungewöhnlich harschen Faktenblatt zu Kanadas Verteidigungslücken vorgeworfen, zu wenig für den Schutz Nordamerikas zu tun. Kritisiert wird darin auch, dass Kanada den geplanten Kauf von 88 F-35-Jets noch einmal prüft.

Fünf Prozent bis 2035: McGuinty setzt auf die Nato-Überprüfung 2029

McGuinty zufolge bleibt Kanada auf Kurs, bis 2035 insgesamt fünf Prozent des BIP für Verteidigung und verwandte Sicherheitsausgaben aufzuwenden. Bis 2030 sollen es vier Prozent sein. Vor 14 Monaten waren es noch 1,25 Prozent, für den Minister ein „bedeutender, bedeutender Schritt“.

Er erinnerte auch daran, dass die Verbündeten diese Zusage 2029 überprüfen wollen. Der Nato-Beschluss von 2025 sieht bis 2035 mindestens 3,5 Prozent für die Kernverteidigung vor und bis zu 1,5 Prozent für sicherheitsnahe Investitionen.

Wahl 2029: Warum das Pentagon dem Zeitplan misstraut

Genau hier setzt Washington an. Laut Faktenblatt fehlt Ottawa ein finanzierter Weg zu den fünf Prozent. Die größten Steigerungen schiebe die Regierung bis nach der Bundeswahl 2029 auf.

Auch Kanadas parlamentarischer Haushaltswächter hat laut AP Zweifel geäußert, wie die Regierung die fünf Prozent schaffen will. Der jüngste Etat plant für 2027/28 mit 4,1 Prozent, davon 2,6 Prozent für die Kernverteidigung.

F-35-Prüfung und Norad: Was sich laut Ottawa nicht ändert

McGuinty versicherte, die Zusammenarbeit im Luftverteidigungskommando Norad und in der Nato bleibe unverändert. „Wir tätigen die Investitionen, die wir angekündigt haben. Wir setzen diese Pläne um“, sagte er.

Washington warnt dagegen laut AP-Bericht über die Pentagon-Kritik, eine gemischte Kampfjetflotte könne den Personalmangel verschärfen und bei Norad für Unsicherheit sorgen. Premier Mark Carney hat die F-35-Prüfung angeordnet, als Donald Trump Kanadas Souveränität infrage stellte und Zölle verhängte. Ottawa hat sich auch schwedische Gripen angesehen, die Fertigungsjobs ins Land bringen könnten.

Halifax-Forum: Hegseth hält US-Militärs fern

Dazu kommt eine geheime Direktive von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth. Laut dem republikanischen Senator Mike Rounds begrenzt sie vor allem Auftritte bei kanadischen Denkfabriken und gesellschaftlichen Anlässen. Gemeinsame Einsätze und den Austausch von Geheimdienstinformationen soll sie nicht betreffen.

Wegen Beschränkungen aus dem Jahr 2025 durften keine Pentagon-Vertreter zum Halifax International Security Forum reisen, das jährlich rund 300 Teilnehmer anzieht. Der demokratische Senator Andy Kim schrieb, Hegseth habe „keinem einzigen amerikanischen Soldaten in Uniform“ das Erscheinen erlaubt.

47,8 Milliarden Dollar und TKMS-U-Boote: Kanadas eigene Bilanz

Ottawa verweist auf steigende Ausgaben. Laut Jahresbilanz des Verteidigungsministeriums für 2025/26 gab das Ressort rund 47,8 Milliarden kanadische Dollar aus, geplant waren etwa 35,7 Milliarden. Damit erreichte Kanada das alte Zwei-Prozent-Ziel der Nato, fast zwei Jahrzehnte nach der Zusage von 2006.

Auch ein deutscher Konzern spielt mit: Für neue U-Boote hat Ottawa im Juli 2026 ThyssenKrupp Marine Systems zum bevorzugten Anbieter bestimmt. Laut Pentagon ist von den vier alten U-Booten der Victoria-Klasse immer nur eines seetauglich.

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