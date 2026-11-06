Streit um Gazprom-Vermögen: TurkStream-Betreiber verklagt Ukraine-Konzern Naftogaz

Der TurkStream-Betreiber verklagt Naftogaz und Gasunie in Russland. Der Klagegrund ist nicht veröffentlicht – beide verfolgen hohe Forderungen gegen Gazprom.

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Über TurkStream gelangt russisches Gas in die Türkei; ein Teil wird über Bulgarien nach Serbien , Ungarn und in die Slowakei transportiert.

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Die in Amsterdam ansässige Gazprom-Tochter South Stream Transport, Betreiberin des Offshore-Abschnitts der Schwarzmeer-Pipeline TurkStream, hat den ukrainischen Energiekonzern Naftogaz und den niederländischen Netzbetreiber Gasunie Transport Services verklagt. Das Wirtschaftsgericht des Moskauer Gebiets nahm die Klage von South Stream Transport B.V. am 5. November an.



Gazprom ist als Drittbeteiligter in dem Verfahren aufgeführt. Die erste Verhandlung ist laut Gerichtseintrag für den 1. Dezember um zwölf Uhr angesetzt. Eine Forderungssumme wird nicht genannt.



Worum es in dem Verfahren konkret geht und welche Entscheidung South Stream Transport verlangt, lässt sich den bislang veröffentlichten Unterlagen ebenfalls nicht entnehmen.

Naftogaz verlangt 1,37 Milliarden Dollar von Gazprom

Ein möglicher Hintergrund ist ein Schiedsspruch, den Naftogaz im Juni 2025 gegen Gazprom erwirkt hat. Ein Schiedsgericht der Internationalen Handelskammer mit Sitz des Verfahrens in Zürich sprach dem ukrainischen Unternehmen rund 1,37 Milliarden Dollar zu.

Der Konflikt geht auf den Ende 2019 geschlossenen Vertrag über den Transport russischen Gases durch die Ukraine zurück. Naftogaz verpflichtete sich darin, den Transit bis Ende 2024 zu organisieren. Gazprom musste nach dem sogenannten Ship-or-pay-Prinzip für vereinbarte Kapazitäten zahlen – unabhängig davon, ob es diese vollständig nutzte.

Nachdem Russland im Februar 2022 die Ukraine großflächig angegriffen hatte, stellte Gazprom einen Teil der Zahlungen ein. Der Konzern begründete dies mit dem Ausfall der Transitroute über die Verdichterstation Sochranowka. Naftogaz hielt dagegen, Gazprom müsse die vertraglich vereinbarten Mengen weiterhin bezahlen.

Das Schiedsgericht folgte im Wesentlichen der ukrainischen Position. Wie aus dem später veröffentlichten Urteil des Astana International Financial Centre Court hervorgeht, sprach das Schiedsgericht Naftogaz 1,135 Milliarden Dollar Hauptforderung, rund 182 Millionen Dollar aufgelaufene Zinsen sowie weitere Verzugszinsen und Verfahrenskosten zu. Am 15. Januar 2026 wies das Schweizer Bundesgericht Gazproms Beschwerde gegen den Schiedsspruch ab. Damit scheiterte der Versuch des Konzerns, die Entscheidung aufheben zu lassen.

Da Gazprom nach Angaben von Naftogaz nicht freiwillig zahlte, begann der ukrainische Konzern mit der Vollstreckung in anderen Staaten. Im Mai erlaubte das Gericht des Internationalen Finanzzentrums Astana zunächst die Durchsetzung des Schiedsspruchs in Kasachstan. Am 7. Juli hob dasselbe Gericht die Vollstreckungserlaubnis jedoch wegen fehlender Zuständigkeit wieder auf. Naftogaz erhielt im August die Erlaubnis, dagegen Berufung einzulegen. Eine abschließende Entscheidung über die Vollstreckung in Kasachstan ist bislang nicht veröffentlicht.

Gasunie ließ Zahlungen an Gazprom pfänden

Auch die zweite Beklagte der neuen Klage verfolgt eine eigene Forderung gegen Gazprom. Gasunie Transport Services hatte von Gazprom Export Zahlungen für gebuchte niederländische Transportkapazitäten verlangt. Gazprom hatte für Verpflichtungen seiner Exporttochter Garantien übernommen.

Ein Schiedsgericht verpflichtete Gazprom Ende 2024 zur Zahlung von rund 54 Millionen Euro zuzüglich Zinsen und Kosten. Ein Amsterdamer Gericht erteilte anschließend die Erlaubnis zur Vollstreckung.

Dabei geriet South Stream Transport unmittelbar in den Rechtsstreit. Niederländische Gerichtsvollzieher pfändeten im Februar 2025 Zahlungen, die der TurkStream-Betreiber Gazprom aus konzerninternen Darlehen schuldete. Gasunie wollte damit auf Forderungen Gazproms gegen seine niederländische Tochter zugreifen.

Gazprom ging daraufhin vor ein russisches Gericht. Dieses untersagte Gasunie und deren Vertretern, den Schiedsspruch außerhalb Russlands zu vollstrecken. Ob dieses Verfahren unmittelbar mit der neuen Klage von South Stream Transport zusammenhängt, ist noch offen.

Warum South Stream Transport für Gläubiger interessant ist

Als Gazprom-Tochter betreibt South Stream Transport die beiden durch das Schwarze Meer verlaufenden Leitungsstränge von TurkStream. Über sie gelangt russisches Gas in die Türkei; ein Teil wird anschließend über Bulgarien nach Südost- und Mitteleuropa transportiert, darunter nach Serbien, Ungarn und in die Slowakei.

Für Gläubiger ist das Unternehmen nicht allein wegen seiner Pipeline interessant. Entscheidend sind mögliche Zahlungen, Forderungen, Gesellschaftsanteile und andere Vermögenswerte, auf die nach niederländischem Recht zugegriffen werden könnte. Bereits 2018 hatte Naftogaz versucht, Gazprom-Anteile und Forderungen gegenüber mehreren niederländischen Konzerngesellschaften einschließlich South Stream Transport pfänden zu lassen. Der damalige Milliardenstreit wurde Ende 2019 beigelegt.

Inzwischen versuchen weitere ukrainische Unternehmen, Gazprom-Vermögen in den Niederlanden für ihre Forderungen heranzuziehen. Zwei von ihnen, Zhnyva und Slavutich-Invest, hatten Gazprom-Gesellschaften vor ukrainischen Gerichten als „Alter Ego“ des russischen Staates in Anspruch genommen. Sie verlangen Schadenersatz für Vermögen, das infolge der russischen Besetzung ukrainischer Gebiete verloren ging.

Das Berufungsgericht Den Haag entschied im Juni, dass die Staatenimmunität Russlands einer Prüfung dieser Vollstreckungsklagen gegen Gazprom nicht grundsätzlich entgegensteht. Ob die ukrainischen Urteile tatsächlich in den Niederlanden durchgesetzt werden dürfen, ist allerdings noch nicht abschließend entschieden.



Ob die neue Klage von South Stream Transport ebenfalls solche Vollstreckungsversuche abwehren soll, bleibt offen. Der Gerichtseintrag nennt weder den Streitgegenstand noch die Anträge des TurkStream-Betreibers.

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