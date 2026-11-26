Deutschland und sechs weitere Nettozahler verlangen ein kleineres Budget. Polen warnt vor einem teuren Fehler. Der nächste Anlauf: am 17. Dezember.

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat in Brüssel angekündigt, dass der Sondergipfel zum EU-Haushalt ohne Einigung vorzeitig endet.

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Donnerstagabend in Brüssel angekündigt, dass der Sondergipfel zum EU-Haushalt früher enden soll als geplant. Statt am 26. und 27. November zu tagen, wollten die Staats- und Regierungschefs gegen Mitternacht zu einer Schlussrunde zusammenkommen. Am Freitagvormittag soll es nicht weitergehen.

Hinter dem schnellen Ende steckt kein Durchbruch, sondern Stillstand. „Wir wissen, dass wir heute Abend nicht zu einem Ergebnis kommen“, sagte Merz vor der Presse. Die Agenturmeldung von dpa-AFX bestätigt den Abbruch. Um 23:14 Uhr war die letzte Runde noch nicht vorbei.

1,78 Billionen Euro: Warum Merz selbst Costas Sparentwurf zu groß ist

Grundlage der Gespräche ist ein Entwurf von EU-Ratspräsident António Costa aus der Vorwoche. Laut der Vergleichstabelle des Rats zum MFR 2028–2034 sieht er 1,78088 Billionen Euro zu laufenden Preisen vor. Das sind rund 204 Milliarden Euro weniger, als die Kommission im Vorjahr verlangt hat. Rechnet man die Inflation heraus, bleiben etwa 180,5 Milliarden.

Merz genügt das nicht. Bereits zum Auftakt nannte er den Vorschlag in seinem Statement beim Europäischen Rat ungeeignet für einen Abschluss. Er fordert eine kleinere Gesamtsumme, lehnt neue EU-Schulden ab und gibt Wettbewerbsfähigkeit, Verteidigung und der Ukraine Vorrang. Am Abend sah er laut Reuters Bewegung hin zu einem geringeren Volumen.

Sieben Sparer gegen Italien, Polen und Spanien

Berlin verhandelt gemeinsam mit Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Schweden und den Niederlanden. Das Septett will den Haushalt gegenüber dem laufenden nur maßvoll wachsen lassen und die Rabatte für einige Nettozahler behalten. Nach einem Treffen mit Costa pochten die sieben laut deutschen Regierungskreisen darauf, die Gesamtsumme erneut nachzubessern.

Gegenüber stehen die „Freunde der Kohäsion“, darunter Italien, Polen und Spanien. Sie wollen ein großes Budget mit Schwerpunkt auf Agrar- und Regionalförderung, wie die AP-Analyse der Lager zeigt. Polens Regierungschef Donald Tusk warnte in einem Beitrag auf X, ein „billiges Europa“ könne sich als „sehr teurer Fehler“ erweisen.

Bis zu 45 Milliarden Euro für die Ukraine: Merz verlangt Beiträge aller 27 Staaten

Außerdem machen die sieben eine dauerhafte Finanzierung der Ukraine durch sämtliche Mitgliedstaaten zur Bedingung. Laut Tagesordnung des Sondergipfels schlägt die Kommission für 2027 bis zu 45 Milliarden Euro zusätzlicher Hilfe vor.

Formal laufen Haushalt und Ukrainehilfe getrennt, politisch hängen sie zusammen. Einzelne Staaten wollen sich laut einem Bericht von Euronews aus der gemeinsamen Finanzierung heraushalten. Berlin will solche Sonderwege unterbinden. Ob am Ende alle 27 zahlen, ist offen.

Nächster Anlauf am 17. Dezember – Ungarns Regierungschef sieht kaum Chancen

Costa nannte vor dem Treffen drei Streitfelder: die Gesamtsumme, die Verteilung auf die Prioritäten und neue Einnahmen der EU. In seinen Äußerungen vor dem Sondergipfel betonte er, dass der Finanzrahmen einstimmig beschlossen werden muss, möglichst bis Ende 2026. Schon im Oktober blieb ein Gipfel ohne Ergebnis. Laut Reuters soll der nächste Versuch beim Treffen ab dem 17. Dezember folgen.

Merz äußerte sich laut El País zuversichtlich, dass eine Einigung vor Jahresende gelingen kann. Die Zeitung verweist auf wichtige Wahlen 2027, vor allem in Frankreich. Ungarns Regierungschef Péter Magyar schätzte die Chancen auf X dagegen als „praktisch null“ ein. Der niederländische Regierungschef Rob Jetten sieht im Dezember laut EUobserver keine verbindliche Frist.

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