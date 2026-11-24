Washington fürchtet Personalnot und Unsicherheit für die gemeinsame Luftverteidigung. Entschieden ist nichts. Zwei der US-Jets hat Ottawa schon übernommen.

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Kampfjets vom Typ Saab JAS 39 Gripen der ungarischen Luftwaffe überfliegen am 23. Oktober 2026 das Parlament in Budapest. Ungarn erinnert an den 70. Jahrestag des Volksaufstands von 1956.

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Das US-Verteidigungsministerium hat Kanada öffentlich abgesprochen, ein glaubwürdiger Partner bei der Verteidigung Nordamerikas zu sein. Im Visier des am Montag, 23. November, veröffentlichten Papiers steht auch Ottawas Überprüfung des geplanten Kaufs von 88 F-35-Kampfjets, berichtet die Nachrichtenagentur AP.

Sollte Kanada zusätzlich schwedische Gripen-Jets beschaffen, würde das den Personalmangel der Streitkräfte weiter vergrößern, warnt das Pentagon. Auch für das gemeinsame Luftverteidigungskommando Norad entstehe so Unsicherheit. Kanadas Politik stelle Wirtschaftsinteressen über militärische Schlagkraft. Beschlossen ist keine Einschränkung des Bündnisses.

Der Saab JAS 39 Gripen ist ein einstrahliges Mehrzweckkampfflugzeug des schwedischen Herstellers Saab. „Gripen“ heißt auf Deutsch „Greif“. Die Abkürzung JAS steht für die schwedischen Begriffe Jakt, Attack und Spaning – Jagd, Angriff und Aufklärung.

41,9 Prozent: Die Zahlen stammen aus Kanadas eigener Statistik

Zuerst hat Axios über das Faktenblatt berichtet. Demnach waren im Haushaltsjahr 2025/26 nur 41,9 Prozent der kanadischen Luftfahrtflotten einsatzfähig, bei der Marine 53,9 und bei den Landflotten 48 Prozent.

Ein F-35B-Kampfjet des US Marine Corps vor der Landung in Ceiba, Puerto Rico, im September 2025. Im Oktober 2026 gab das Pentagon eine zehnjährige Rahmenvereinbarung mit Lockheed Martin über die Lieferung von mindestens 850 F-35 bekannt. © MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO/AFP

Diese Werte bestätigt der Ergebnisbericht des kanadischen Verteidigungsministeriums. Derselbe Bericht zeigt aber: 61 Prozent der Einsatzverbände galten als bereit, und Norad bewertete Kanada trotz nur 89,3 Prozent erfüllter Einzelverpflichtungen insgesamt als einsatzbereit. Die Kennzahlen messen Verschiedenes.

16 Jets fest zugesagt: Was beim F-35-Kauf schon läuft

Abgesagt ist der Kauf nicht. Im Oktober hat die kanadische Luftwaffe ihre ersten beiden F-35 in den USA übernommen, meldete Canadian Press am 29. Oktober. Für mindestens 16 Maschinen ist Ottawa finanziell gebunden; Freigaben für alle 88 bestehen laut Verteidigungsministerium seit Dezember 2024.

Trotzdem prüft die Regierung weiter. In die Abwägung fließen laut dem Bericht auch Vorteile für die heimische Industrie und unbemannte Begleitsysteme ein. Einen Termin hat Ottawa nicht genannt.

Saab wirbt für die Gripen – doch auch die F-35 hakt

Der schwedische Hersteller wirbt für eine Doppelflotte und will in Kanada ein Produktionszentrum aufbauen. Saab-Chef Micael Johansson hat am 23. Oktober betont, darüber entscheide die Regierung in Ottawa politisch. Bestellt ist bislang keine Gripen.

Allerdings kämpft auch die F-35 mit ihrer Verfügbarkeit. Laut Bericht des US-Rechnungshofs GAO war die amerikanische Flotte 2025 nur zu 44 Prozent für wenigstens eine Aufgabe einsatzfähig, für alle zu 25 Prozent. Mit Kanadas 41,9 Prozent ist das wegen anderer Messgrößen nicht direkt vergleichbar.

McGuinty gibt sich gelassen, Hegseth schränkt Kontakte ein

Verteidigungsminister David McGuinty versicherte am Wochenende, zwischen den Streitkräften laufe „alles wie gewohnt“, berichtet Global News. Der frühere konservative Parteichef Erin O'Toole hält das Pentagon-Papier für einseitig, weil es Kanadas jüngste Investitionen ausblende.

Zudem schränkt eine geheime Direktive von Pentagon-Chef Hegseth Kontakte zu Kanada ein, vor allem bei Konferenzen und gesellschaftlichen Anlässen. US-Senator Mike Rounds erwartet keine Folgen für gemeinsame Einsätze oder den Austausch von Geheimdienstinformationen.

Bis zu zwölf U-Boote: Ottawa verhandelt mit TKMS

Dass Kanada nicht zwingend in den USA einkauft, zeigt ein anderes Großprojekt: Für bis zu zwölf U-Boote hat Ottawa den deutschen Hersteller TKMS als bevorzugten Anbieter ausgewählt. Der Vertrag steht noch aus, Hanwha Ocean bleibt Reserve.

Über die Eignung der Gripen sagt diese Wahl nichts. Für europäische Rüstungsfirmen zeigt der Streit aber: Washington verlangt nicht nur höhere Ausgaben, sondern stellt sich gegen eine gemischte Kampfjetflotte.

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