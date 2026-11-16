Ermittler fanden Hinweise auf angezapfte Ölleitungen und versteckte Pumpanlagen. Kataib Hisbollah bestreitet die Vorwürfe und wirft der Regierung Erpressung vor.

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Iraks Ministerpräsident Ali al-Zaidi bei einer Sitzung zur Sicherheitslage am 13. Oktober in Bagdad.

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Iraks Regierung bereitet einen Militäreinsatz in einer Hochburg der Iran-nahen Miliz Kataib Hisbollah vor. Hintergrund sind Ermittlungen zu mutmaßlichem Ölschmuggel im Wert von Hunderten Millionen US-Dollar. Nach Recherchen der Nachrichtenagentur Reuters werfen hochrangige irakische Beamte aus dem Sicherheits- und Ölbereich der Miliz vor, seit 2021 staatliches Rohöl abgezweigt zu haben. Die Miliz bestreitet die Vorwürfe.

Ministerpräsident Ali al-Zaidi hat angeordnet, zusätzliche Sicherheitskräfte in das Gebiet Jurf al-Sakhar rund 50 Kilometer südlich von Bagdad zu verlegen. Regierungssprecher Haidar al-Aboudi erklärte am Montag, das Einrücken staatlicher Truppen sei beschlossen. Kataib Hisbollah müsse das Gebiet innerhalb einer festgesetzten Frist verlassen. Nach Angaben eines Regierungsvertreters gegenüber dem katarischen Sender Al Jazeera läuft diese am Freitag ab.

Ermittler finden angezapfte Ölleitungen

Nach Angaben zweier Sicherheitsbeamter entdeckten Ermittler Hinweise darauf, dass Schmuggler eine Rohölpipeline angezapft und Öl in provisorische Erdgruben geleitet hatten. In mehreren Hallen seien versteckte Pumpanlagen gefunden worden, mit denen sich Tanklastwagen beladen ließen.

Nach einem von Reuters eingesehenen Dokument des irakischen Ölministeriums fließen täglich mindestens 200.000 Barrel Rohöl durch die betroffene Pipeline.

Zwei irakische Beamte aus dem Ölsektor schätzten den Wert des möglicherweise seit 2021 abgezweigten Rohöls auf Hunderte Millionen Dollar. Die tatsächlichen Verluste lassen sich bislang nicht bestimmen, weil unklar ist, wie lange die Anzapfstellen betrieben wurden.

Im Zuge der Ermittlungen entließ die Regierung neun hochrangige Sicherheits- und Ölverantwortliche. Dazu gehören der Polizeichef der Provinz Babil und der Leiter der staatlichen Öl-Pipelinegesellschaft. Die Verdächtigen sollen vor Gericht gestellt werden.

Miliz wirft Regierung Erpressung vor

Kataib Hisbollah weist jede Beteiligung am Ölschmuggel zurück. Nach ihrer Darstellung ergab eine Untersuchung keine Manipulationen an den Pipelines. Bei den gefundenen Anlagen handele es sich um Treibstofflager und eine Anlage zur Verbesserung der Kraftstoffqualität.

Die Miliz wirft der Regierung vor, die Ermittlungen als Vorwand zu nutzen, um sie zur Abgabe ihrer Waffen zu zwingen. Sie bezeichnet das Vorgehen als Erpressung.

Die schwer bewaffnete Gruppe gehört zu den wichtigsten Verbündeten des Iran im Irak. Sie widersetzt sich Forderungen der irakischen Regierung und der USA nach ihrer Entwaffnung. Der geplante Einmarsch staatlicher Truppen in ihr Einflussgebiet birgt deshalb die Gefahr einer bewaffneten Konfrontation.

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